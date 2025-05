Die leistungsstärksten Risikolebensversicherer aus Sicht der Vema-Makler

6.5.2025 – Die Dela ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der Favorit der Partnerbetriebe im Neugeschäft mit Risikolebensversicherungen und wird auch als am leistungsstärksten eingeschätzt. Dahinter folgen Hannoversche, Allianz und Dialog (Neugeschäft) beziehungsweise Ideal, Allianz und Dialog (Qualität).

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Todesfallvorsorge unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 17.4.2025) durchgeführt.

Neugeschäft in der Risikolebensversicherung: Dela verteidigt Spitzenplatz

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen für die Risikolebensversicherung 738 Nennungen ein.

Ergebnis: Den Spitzenplatz sicherten sich zum dritten Mal (4.4.2024, 30.3.2022) die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland. In der Auflage davor (1.7.2020) hatten sie noch auf Rang vier gelegen. Der Anbieter, der erst vor rund sechs Jahren auf dem deutschen Markt gestartet ist (6.2.2018), konnte fast jede fünfte Favoritennennung auf sich vereinen.

Hannoversche vor Allianz vor Dialog

Den Silberrang sicherte sich erneut die Hannoversche Lebensversicherung AG – mit einem leicht gestiegenen Anteil von einem Sechstel. Dahinter folgen unverändert die Allianz Lebensversicherungs-AG (rund ein Siebtel Anteil) und die Dialog Lebensversicherungs-AG (fast ein Neuntel Anteil).

In einem engen Dreikampf um Position fünf (jeweils um die sechs Prozent Anteil) setzte sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) gegen die Europa Lebensversicherung AG und die Ideal Lebensversicherung a.G. durch. Zwischen den Kontrahenten liegen jeweils nur zwei Stimmen. Alle weiteren Anbieter blieben unter der Marke von drei Prozent.

Qualitätswertung: Dela vor Ideal

In der Qualitätswertung kam die Dela ebenfalls am besten weg (Mittelwert: 1,55). Beurteilt wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Policierung, Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Das Unternehmen erzielte in allen vier Kriterien die beste Bewertung. Dabei betrug der Vorsprung in Sachen Produktqualität und Policierung mindestens 0,1 Notenpunkte. In den beiden anderen Aspekten gaben nur Nuancen den Ausschlag für den Bereichssieg.

So ist die Ideal der Dela bei der Erreichbarkeit (0,02 Notenpunkte Abstand) und bei der Schadenbearbeitung (0,03 Notenpunkte Abstand) dicht auf den Fersen. Bei der Antragsbearbeitung landeten die Berliner ebenfalls an zweiter Stelle, genauso wie auch insgesamt in der Qualitätswertung (Mittelwert: 1,63). Damit sortiert sich der Anbieter fünf Plätze weiter oben ein als beim Neugeschäft.

Allianz auf dem Bronzerang vor der Dialog

Wie beim Neugeschäft landete auch in der Qualitätswertung die Allianz (1,71) vor der Dialog (1,72). Die Allianz lag nur bei der Schadenbearbeitung in unmittelbarer Schlagdistanz zur Dela. In den drei anderen Kriterien beträgt der Abstand jeweils etwa 0,2 Notenpunkte.

Die Dialog schaffte in Sachen Produktqualität mit Position zwei ihre beste Platzierung, An dritter Stelle liegt das Unternehmen bei der Erreichbarkeit. Schlechtestenfalls sprang ein fünfter Platz heraus (Schadenbearbeitung).

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

