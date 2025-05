Die leistungsstärksten Sterbegeldversicherer aus Sicht der Vema-Makler

13.5.2025 – Die Dela ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der Favorit der Partnerbetriebe im Neugeschäft mit Sterbegeldpolicen. Sie wird auch als am leistungsstärksten eingeschätzt. Dahinter folgen jeweils LV 1871 und Ideal (Neugeschäft) beziehungsweise Ideal und LV 1871 (Qualität). Für die Qualitätswertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Todesfallvorsorge unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 17.4.2025) durchgeführt. Dabei standen neben der Risikolebensversicherung (6.5.2025) auch Sterbegeldpolicen auf dem Prüfstand.

Neugeschäft in der Sterbegeldversicherung: Dela verteidigt Spitzenplatz

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen für die Sterbegeldversicherung 428 Nennungen ein. Den Spitzenplatz sicherten sich erneut (8.4.2024) die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland, die auch im Bereich Risikoleben die Nase vorn hatten.

Bei der Auflage davor (11.4.2022) hatte der Akteur, der erst vor rund sieben Jahren auf dem deutschen Markt gestartet ist (6.2.2018), noch an dritter Stelle gelegen. Die Dela konnte ihren Anteil leicht ausbauen.

Dahinter LV 1871 und Ideal

Weiterhin den Silberrang belegt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), für die fast jeder fünfte Vermittler votierte. Nur zwei Stimmen dahinter liegt mit der Ideal Lebensversicherung a.G. (erneut an dritter Stelle) der Spitzenreiter der vorletzten Umfrage.

Dahinter folgen die Allianz Lebensversicherungs-AG (unverändert auf Platz vier) mit einem Anteil von einem Elftel vor der Hannoverschen Lebensversicherung AG (von sechs auf fünf), der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von sieben auf sechs) und der Hansemerkur Lebensversicherung AG (von fünf auf sieben). Für die drei letztgenannten Anbieter votierten jeweils um die fünf Prozent der Befragten.

In der Dokumentation der Qualitätsumfrage werden drei weitere Marktteilnehmer aufgeführt, die wegen ihrer sehr niedrigen Zahl an Stimmen (höchstens sieben) nicht berücksichtigt werden.

Qualitätswertung: Dela an erster Stelle

In einem weiteren Schritt sollten die Versicherungsvermittler verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Dazu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätsrangliste ein.

Am besten bewertet wurde unter den Testkandidaten mit mindestens 19 Bewertungsstimmen die Dela (Mittelwert: 1,62). Das Unternehmen erzielte in drei Aspekten die beste Note. Lediglich in Sachen Erreichbarkeit musste sich das Unternehmen hauchdünn der Ideal geschlagen geben.

Letztgenannter Anbieter schaffte es auf den Silberrang in der Qualitätswertung (1,65). Eine noch bessere Platzierung verhinderte die um fast 0,1 Notenpunkte schlechter bewertete Schadenbearbeitung. In den beiden anderen Aspekten lag die Gesellschaft gleichauf mit dem beziehungsweise nur um Nuancen hinter der Dela.

In einem engen Rennen um „Bronze“ setzte sich die LV 1871 (1,76) gegen die Allianz (1,77) durch. Letztere schnitt am schlechtesten der vier vorgenannten Akteure in Sachen Produktqualität und Erreichbarkeit ab. Die LV 1871 hingegen hat aus Vermittlersicht Nachholbedarf bei der Policierung und der Schadenbearbeitung.

