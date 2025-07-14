Die leistungsstärksten Rechtsschutzversicherer aus Sicht der Vema-Makler

17.9.2025 – Die Auxilia ist und bleibt im Segment Rechtsschutz für Privatkunden vor der Concordia der Favorit der Vema-Partnermakler. Dies gilt sowohl für die Neugeschäfts- als auch für die Qualitätsrangliste. Dahinter folgen Arag (Neugeschäft) beziehungsweise Itzehoer (Qualität). Das zeigt eine Umfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Rechtsschutzversicherung unter den Vermittlern ihrer mehr als 4.800 Partnerbetriebe durchgeführt.

Dabei sollten die Interviewten unter anderem im Segment Rechtsschutz für Privatkunden die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Erhebung gingen 1.203 Nennungen ein.

Neugeschäft: Auxilia weiterhin vor Concordia

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter setzte sich wie in der vorangegangenen Qualitätsumfrage (24.5.2023) die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (24,6 Prozent) gegen das Vema-Deckungskonzept der Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (21,7 Prozent) durch. In der Auflage davor hatten die Hannoveraner noch die Nase vorn gehabt (8.4.2021).

Den Bronzerang verteidigte die Arag SE, für die etwa jeder sechste Befragte votierte. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge mit jeweils um die zehn Prozent Anteil die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit ihrer speziell für den Verbund entwickelten Lösung und die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG.

An sechster Stelle liegt erneut die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG. Sie konnte in etwa jede 16. Favoritennennung auf sich vereinen. Von acht auf sieben verbesserte sich die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept. Die Ergo Versicherung AG fiel von sieben auf acht zurück. Für die beiden letztgenannten Akteure gab jeweils rund jeder 50. Befragte seine Stimme ab.

Qualitätsrangliste: Auxilia deutlich in Führung

Darüber hinaus sollten die Vermittler auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Policierung, Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit bewerten. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Erneut (28.6.2023) konnte die Auxilia die Wettbewerber auf Distanz halten (Mittelwert: 1,52). Sie kam in allen Prüfpunkten am besten weg – mit bis zu 0,4 Notenpunkten Vorsprung (Erreichbarkeit). An zweiter Stelle liegt wie beim Neugeschäft die Concordia (1,74).

Sie liegt aber nur bei der Produktqualität (1,60 zu 1,55) in unmittelbarer Schlagdistanz zum Spitzenreiter. Hinzukamen zweite Plätze bei Antrags- und Schadenbearbeitung sowie ein dritter Rang bei der Erreichbarkeit.

Den Bronzerang sicherte sich die Itzehoer (1,79), die damit zwei Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Schlechtestenfalls landete sie an fünfter Stelle (Produktqualität), bestenfalls an zweiter Position (Erreichbarkeit). In den beiden anderen Aspekten sprangen jeweils dritte Plätze heraus.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: