Berufshaftpflicht für Ärzte: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

14.7.2025 – Der HDI liegt an der Spitze der Neugeschäftsrangliste in der Absicherung von Betriebshaftpflichtrisiken für Mediziner. In der Qualitätswertung reichte es nur für Platz sieben. Hier lautete die Reihenfolge Alte Leipziger vor Dialog vor Janitos. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden neben der Neugeschäftsverteilung auch Produktqualität, Erreichbarkeit sowie Antrags- und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Betriebshaftpflichtversicherung (BHV) für verschiedene Zielgruppen unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 17.4.2025) durchgeführt.

Neben dem Baugewerbe und dem Segment „Büro, Handel, Handwerk“ (17.6.2025) sowie dem Gastro-Bereich (2.7.2025) sollten die Befragten auch für die Zielgruppe Ärzte die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmender Befragung gingen 305 Nennungen ein.

HDI verteidigt Spitzenposition

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der Berufshaftpflicht für Mediziner setzte sich wie bei den beiden vorangegangenen Umfragen (15.12.2023, 29.9.2021) die HDI Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Für das Unternehmen votierte mehr als jeder vierte Befragte.

Knapp dahinter an zweiter Stelle liegt weiterhin die Alte Leipziger Versicherung AG, mit einem Anteil von aktuell einem guten Sechstel. Den Bronzerang sicherte sich erneut die Axa Versicherung AG, die knapp jede neunte Stimme auf sich vereinen konnte.

Den vierten und fünften Platz belegen in umgekehrter Reihenfolge zur letzten Umfrage die Janitos Versicherung AG (8,4 Prozent Anteil) und die Dialog Versicherung AG (6,2 Prozent).

Dahinter folgen mit fünf bis knapp drei Prozent Allianz Versicherungs-AG (unverändert an sechster Stelle), Continentale Sachversicherung AG (von neun auf sieben), die Neueinsteigerin R+V Allgemeine Versicherung AG, die Versicherungskammer Bayern (VKB; von sieben auf neun) und die Ergo Versicherung AG (von acht auf zehn).

HDI in Qualitätswertung nur auf Platz sieben

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in den Qualitätsranglisten (Mittelwerte der Vermittlernoten) bei der Platzierung einige teils deutliche Unterschiede. Bewertet auf einer Schulnotenskala wurden hierfür die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Der Neugeschäftsfavorit HDI schaffte es in Sachen Leistungsstärke nicht auf die vorderen Plätze. Die Hannoveraner landeten trotz der besten Produktqualität insgesamt nur an siebter Stelle (Mittelwert: 2,23).

Eine bessere Platzierung verhinderte neben der durchschnittlich beurteilten Schadenbearbeitung vor allem die schlechteste Policierung und die zweitschlechteste Erreichbarkeit. Dort schnitt der führende Akteur schnitt mehr als 0,6 Notenpunkte besser ab.

Alte Leipziger gewinnt Qualitätswertung

An der Spitze der Qualitätsrangliste in der Berufshaftpflichtversicherung für Ärzte liegt erneut (24.1.2024) die Alte Leipziger Versicherung AG (Mittelwert: 1,88). Sie schnitt damit eine Position besser als beim Neugeschäft ab. Das Unternehmen ist nach der Vermittlermeinung führend in den Aspekten Policierung und Schadenbearbeitung. Bei der Erreichbarkeit liegt das Unternehmen auf Platz drei.

Den Silberrang ergatterte die beim Neugeschäft nur an fünfter Stelle liegende Dialog Versicherung AG (1,95). Lediglich hinsichtlich der Produktqualität schaffte die Gesellschaft mit der besten Erreichbarkeit mit Position sieben keine Top-Drei-Platzierung. Hinzu kamen zwei zweite Positionen (Antrags- und Schadenbearbeitung).

Knapp dahinter folgt die Janitos Versicherung AG, die in Sachen Neugeschäft an vierter Stelle rangiert. Schlechtestenfalls landete der Anbieter auf Position vier (Produktqualität). Dem standen die zweitbeste Erreichbarkeit und das drittbeste Verhalten im Schadenfall gegenüber.

