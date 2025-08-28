Dies sind die leistungsstärksten D&O-Versicherer aus Sicht der Vema-Makler

17.11.2025 – Markel liegt mit ihrem Vema-Deckungskonzept an der Spitze der Neugeschäftsrangliste der Maklergenossenschaft. Dahinter folgen Hiscox und VOV. In der Qualitätswertung lautete die Reihenfolge VOV vor Allianz, Ergo und Markel. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

WERBUNG

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld D&O-Versicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Dabei sollten die Interviewten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Erhebung gingen 297 Nennungen ein.

Am häufigsten wird die D&O-Versicherung an Markel vermittelt

In dem Geschäftsfeld ist die Markel Insurance SE mit ihrem Vema-Deckungskonzept der Neugeschäftsfavorit der Partnermakler des Maklerverbundes. Der Anbieter konnte fast 30 Prozent Favoritennennung auf sich vereinen.

Position zwei belegt die für die Genossen entwickelte Lösung der Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, mit einem Anteil von annähernd einem Fünftel. Auf dem Bronzerang liegt der Assekuradeur VOV GmbH mit seinem Vema-Deckungskonzept. Mehr als jeder achte Befragte votierte für die VOV.

WERBUNG

Auf den weiteren Plätzen

An der Reihenfolge des Spitzentrios hat sich im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Qualitätsumfragen nichts geändert (12.9.2023, 29.4.2021).

Auf den Positionen vier bis sechs folgen in unveränderter Reihenfolge die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG und die Ergo Versicherung AG. Die drei letztgenannten Anbieter kommen auf Anteile zwischen acht und sechs Prozent.

Andere Reihenfolge in der Qualitätswertung der D&O-Versicherung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenregulierung sowie die Erreichbarkeit.

Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein. Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige Unterschiede.

So schaffte es Neugeschäftsfavorit Markel hier nur auf die vierte Position (Gesamtnote: 1,84). Die gleiche Platzierung sprang bei der Policierung heraus. Am besten kam die Gesellschaft mit dem geteilten zweiten Rang bei der Produktqualität weg. Eine bessere Platzierung verhinderten die bestenfalls durchschnittlichen Bewertungen in Sachen Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit.

VOV und Allianz teilen sich den Platz an der Sonne

An erster Stelle in der Qualitätsrangliste liegen gleichauf die VOV und die Allianz (Mittelwert jeweils 1,73). Erstere bietet aus Vermittlersicht die beste Produktqualität und Antragsbearbeitung. Hinzu kamen ein dritter Platz bei der Erreichbarkeit und Position sechs bei der Schadenbearbeitung.

In letztgenanntem Prüfpunkt überzeugte die Allianz mit der besten Teilnote. In den drei anderen Kriterien sehen die Vema-Makler das Unternehmen durchgehend auf dem zweiten Platz.

Den Bronzerang sicherte sich denkbar knapp hinter dem Spitzenduo die Ergo (1,74). Sie überzeugte mit der besten Antragsbearbeitung und der besten Erreichbarkeit. Bei der Schadenbearbeitung liegt sie an zweiter und bei der Produktqualität an vierter Stelle.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: