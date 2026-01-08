Auf diese Wohngebäudeversicherer bauen die Vema-Makler

20.3.2026 – Die Alte Leipziger ist mit ihrem Vema-Deckungskonzept laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der Favorit der Partnerbetriebe beim Neugeschäft in der Wohngebäudeversicherung. Bei der Leistungsstärke reichte es nur für Platz vier. Dort gewann die GEV vor der von Baloise/BSG für den Verbund entwickelten Lösung. Für die Qualitätswertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld private Sachversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen und deren Qualität in vier Serviceaspekten bewerten. Im Rahmen der Befragung gingen für das Segment Wohngebäude 1.553 Nennungen ein.

Alte Leipziger verteidigt Spitzenposition vor Domcura

Den Spitzenplatz sicherte sich wie bei der vorangegangenen Umfrage (29.5.2024) die Alte Leipziger Versicherung AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept. Fast jeder sechste Vermittler votierte für das Unternehmen.

Weiterhin an zweiter Stelle rangiert die Domcura AG, die vor vier Jahren noch von ganz oben gegrüßt hatte (25.4.2022). Der zur MLP SE gehörende Deckungskonzeptanbieter (17.6.2015) konnte erneut jede achte Favoritennennung auf sich vereinen. Der Rückstand auf die Alte Leipziger schmolz von sieben auf zwei Prozentpunkte zusammen.

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Axa an dritter Stelle

Den Bronzerang verteidigte die Axa Versicherung AG, die auf einen Anteil von einem Neuntel an den Nennungen kam. Platz vier geht erneut an die Baloise Sachversicherung AG Deutschland für ihre zusammen mit der Baloise Service GmbH (BSG) entwickelte Lösung für den Verbund. Dafür entschied sich jeder 17. Befragte.

Dahinter folgen mit fünf bis vier Prozent die Allianz Versicherungs-AG (von sechs auf fünf), die VHV Allgemeine Versicherung AG (von zehn auf sechs), die R+V Allgemeine Versicherung AG (von sieben auf sechs), die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (Neueinsteigerin) und die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV; unverändert an neunter Stelle).

Qualitätsrangliste: Alte Leipziger nur an vierter Stelle

Neben ihren bevorzugten Produktgebern sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Hier landete die Alte Leipziger nur an vierter Stelle (Mittelwert: 1,93). Zwar ließ das Unternehmen bei der Produktqualität alle Wettbewerber hinter sich. Bei der Antragsbearbeitung reichte es immerhin noch zur viertbesten Bewertung.

Bei der Erreichbarkeit kam die Alte Leipziger über den fünften Platz nicht hinaus, bei der Schadenbearbeitung wurde sie sogar nur Achte. Der Rückstand auf den Bereichssieger betrug dabei knapp 0,3 Notenpunkte (Verhalten im Schadenfall) beziehungsweise sogar rund 0,5 Prozentpunkte (Erreichbarkeit).

Baloise/BSG verliert Spitzenposition der Qualitätswertung

Das Deckungskonzept von Baloise und BSG konnte den zuvor zweimal gehaltenen Spitzenplatz in Sachen Qualität nicht halten. Es fiel auf den zweiten Rang zurück (Mittelwert: 1,75). Der besten Policierung und der zweitbesten Erreichbarkeit standen der dritte (Produktqualität) und vierte Platz bei der Schadenbearbeitung gegenüber.

Die Qualitätswertung gewann die GEV (1,72), die damit acht Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie ließ beim Verhalten im Schadenfall und bei der Erreichbarkeit alle Wettbewerber hinter sich. Bei der Antragsbearbeitung war nur die Baloise besser. Am schlechtesten schnitt die Gesellschaft mit Rang vier bei der Produktqualität ab, wenn auch mit einem Rückstand von nicht einmal 0,1 Notenpunkten,

An dritter (Neugeschäft: achter) Stelle findet sich in der Qualitätsrangliste die Concordia wieder. Sie punktete vor allem mit der jeweils zweitbesten Erreichbarkeit und Schadenbearbeitung. Hinzu kamen ein vierter Platz bei der Policierung und Position sechs bei der Produktqualität.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: