Krankenvollpolicen für Beihilfeberechtigte: die Favoriten der Vema-Makler

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

16.9.2024 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Service- und Leistungsaspekten am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ergebnis: Das Neugeschäfts-Schwergewicht musste in Sachen Qualität mehreren kleineren Akteuren den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Service- und Leistungsaspekten am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ergebnis: Das Neugeschäfts-Schwergewicht musste in Sachen Qualität mehreren kleineren Akteuren den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...

24.9.2024 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ergebnis: Der Neugeschäftsspitzenreiter musste in Sachen Qualität drei teils deutlich kleineren Akteuren den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ergebnis: Der Neugeschäftsspitzenreiter musste in Sachen Qualität drei teils deutlich kleineren Akteuren den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...

20.1.2020 – Welche Gesellschaften in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am besten sind, wollte die Makler-Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Die Rangliste ist eine völlig andere als die der Favoriten für das Neugeschäft. (Bild: Wichert) Welche Gesellschaften in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am besten sind, wollte die Makler-Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Die Rangliste ist eine völlig andere als die der Favoriten für das Neugeschäft. (Bild: Wichert) mehr ...

2.9.2024 – Wer in den Segmenten Werkverkehr, Warentransport und Frachtführer am besten in Sachen Antrags- und Schadenbearbeitung, Produktqualität und Erreichbarkeit ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. Je dreimal Gold, Silber und Bronze machten sechs Akteure unter sich aus. (Bild: Wichert) Wer in den Segmenten Werkverkehr, Warentransport und Frachtführer am besten in Sachen Antrags- und Schadenbearbeitung, Produktqualität und Erreichbarkeit ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. Je dreimal Gold, Silber und Bronze machten sechs Akteure unter sich aus. (Bild: Wichert) mehr ...