Gewerbesachversicherung: Die wichtigsten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

19.5.2025 – In der gewerblichen Gebäudeversicherung zog die Allianz an der Axa vorbei an die Spitze der Liste der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzten Produktanbieter. Dahinter folgt die SV. In der gewerblichen Inhaltsversicherung lautet die Reihenfolge Axa vor Alte Leipziger und Allianz. Dies zeigt eine Befragung der Genossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Gewerbesachversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 17.4.2025) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 617 (gewerbliche Gebäudeversicherung) beziehungsweise 721 Nennungen (gewerbliche Inhaltsversicherung) ein.

Gebäude: Allianz überholt Axa

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der gewerblichen Gebäudeversicherung setzte sich die Allianz Versicherungs-AG gegen die Wettbewerber durch. Für das Unternehmen votierte jeder achte Befragte.

Nur wenige Stimmen dahinter landete die Axa Versicherung AG, die bei den beiden vorangegangenen Qualitätsumfragen jeweils an der Spitze gelegen hatte (23.10.2023, 2.7.2021).

Von vier auf drei nach oben ging es für die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit ihrer für den Verbund entwickelten Lösung. Die Gesellschaft konnte fast jede zehnte Favoritenstimme auf sich vereinen.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen sieben und sechs Prozent die Vema-Deckungskonzepte der Versicherungskammer Bayern (VKB; von fünf auf vier), der R+V-Gruppe (von sechs auf fünf) sowie der Alten Leipziger Versicherung AG (von drei auf sechs).

Die Positionen sieben bis zehn belegen mit Anteilen zwischen vier und drei Prozent die Inter Allgemeine Versicherung AG, die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland und die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G.

Die Inter und die Concordia stiegen neu in die Top Ten ein. Aus dieser verabschieden mussten sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Baloise Sachversicherung AG Deutschland.

Gewerbe-Inhalt: Axa vor Alte Leipziger

In Sachen gewerbliche Inhaltsversicherung verteidigte die Axa ihren Spitzenrang aus den letzten beiden Umfragen. Erneut nannte etwa jeder siebte Interviewte das Unternehmen aktuell als seinen Favoriten. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge die Alte Leipziger mit einem Anteil von einem Zehntel und die Allianz (knapp ein Elftel).

An vierter (2023: fünfter) Stelle rangiert die SV vor der AIG, die sich um zwei Plätze nach oben schob. Die Positionen dahinter belegen die R+V (unverändert auf Rang sechs), die Neueinsteigerin VHV Allgemeine Versicherung AG, die Baloise (von neun auf acht), die Gothaer (von vier auf acht) und die HDI Versicherung AG (erneut an zehnter Stelle).

Für die vorgenannten Akteure votierten zwischen sieben und vier Prozent der Befragten. Bei allen zehn genannten Testkandidaten wurden speziell für die Genossenschaft entwickelte Lösungen bewertet.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: