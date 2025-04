Dies sind die leistungsstärksten Berufsunfähigkeitsversicherer aus Sicht der Vema-Makler

11.4.2025 – Die Alte Leipziger belegt im Geschäftsfeld Berufsunfähigkeitsversicherung den Spitzenplatz der Neugeschäfts- wie auch der Qualitätsrangliste der Vema-Partnermakler. Dahinter folgen LV 1871 und Allianz (Neugeschäft) beziehungsweise Volkswohl Bund und Baloise (Qualität). Das zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

WERBUNG

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Arbeitskraftabsicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen für die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) 957 Nennungen ein.

Am häufigsten wird an die Alte Leipziger vermittelt

Klarer Neugeschäftsfavorit in der BU-Versicherung ist und bleibt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Wie in den drei vorangegangenen Untersuchungen (13.3.2024, 9.3.202213.3.2024, 9.3.2022, 1.7.2020) konnte der Anbieter mehr als jede fünfte Favoritennennung auf sich vereinen.

Den Silberrang verteidigte die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die im Vorjahr zwei Plätze nach oben geklettert war. Für sie votierte aktuell fast jeder neunte Interviewte. Erneut an dritter Stelle die Allianz Lebensversicherungs-AG, die knapp jeder zehnte Befragte nannte.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr die Swiss Life Lebensversicherung SE (knapp neun Prozent Anteil) und die Nürnberger Lebensversicherung AG (fast acht Prozent Anteil).

Die Positionen sechs bis neun belegen unverändert und dicht beieinander die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die HDI Lebensversicherung AG, die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland.

Die Axa Lebensversicherung AG schaffte den Aufstieg in die Top Ten, aus der sich die Continentale Lebensversicherung AG verabschieden musste.

Qualitätswertung: Alte Leipziger vor Volkswohl Bund und Baloise

In der Qualitätswertung kam die Alte Leipziger ebenfalls am besten weg (Mittelwert: 1,59). Beurteilt wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Policierung, Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Das Unternehmen erzielte zwar in keinem Kriterium die beste Bewertung, landete aber im schlechtesten Fall an dritter Stelle – mit höchstens 0,12 Notenpunkten Rückstand. In Sachen Produktqualität und Schadenbearbeitung schnitt die Alte Leipziger nur um Nuancen schlechter ab als der jeweilige Spitzenreiter.

Den Silberrang in der Qualitätsrangliste teilen sich der Volkswohl Bund und die Baloise (jeweils 1,64). Erstere landete damit vier Plätze weiter oben als beim Neugeschäft, Letztere sogar fünf Positionen weiter oben. Der Volkswohl Bund konnte vor allem mit der besten Erreichbarkeit punkten. Die nur unterdurchschnittliche Produktqualität verhinderte ein besseres Abschneiden.

Die Baloise überzeugte mit der besten Policierung, landete aber bei der Erreichbarkeit mit 0,3 Notenpunkten Rückstand nur an sechster Stelle. Hinzu kam ein dritter Rang bei der Schadenbearbeitung und eine vierte Position bei der Produktqualität.

LV 1871 und Swiss Life teilen sich Rang vier

Gleichauf an vierter Stelle der Qualitätsrangliste liegen die Neugeschäfts-Zweite LV 1871 und die dort ebenfalls viertplatzierte Swiss Life. Letztere erzielte in Sachen Erreichbarkeit ihre beste Platzierung (Position zwei) und liegt beim Verhalten im Schadenfall in unmittelbarer Schlagdistanz zu den führenden Akteuren. In den beiden anderen Aspekten ist die Spitze jeweils rund 0,2 Notenpunkte entfernt.

Die LV 1871 ließ bei der Produktqualität alle vier letztgenannten Wettbewerber hinter sich und schaffte es bei der Schadenbearbeitung auf den Bronzerang. Luft nach oben sehen die befragten Vermittler nur bei der Erreichbarkeit (Platz sechs mit 0,3 Notenpunkten Rückstand).

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: