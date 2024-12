Reiserücktritt/-abbruch: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

16.12.2024 – Die Würzburger liegt im Geschäftsfeld Reiserücktritt und -abbruch an der Spitze der Neugeschäfts- wie auch der Qualitätsrangliste der Vema-Partnermakler (mindestens 15 Bewertungsstimmen). Dahinter folgen beim Neugeschäft Hansemerkur und Ergo. Die beiden letztgenannten Akteure landeten in der Qualitätswertung nur an drittletzter beziehungsweise letzter Stelle. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Reiseversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen über 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 24.4.2024) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen für das Segment Auslandsreisekranken 674 (6.12.2024) und für den erstmals abgefragten Bereich Reiserücktritt und Reiseabbruch 521 Favoritennennungen ein.

Am häufigsten wird an die Würzburger vermittelt

Wie im Geschäftsfeld Auslandsreisekranken ist die Würzburger Versicherungs-AG der Neugeschäftsfavorit der Partnermakler der Genossenschaft. Der Anbieter konnte mehr als jede vierte Favoritennennung auf sich vereinen.

Ärgster Verfolger sind auch hier die Hansemerkur Versicherungen (Anteil: fast ein Fünftel). Den Bronzerang sicherten sich die Ergo Versicherungen. Für sie votierte fast jeder siebte Befragte.

LTA, Care Concept und Allianz auf den weiteren Plätzen

An vierter Stelle liegt die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA). Diesen Anbieter nannte mehr als jeder elfte Interviewte als Favoriten.

Dahinter folgen dicht beieinander die Care Concept AG und die Allianz Versicherungen, für die jeweils rund jeder 20. Vema-Partner stimmte. Alle anderen Marktteilnehmer kamen auf Anteile von bestenfalls drei Prozent.

Qualitätswertung: Würzburger vor LTA

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Leistungsbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil erhebliche Unterschiede. Dies gilt nicht für die Würzburger, die unter den Testkandidaten mit mindestens 15 Bewertungsstimmen auch in der Qualitätswertung am besten abschnitt (Mittelwert: 1,65).

In Sachen Schadenbearbeitung landete das Unternehmen an vierter und bei der Erreichbarkeit an dritter Stelle. Ihr bestes Ergebnis schaffte die Gesellschaft in den Teilbereichen Policierung (Bereichsnote: 1,51) und Produkte (1,49) mit jeweils Platz zwei.

In letztgenanntem Segment kam nur die Neugeschäfts-Vierte LTA besser weg (1,41), die in der Qualitätswertung mit 1,70 nur leicht schlechter abschnitt als die Würzburger. In den beiden anderen Aspekten reichte es allerdings lediglich zu mittelmäßigen Bewertungen.

Hansemerkur und Ergo nur unter ferner liefen

Nur unwesentlich schlechter wurde die Europ Assistance Services GmbH beurteilt (1,71). Stärken sehen die befragten Vermittler insbesondere in der zweitbesten Schadenbearbeitung. Eine bessere Platzierung verhinderten bestenfalls durchschnittliche Noten bei den Produkten und bei der Policierung.

Insgesamt am besten wurden die Barmenia Versicherungen beurteilt (1,54). Sie setzten die Benchmarks bei Policierung und Schadenbearbeitung. Da die Ergebnisse nur auf zehn Bewertungsstimmen beruhen, sollten die Ergebnisse nicht überbewertet werden.

Nur auf den Plätzen acht beziehungsweise zehn finden sich die Neugeschäfts-Zweite Hansemerkur (1,81) und die Neugeschäfts-Dritte Ergo wieder (2,01). Letztgenannter Akteur kam auch in allen Bereichsranglisten nicht über den letzten Platz hinaus.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: