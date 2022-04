Wohngebäude: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

25.4.2022 – Die Domcura ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der große Favorit der Partnerbetriebe im Wohngebäude-Neugeschäft. Dahinter folgen Basler/BSG und Axa. Die Qualitätswertung, in der die Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung standen, gewannen Basler/BSG vor der Grundeigentümer-Versicherung. Die Domcura landete nur an siebter Stelle.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Wohngebäudeversicherung unter ihren über 4.000 Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 29.9.2021) durchgeführt.

Die interviewten Vermittler sollten die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Ergebnis: Spitzenreiter ist der zur MLP SE gehörende Deckungskonzeptanbieter Domcura AG (17.6.2015). Der Anteil an den insgesamt 1.994 abgegebenen Favoritennennungen liegt bei rund einem Siebtel.

Neugeschäft: Axa hinter Basler/BSG und Domcura

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Basler Sachversicherungs-AG mit ihrem zusammen mit der Basler Service GmbH (BSG) entwickelten Vema-Deckungskonzept gegen die Axa Versicherung AG durch. Für diese beiden Akteure votierte jeweils knapp jeder achte Befragte.

Position vier sicherte sich die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland mit ihrem Deckungskonzept für die Maklergenossenschaft mit einem Anteil von knapp acht Prozent. Die Top Vier verblieben in der gleichen Reihenfolge wie bei der vorigen Qualitätsumfrage in diesem Segment (6.10.2021).

Einige Auf- und Absteiger

Von sieben auf fünf nach oben ging es für die Allianz Versicherungs-AG. Die Condor Allgemeine Versicherungs-AG schaffte den Einzug in die Spitzengruppe und findet sich aktuell auf Rang sechs wieder.

Die R+V Allgemeine Versicherung AG fiel von sechs auf sieben, die VHV Allgemeine Versicherung AG von fünf auf acht und die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. von neun auf zehn. An neunter Stelle liegt die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV), die bei der vorigen Auflage nicht zu den zehn namentlich aufgeführten Anbietern gehört hatte.

Domcura nur an siebter Stelle in der Qualitätsrangliste

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil erhebliche Unterschiede. So findet sich der Neugeschäfts-Spitzenreiter Domcura nur an siebter Stelle wieder (Mittelwert: 2,05).

Der immerhin zweitbesten Produktqualität stehen eine bestenfalls mittelmäßige Antragsbearbeitung sowie jeweils eine deutlich unterdurchschnittlich beurteilte Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit gegenüber.

Basler/BSG gewinnen Qualitätswertung

In der Rangliste setzten sich die Basler und BSG mit ihrem Vema-Deckungskonzept wie auch schon bei den letzten beiden Untersuchungen deutlich gegen die Wettbewerber durch (Mittelwert: 1,60).

In Sachen Antrags- und Schadenbearbeitung reichte es jeweils für die beste Note. In erstgenanntem Segment fiel der Vorsprung mit fast 0,4 Punkten besonders groß aus. Bei der Erreichbarkeit sehen die Vema-Makler das Unternehmen an zweiter und bei der Produktqualität an dritter Stelle.

An zweiter und dritter Position der Qualitätswertung finden sich – jeweils sieben Plätze besser als beim Neugeschäft – die GEV und die Concordia wieder. Die GEV (1,77) punktete vor allem mit der besten Erreichbarkeit und dem zweitbesten Verhalten im Schadenfall. In den beiden anderen Aspekten agierte der Anbieter auf dem Niveau des Durchschnitts.

Der Concordia (1,84) bescheinigten die Interviewten die zweitbeste Antragsbearbeitung, die drittbeste Erreichbarkeit und die viertbeste Schadenbearbeitung. Die Produktqualität wurde hingegen leicht unterdurchschnittlich bewertet.

