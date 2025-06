Gewerbesach: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

3.6.2025 – Die Alte Leipziger liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste in der gewerblichen Gebäudeversicherung. In der gewerblichen Inhaltsversicherung siegte die AIG. Dahinter folgen auf dem jeweils geteilten Silberrang Baloise und SV (Inhalt) beziehungsweise Alte Leipziger und Inter (Gebäude). Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Abgegeben wurden bis zu über 700 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Gewerbesachversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 17.4.2025) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 617 (gewerbliche Gebäudeversicherung) beziehungsweise 721 Nennungen (gewerbliche Inhaltsversicherung) ein.

In Sachen Inhaltsversicherung setzte sich die Axa Versicherung AG mit einigem Abstand gegen die Alte Leipziger Versicherung AG durch. In der Gebäudeversicherung verdrängte die Allianz Versicherungs-AG die Axa von der Spitze (19.5.2025).

Neugeschäftsfavoriten in Qualitätswertung nicht auf vorderen Plätzen

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in den Qualitätsranglisten (Mittelwerte der Vermittlernoten) bei der Platzierung einige deutliche Unterschiede. Bewertet wurden hierfür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Hier schafften es die Neugeschäftsspitzenreiter nicht auf die vorderen Plätze. So landete die Allianz in der gewerblichen Gebäudeversicherung qualitätsmäßig nur an siebter Stelle (Mittelwert: 2,00). Eine bessere Platzierung verhinderte insbesondere die in der Top Ten schlechteste Bewertung für die Produktqualität – mit fast 0,6 Notenpunkten Rückstand auf den führenden Anbieter. In den drei anderen Aspekten war die Spitze jeweils „nur“ etwa 0,3 Notenpunkte entfernt.

Die Axa rangiert in der gewerblichen Inhaltversicherung sogar nur auf Position neun der Qualitätswertung (2,23). Dies ist vor allem auf die schlechteste Erreichbarkeit und die zweitschlechteste Schadenbearbeitung zurückzuführen.

Gebäude: AIG gewinnt Qualitätswertung

An der Spitze der Qualitätsrangliste in der gewerblichen Gebäudeversicherung liegt die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland (Mittelwert: 1,68). Sie schnitt damit acht Positionen besser ab als beim Neugeschäft. Das Unternehmen ist nach der Vermittlermeinung führend bei der Produktqualität sowie der Antrags- und der Schadenbearbeitung. In Sachen Erreichbarkeit reichte es nur zu einem Platz im Mittelfeld.

Den Silberrang teilen sich die Inter Allgemeine Versicherung AG und die Alte Leipziger Versicherung AG (jeweils 1,77). Letztere hatte bei der vorangegangenen Umfrage noch an der Spitze gelegen (14.11.2023).

Die Inter punktete vor allem mit der geteilt besten Policierung und der zweitbesten Produktqualität. Bei der Schadenbearbeitung teilen sich beide die zweite Position. Die Alte Leipziger ließ bei der Erreichbarkeit alle Wettbewerber hinter sich. Bei den drei vorgenannten Akteuren stand jeweils ein speziell für die Genossenschaft entwickeltes Deckungskonzept zur Bewertung.

Alte Leipziger gewinnt Qualitätswertung in der Inhaltsversicherung

In der Qualitätsrangliste der Inhaltsversicherung sicherte sich erneut die Alte Leipziger (im Neugeschäft auf Platz zwei) mit ihrem Vema-Deckungskonzept die Spitzenposition (Gesamtnote: 1,72). Sie bekam für die Produktqualität und die Erreichbarkeit die beste Benotung. Beim Verhalten im Schadenfall sprang der dritte Platz heraus, bei der Produktqualität Rang vier.

Hauchdünn dahinter gleichauf an zweiter Stelle liegen die Neugeschäfts-Vierte SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG und die Neugeschäfts-Achte Baloise Sachversicherung AG Deutschland (je 1,75) mit ihren ebenfalls speziell für den Verbund entwickelten Lösungen.

Dabei überzeugte die SV mit der besten Schadenbearbeitung und der insgesamt zweitbesten Produktqualität. Der Rückstand auf die beiden Wettbewerber auf dem Siegerpodest betrug in der Spitze knapp 0,2 Notenpunkte (Antragsbearbeitung).

Die Baloise schnitt bei der Policierung sowie der Schadenbearbeitung nur um Nuancen schlechter ab als der jeweilige Spitzenreiter. Bei der Produktqualität liegt sie in direkter Schlagdistanz zur SV.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: