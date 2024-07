Die leistungsstärksten Flottenversicherer aus Sicht der Vema-Makler

15.7.2024 – Die Concordia liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste im Kfz-Kleinflottengeschäft vor der Dialog. Die Neugeschäftsfavoriten R+V-Gruppe und Allianz landeten nur auf den hinteren Plätzen. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Segment Großflotte, in dem die Ergo in Sachen Qualität vor der Itzehoer gewann. Dies belegt eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben. Zur Bewertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Kraftfahrtversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen über 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 24.4.2024) durchgeführt.

Dabei wurde in den vergangenen Wochen neben den Einzelrisiken (14.6.2024) und dem Bereich Oldtimer (8.7.2024) auch das Flottensegment abgefragt.

R+V am wichtigsten im Neugeschäft

Im Rahmen der Umfrage sollten die befragten Versicherungsmakler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Kleinflottengeschäft wurden insgesamt 1.277 Stimmen abgegeben. Bei den Großflotten waren es 544.

In beiden Segmenten landete die R+V-Gruppe mit großem Vorsprung auf dem Spitzenplatz. Hierunter hat die Vema die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Kravag Versicherungen und die Condor Allgemeine Versicherungs-AG zusammengefasst. An zweiter und dritter Stelle folgen jeweils die Allianz Versicherungs-AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG (24.6.2024).

Neugeschäftsspitzenreiter nicht auf vorderen Plätzen

In der Qualitätswertung im Kleinflottengeschäft landeten die drei vorgenannten Akteure nicht auf den vorderen Plätzen. Bewertet wurden auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Mittelwerte von 2,07 (R+V), 2,08 (Allianz) beziehungsweise 2,15 (VHV) reichten nur für die Positionen sechs bis acht im Qualitätsranking. Der R+V bescheinigten die Partner der Genossenschaft die schlechteste Produktqualität, der Allianz die drittschlechteste Antrags- und die viertschlechteste Schadenbearbeitung. Die VHV kam in Sachen Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit über den drittletzten Platz nicht hinaus.

Kleinflotten: Concordia gewinnt Qualitätswertung

Den Spitzenplatz sicherte sich die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (Mittelwert: 1,85), die damit satte neun Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. In allen vier Aspekten belegt das Unternehmen den zweiten Rang.

Dahinter folgt die Dialog Versicherung AG (1,90), die sechs Plätze weiter oben als beim Neugeschäft steht. Bei der besten Erreichbarkeit und der jeweils drittbesten Antrags- wie auch Schadenbearbeitung landete der Anbieter bei der Produktqualität nur an letzter Stelle.

In letztgenanntem Kriterium sicherte sich die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG den Spitzenplatz. Sie kam insgesamt auf den Bronzerang (1,91). Auch in Sachen Policierung ließ die Gesellschaft alle Wettbewerber hinter sich. Eine bessere Gesamtplatzierung verhinderte insbesondere die deutlich ausbaufähige Erreichbarkeit. Hier reichte es mit 0,5 Notenpunkten Rückstand nur zur viertletzten Position.

Die Rangliste im Großflottengeschäft

Auch bei den Großflotten schnitten eher kleinere Akteure besser ab als die Neugeschäftsschwergewichte. Hier lautet die Reihenfolge Ergo Versicherung AG (Mittelwert: 1,91) vor Itzehoer (1,93). Erstere schnitt vier Plätze besser ab als beim Neugeschäft, Letztere sogar sieben.

Dabei kam die Ergo auf die beste Bewertung hinsichtlich der Policierung, während die Itzehoer in Sachen Schadenbearbeitung die Nase vorn hatte. Bei der Erreichbarkeit schafften es beide nicht in die Top Drei. Bei der Produktqualität landete die Ergo an zweiter und die Itzehoer an fünfter Stelle.

Den Bronzerang in der Qualitätswertung sicherte sich die Neugeschäftsdritte VHV (1,95). Sie bietet aus Vermittlersicht die beste Produktqualität und Erreichbarkeit. In den beiden anderen Kriterien landete sie jeweils auf Position drei.

Das Neugeschäftsschwergewicht R+V-Gruppe schaffte es in Sachen Qualität hinter der Allianz nur auf Rang sechs. Die Wiesbadener belegten bestenfalls den dritten Platz (Produktqualität) und im schlechtesten Fall Position sieben (Erreichbarkeit). Die Allianz kam hinsichtlich der Erreichbarkeit auf den Bronzerang. In den drei anderen gab es nur mittelmäßige Bewertungen.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies neben der Hausrat- (22.5.2024) und der Wohngebäude- (29.5.2024) auch die Fahrradversicherung (10.6.2024).

Davor waren die Krankenzusatz- (25.4.2024, 2.5.2024, 6.5.2024), die Risikolebens- (4.4.2024) und die Sterbegeldversicherung (8.4.2024) an der Reihe. Untersucht wurden ebenfalls die Berufsunfähigkeits- (13.3.2024), die Grundfähigkeits- (21.3.2024) und die Dread-Disease-Versicherung (26.3.2024).

Weitere untersuchte Produktgruppen waren private Rentenversicherungen verschiedener Bauart (22.2.2024, 27.2.2024, 16.4.2024) sowie die Betriebs-/ Berufshaftpflicht für verschiedene Zielgruppen.

Hierzu gehörten unter anderem Architekten, Ingenieure und IT-Unternehmen (25.1.2024, 13.2.2024) sowie Heilnebenberufe und Mediziner (15.12.2023, 24.1.2024). Weitere Zielgruppen waren Büro, Handel und Handwerk (16.1.2024), Gastronomie (29.11.2023) sowie Baugewerbe (22.11.2023).