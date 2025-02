Zahnzusatz: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

14.2.2025 – Die Barmenia ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der Favorit der Partnerbetriebe im Neugeschäft mit Zahnzusatzpolicen. In Sachen Leistungsstärke reichte es nur für Platz sechs. Dort setzten sich die Concordia und die Hallesche (gemeinsam an der Spitze) gegen die Wettbewerber durch. Für die Qualitätswertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Krankenzusatzversicherungen unter den Vermittlern ihrer mittlerweile fast 4.800 Partnerbetriebe durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen für das Segment Zahnzusatz 874 Favoritennennungen ein.

Zahnzusatz: Am häufigsten wird an die Barmenia vermittelt

Klarer Neugeschäftsfavorit bei den Zahnzusatzversicherungen ist und bleibt die Barmenia Krankenversicherung AG. Im Vergleich zur vorangegangenen Untersuchung (VersicherungsJournal 25.4.2024) hatten die Wuppertaler einen leichten Anteilsrückgang an den Favoritennennungen hinzunehmen, liegen aber mit einem guten Sechstel zum dritten Mal in Folge (11.7.2022) in Front.

Den Silberrang sicherte sich erneut die Allianz Private Krankenversicherungs-AG mit einem leicht auf ein gutes Siebtel gestiegenen Anteil. Sie konnte den Rückstand auf die Spitze von sieben auf drei Prozentpunkte verringern.

Concordia und Arag tauschen die Plätze

Die Positionen drei und vier belegen in umgekehrter Reihenfolge zur vorangegangenen Umfrage die Concordia Krankenversicherungs-AG und die Arag Krankenversicherungs-AG. Während die Düsseldorfer erneut einen Platz nach unten rutschten, ging es für die Concordia nach dem Neueinstieg in die Spitzengruppe zuletzt um zwei weitere Ränge nach oben.

Die Continentale Krankenversicherung a.G. findet sich weiterhin an fünfter Stelle wieder. Dahinter folgen gleichauf die Hallesche Krankenversicherung a.G. (von zehn auf sechs) und die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (von acht auf sechs).

Nur jeweils wenige Stimmen dahinter liegen die Universa Krankenversicherung a.G. (von sechs auf acht) und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (weiterhin auf Position neun).

Qualitätsrangliste: Barmenia nur an sechster Stelle

Neben ihren bevorzugten Produktgebern sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Hier landete die Barmenia, die vor drei Jahren noch in Führung gelegen hatte, erneut nur an sechster Stelle (Mittelwert: 1,80). Im Bereich des Durchschnitts sehen die befragten Makler die Wuppertaler nur in Sachen Produktqualität und Policierung. Bei der Schadenbearbeitung schnitten nur drei und bei der Erreichbarkeit sogar nur zwei Wettbewerber noch schlechter ab.

Concordia und Hallesche teilen sich Spitzenposition der Qualitätswertung

Den Spitzenplatz in Sachen Qualität belegen gemeinsam die Neugeschäftsdritte Concordia und die Neugeschäftssechste Hallesche (jeweils 1,65). Die Concordia hat die mit Abstand beste Produktqualität und schaffte es bei der Erreichbarkeit auf die dritte Position. Hinzu kamen ein vierter (Schadenbearbeitung) und ein fünfter Platz (Policierung).

Die Hallesche landete bei der Erreichbarkeit an erster und bei der Antragsbearbeitung an zweiter Stelle. Hinsichtlich der Produktqualität kamen drei Wettbewerber besser weg, hinsichtlich der Schadenbearbeitung vier Konkurrenten. In Letztgenanntem ging es allerdings sehr eng zu – und die Spitze ist nur 0,07 Notenpunkte entfernt.

Allianz und Münchener Verein gemeinsam an dritter Stelle

Den Bronzerang in der Qualitätswertung teilen sich die Allianz und der Münchener Verein (je 1,70). Erstere konnte insbesondere mit der zweitbesten Produktqualität punkten, landete bei der Erreichbarkeit aber nur an viertletzter Stelle.

Der Münchener Verein hat seine Stärken aus Vermittlersicht in der Antragsbearbeitung. In diesem Aspekt ließ die Gesellschaft alle Wettbewerber hinter sich. Eine bessere Platzierung verhinderten die leicht unterdurchschnittliche Produktqualität und die drittschlechteste Beurteilung beim Verhalten im Schadenfall.

