Die leistungsstärksten Betriebshaftpflicht-Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

28.8.2025 – Die SV liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste in der Absicherung von Betriebshaftpflichtrisiken für das Baugewerbe. Dahinter folgen gleichauf Allianz und Ergo. Bei der Zielgruppe „Büro, Handel, Handwerk“ setzte sich die Haftpflichtkasse gegen die Baloise und die SV durch. Dies zeigt eine Umfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Betriebshaftpflichtversicherung (BHV) für verschiedene Zielgruppen durchgeführt. Gefragt wurden die Vermittler ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 17.4.2025).

BHV für verschiedene Zielgruppen

Untersucht wurden unter anderem die Segmente Baugewerbe und „Büro, Handel, Handwerk“. Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 495 (Bauhaupt- und -nebengewerbe) beziehungsweise 652 Nennungen (Büro, Handel, Handwerk) ein.

In der Zielgruppe Baugewerbe setzte sich ein weiteres Mal die VHV Allgemeine Versicherung AG mit großem Vorsprung gegen die Wettbewerber durch. Im Segment „Büro, Handel, Handwerk“ hatte wiederholt die Axa Versicherung AG mit ihrer speziell für die Maklergenossenschaft entwickelten Lösung die Nase vorn (17.6.2025).

Qualitätswertung: Neugeschäftsfavoriten nicht auf den vorderen Plätzen

Darüber hinaus sollten die Befragten auch die vier Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit der Testkandidaten auf einer Schulnotenskala bewerten. Die vier Prüfpunkte gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

In den daraus gebildeten Ranglisten (Mittelwerte der Vermittlernoten) konnten die Platzhirsche beim Neugeschäft nicht vollends überzeugen. So landete die VHV im Baugewerbe vor allem wegen der nur durchschnittlichen Erreichbarkeit lediglich an vierter Stelle (Mittelwert: 1,85). Hinzu kamen Position zwei bei der Produktqualität, Platz drei bei der Schadenbearbeitung und Rang vier bei der Policierung.

Im Segment „Büro, Handel, Handwerk“ schaffte es die Axa in Sachen Qualität sogar nur auf Position fünf (1,81). Dies ist insbesondere auf die schlechtesten Bewertungen bei Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit zurückzuführen – mit bis zu 0,9 Notenpunkten Rückstand auf den führenden Anbieter.

Baugewerbe: SV gewinnt Qualitätswertung vor Allianz und Ergo

Den Spitzenplatz in der Qualitätsrangliste für das Baugewerbe belegte erneut (22.11.2023) die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept (Mittelwert: 1,69). Bis auf Position vier bei der Erreichbarkeit schnitt die im Neugeschäft an dritter Stelle liegende Gesellschaft in allen Aspekten am besten ab.

Den Silberrang in der Qualitätswertung teilen sich die Allianz Versicherungs-AG und die Ergo Versicherung AG (jeweils 1,81). Erstere war damit zwei Plätze besser als beim Neugeschäft, Letztere landete sogar sieben Positionen weiter oben.

Während es hinsichtlich Produktqualität und Policierung kaum Unterschiede in den Bewertungen gab, bietet die Ergo aus Vermittlersicht die beste Erreichbarkeit. In puncto Schadenbearbeitung war die Allianz deutlich besser als der Wettbewerber aus Düsseldorf und musste nur der SV knapp den Vortritt lassen.

Rangliste Baugewerbe (Bild: Wichert)

Büro, Handel, Handwerk: die Haftpflichtkasse erneut Qualitätssieger

Auch in der Qualitätswertung für die Zielgruppe „Büro, Handel, Handwerk“ gab es mit der die Haftpflichtkasse VVaG (Mittelwert: 1,47) denselben Spitzenreiter wie bei der vorangegangenen Umfrage (16.1.2024). Im Neugeschäft fanden sich die Roßdorfer nur an zehnter Stelle wieder. In drei Aspekten distanzierte der Akteur die Wettbewerber um bis zu 0,44 Notenpunkte (Erreichbarkeit).

Lediglich bei der Produktqualität reichte es nur zu einem geteilten Silberrang mit der Neugeschäfts-Siebten Baloise mit ihrer speziell für den Verbund entwickelten Lösung. Die Gesellschaft landete auch insgesamt sowie im Aspekt Erreichbarkeit an zweiter Position (1,74). Hinzu kamen zwei dritte Plätze.

Qualitäts-Rang drei sicherte sich knapp hinter der Baloise die SV (1,76). Dabei stand der besten Produktqualität die zweitschlechteste Erreichbarkeit gegenüber. Bei der Antrags- und Schadenbearbeitung kam jeweils nur die Haftpflichtkasse besser weg.

Qualitätswertimg

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten:

Björn Wichert

