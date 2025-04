Jagdhaftpflicht: Die leistungsstärksten Versicherer aus Sicht der Vema-Makler

10.4.2025 – Die Gothaer belegt im Geschäftsfeld Jagdhaftpflicht den Spitzenplatz der Neugeschäfts- wie auch der Qualitätsrangliste der Vema-Partnermakler (mindestens 18 Bewertungsstimmen). Dahinter folgen Inter (Neugeschäft) beziehungsweise Concordia (Qualität). Das zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der privaten Haftpflichtversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe durchgeführt.

Neben der Privat- (VersicherungsJournal 18.3.2025) und der Tierhalterhaftpflichtversicherung (27.3.2025) sollten die befragten Versicherungsmakler auch in der Jagdhaftpflichtversicherung unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen.

Neugeschäft: Gothaer weit vor der Konkurrenz

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter sicherte sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit riesigem Vorsprung die Spitzenposition. Weit mehr als jede zweite der insgesamt 431 abgegebenen Stimmen entfiel auf das Unternehmen aus Köln.

Den Silberrang sicherte sich die Inter Allgemeine Versicherung AG, für die rund jeder zehnte Befragte votierte. In einem engen Rennen um die dritte Position setzte sich die Axa Versicherung AG mit zwei Stimmen Vorsprung gegen die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. durch.

WERBUNG

Die Haftpflichtversicherer auf den weiteren Plätzen

Eine weitere Stimme dahinter liegt die Zurich Gruppe Deutschland. Die drei letztgenannten Akteure kamen auf Anteile an den Favoritennennungen von jeweils um die vier Prozent.

Gleichauf an sechster Stelle liegen mit jeweils knapp drei Prozent die Allianz Versicherungs-AG, die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. und die Versicherungskammer Bayern (VKB).

Qualitätswertung: Gothaer vor Concordia

In der Qualitätswertung kam die Gothaer unter den Testkandidaten mit mindestens 18 Bewertungsstimmen ebenfalls am besten weg (Mittelwert: 1,79). Beurteilt wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Policierung, Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Die Kölner hielten die ärgsten Konkurrenten aus der Neugeschäftsrangliste vor allem in Sachen Produktqualität auf Distanz (rund 0,2 Notenpunkte Vorsprung). In Sachen Schadenbearbeitung reichte es „nur“ zum geteilten Spitzenplatz mit der Inter, die in der Qualitätswertung Rang drei einnimmt (1,83).

Der letztgenannte Akteur landete in den Prüfpunkten Erreichbarkeit und Produktqualität an jeweils zweiter Stelle, schnitt aber am schlechtesten bei der Policierung ab. Hier erzielte die Concordia genauso wie bei der Erreichbarkeit die beste Note. Dafür kamen die beiden vorgenannten Wettbewerber in den beiden anderen Kriterien jeweils besser weg.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: