Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht: Auf diese Anbieter bauen die Vema-Makler

3.9.2025 – Die Haftpflichtkasse belegt im Geschäftsfeld Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht den Spitzenplatz der Neugeschäftsrangliste vor dem Vema-Deckungskonzept von Baloise und BSG. In der Qualitätswertung lagen Baloise/BSG vor der Haftpflichtkasse. Das zeigt eine Umfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.
Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Haftpflichtversicherung unter den Vermittlern ihrer mehr als 4.800 Partnerbetriebe durchgeführt.
Neben der Privat- (VersicherungsJournal 18.3.2025), der Tierhalterhaftpflicht- (27.3.2025) und der Jagdhaftpflichtversicherung (10.4.2025) sollten die befragten Versicherungsmakler auch im Segment Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen.
In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter sicherte sich die Haftpflichtkasse VVaG mit großem Vorsprung die Spitzenposition. Annähernd jede vierte der insgesamt 1.106 abgegebenen Stimmen entfiel auf das Unternehmen aus Roßdorf.
Den Silberrang sicherte sich die Baloise Sachversicherung AG Deutschland mit ihrer zusammen mit der Baloise Service GmbH (BSG) für den Maklerverbund entwickelten Lösung. Dafür votierte rund jeder siebte Befragte.
Den Bronzerang teilen sich mit jeweils einem Zehntel Anteil die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, mit ihrem Vema-Deckungskonzept und die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV).
Die Positionen fünf bis acht belegen mit 6,6 bis etwa fünf Prozent die Bayerische Hausbesitzer-Versicherungsgesellschaft a.G. mit ihrem speziell für die Genossenschaft konzipierten Angebot, die Axa Versicherung AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG.
In der Qualitätswertung musste die Haftpflichtkasse nur Baloise/BSG den Vortritt lassen. Beurteilt wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Policierung, Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.
Das Vema-Deckungskonzept von Baloise und BSG (Mittelwert: 1,60) überzeugte vor allem mit den Topnoten für Produktqualität und Policierung. In den beiden anderen Prüfpunkten ließ die Haftpflichtkasse (Mittelwert: 1,63) alle Wettbewerber hinter sich.
An dritter Stelle liegt die speziell für Verbund entwickelte Lösung der Bayerischen Hausbesitzer-Versicherung (1,69) hauchdünn vor der GEV (1,70). Die beiden Angebote liegen in keinem der vier Aspekte weiter als 0,09 Notenpunkte auseinander. Dabei hatte die Bayerische Hausbesitzer-Versicherung in Sachen Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit die Nase vorn, die GEV in den beiden anderen Prüfpunkten.
Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten:
