Die leistungsstärksten Privathaftpflicht-Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

18.3.2025 – Die Haftpflichtkasse liegt weiterhin an der Spitze der Neugeschäfts- wie auch der Qualitätsrangliste in der Privathaftpflichtversicherung der Vema-Partnermakler. Für Letztere standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld private Haftpflichtversicherungen unter den Vermittlern ihrer mittlerweile fast 4.800 Partnerbetriebe durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten dabei unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Insgesamt wurden für die Privathaftpflichtversicherung 1.554 Stimmen abgegeben.

Neugeschäft: die Haftpflichtkasse lässt die Konkurrenz hinter sich

Klarer Neugeschäftsfavorit ist die Haftpflichtkasse VVaG mit ihrem Vema-Deckungskonzept. Im Vergleich zur vorangegangenen Untersuchung (VersicherungsJournal 31.3.2023) hatten die Roßdorfer einen leichten Anteilsrückgang an den Favoritennennungen hinzunehmen, liegen aber mit aktuell einem Fünftel zum dritten Mal in Folge (5.3.2021) in Front.

Von sechs auf zwei nach oben ging es für die Alte Leipziger Versicherung AG mit ihrer für die Genossenschaft entwickelten Lösung. Dafür votierte gut jeder sechste Interviewte. Dadurch fiel das Vema-Deckungskonzept der AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, auf den Bronzerang zurück. Der Anteil sank leicht auf ein gutes Achtel.

Auf den weiteren Positionen bei der Privathaftpflichtversicherung

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen einem knappen Achtel und etwa einem Zehntel die Axa Versicherung AG (unverändert an vierter Stelle), die Baloise Sachversicherung AG Deutschland mit ihrer zusammen mit der Basler Service GmbH (BSG) für den Verbund entwickelte Lösung (von drei auf fünf) sowie die VHV Allgemeine Versicherung AG (von fünf auf sechs).

Position sieben belegt die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland. Rund jeder 40. Befragte votierte für die bei der letzten Umfrage nicht in der Spitzengruppe vertretene Gesellschaften. Alle anderen Marktteilnehmer blieben unter der Marke von zwei Prozent.

Die Haftpflichtkasse gewinnt auch die Qualitätswertung

In der Qualitätswertung schnitt die Haftpflichtkasse ebenfalls am besten ab. Bewertet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Die Haftpflichtkasse (Mittelwert: 1,55) konnte vor allem mit der mit Abstand besten Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit punkten. Hinzu kam ein zweiter Platz bei der Policierung. Bei der Produktqualität reichte es mit 1,60 nur zum vierten Platz – mit über 0,3 Notenpunkten Rückstand auf den führenden Akteur.

An zweiter Stelle in der Qualitätswertung landete die Baloise, die damit drei Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie ließ in Sachen Antragsbearbeitung alle Wettbewerber hinter sich und schaffte es bei der Produktqualität und der Erreichbarkeit auf Platz drei. Schlechtestenfalls landete die Gesellschaft an vierter Stelle (Schadenbearbeitung).

Alte Leipziger und GEV teilen sich Bronzerang

Auf dem geteilten Bronzerang finden sich die Neugeschäftszweite Alte Leipziger und die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV). Letztere schaffte in der Neugeschäftsrangliste nur auf den achten Platz.

Die Alte Leipziger konnte insbesondere mit der Topbewertung hinsichtlich der Produktqualität überzeugen. Eine bessere Platzierung verhinderten die besten durchschnittlichen Beurteilungen in Sachen Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Die Spitze ist hier zwischen 04, und 0,5 Notenpunkten entfernt.

Die GEV erzielte innerhalb des Spitzenquartetts zwar die schlechteste Teilnote im Aspekt Produktqualität. Dafür sehen die Vema-Makler sie in Sachen Erreichbarkeit nur knapp hinter der Haftpflichtkasse an zweiter Stelle. Den dritten Platz teilt sich die GEV mit der Alten Leipziger nicht nur in der Qualitätsrangliste, sondern auch im Prüfpunkt Schadenbearbeitung.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

