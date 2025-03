Vema-Makler: Die leistungsstärksten Krankentagegeldversicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

27.2.2025 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten liefert. Der Neugeschäftsspitzenreiter gewann auch die Qualitätswertung – mit hauchdünnem Vorsprung. In der Gunst der Vermittler deutlich gestiegen oder gesunken sind DKV und Signal Iduna. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten liefert. Der Neugeschäftsspitzenreiter gewann auch die Qualitätswertung – mit hauchdünnem Vorsprung. In der Gunst der Vermittler deutlich gestiegen oder gesunken sind DKV und Signal Iduna. (Bild: Wichert) mehr ...

20.2.2025 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Der Neugeschäftsspitzenreiter gewann auch die Qualitätswertung. Hier gab es einen engen Zweikampf um den Silberrang. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Der Neugeschäftsspitzenreiter gewann auch die Qualitätswertung. Hier gab es einen engen Zweikampf um den Silberrang. (Bild: Wichert) mehr ...

14.2.2025 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Der Neugeschäftsspitzenreiter schaffte es nicht unter die Top Fünf in der Qualitätswertung. Dort gab es ein dichtes Gedränge – und je einen geteilten Spitzen- und Bronzerang. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Der Neugeschäftsspitzenreiter schaffte es nicht unter die Top Fünf in der Qualitätswertung. Dort gab es ein dichtes Gedränge – und je einen geteilten Spitzen- und Bronzerang. (Bild: Wichert) mehr ...

3.2.2025 – Welche Versicherer bei Bauleistungs- sowie Bauherrenhaftpflicht-Policen in vier Service- und Leistungsaspekten am besten liefern, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ein Neugeschäftsfavorit siegte auch in Sachen Qualität, der andere landete nur unter ferner liefen. (Bild: Wichert) Welche Versicherer bei Bauleistungs- sowie Bauherrenhaftpflicht-Policen in vier Service- und Leistungsaspekten am besten liefern, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ein Neugeschäftsfavorit siegte auch in Sachen Qualität, der andere landete nur unter ferner liefen. (Bild: Wichert) mehr ...

23.1.2025 – Wer bei Neuabschlüssen (Bauherrenhaftpflicht und Bauleistung) am wichtigsten ist, hat die Vema unter ihren Partnerbetrieben ermittelt. Während die Favoriten an der Spitze einsam ihre Runden drehen, ist in beiden Segmenten ein enges Rennen um den Silber- und Bronzerang entbrannt. (Bild: Wichert) Wer bei Neuabschlüssen (Bauherrenhaftpflicht und Bauleistung) am wichtigsten ist, hat die Vema unter ihren Partnerbetrieben ermittelt. Während die Favoriten an der Spitze einsam ihre Runden drehen, ist in beiden Segmenten ein enges Rennen um den Silber- und Bronzerang entbrannt. (Bild: Wichert) mehr ...

16.12.2024 – In diesem Segment gehen fast zwei Drittel des Geschäfts an nur vier Produktgeber. Der Neugeschäftsspitzenreiter setzte sich auch in der Qualitätswertung gegen seine drei Hauptkonkurrenten durch. Zwei von ihnen konnten in Sachen Qualität nicht überzeugen. (Bild: Wichert) In diesem Segment gehen fast zwei Drittel des Geschäfts an nur vier Produktgeber. Der Neugeschäftsspitzenreiter setzte sich auch in der Qualitätswertung gegen seine drei Hauptkonkurrenten durch. Zwei von ihnen konnten in Sachen Qualität nicht überzeugen. (Bild: Wichert) mehr ...