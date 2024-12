Auslandsreisekrankenversicherung: Dies sind die Favoriten der Vema-Makler

6.12.2024 – Die Würzburger liegt in der Auslandsreisekrankenversicherung an der Spitze der Neugeschäftsrangliste wie auch der Qualitätsrangliste der Vema-Partnermakler. Dahinter folgen beim Neugeschäft Hansemerkur und Ergo. Die Qualitätswertung gewann die Würzburger gemeinsam mit der Allianz und der LTA, Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Reiseversicherungen unter den Vermittlern ihrer inzwischen über 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 24.4.2024) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 674 Nennungen für die Auslandsreisekrankenversicherungen ein.

Am häufigsten wird an die Würzburger vermittelt

In dem Geschäftsfeld ist die Würzburger Versicherungs-AG der Neugeschäftsfavorit der Partnermakler der Genossenschaft. Der Anbieter konnte wie bei der vorangegangenen Qualitätsumfrage (14.9.2023) mehr als jede fünfte Favoritennennung auf sich vereinen.

Position zwei belegen nur ein gutes Dutzend Stimmen dahinter die Hansemerkur Versicherungen (Anteil: fast ein Fünftel). Den Bronzerang sicherten sich die Ergo Versicherungen. Für sie votierte jeder zwölfte Befragte.

Auf den weiteren Plätzen

In einem engen Rennen um Platz vier behielten die Allianz Versicherungen die Oberhand. Dahinter folgen die Care Concept AG, gleichauf die Barmenia Versicherungen und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Axa Versicherungen. Die letztgenannten Wettbewerber kamen jeweils auf über fünf Prozent und liegen nur je eine Stimme auseinander. An neunter Stelle liegt die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA).

Während die Hansemerkur und die Allianz den Neueinstieg in die Top Ten schafften, rutschten Ergo und Care Concept jeweils eine Position nach unten. DKV und Axa büßten jeweils zwei Plätz ein, die Barmenia drei. Als einziger Testkandidat verbessern konnte sich LTA (von zehn auf neun).

Würzburger, Allianz und LTA gewinnen Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Leistungsbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil erhebliche Unterschiede. Allerdings nicht an der Spitze: Auch hier sicherte sich die Würzburger den Platz an der Sonne (Mittelwert: 1,67). Allerdings muss sich der Anbieter die führend Rolle mit Allianz und LTA teile. Erstere schnitt zwei, Letztere sogar sechs Positionen besser ab als in der Neugeschäftsrangliste.

In Sachen Produktqualität liegen die drei Wettbewerber in gleicher Reihenfolge nur um Nuancen auseinander. Bei der Schadenbearbeitung kam die Allianz am besten und die Würzburger am schlechtesten weg. Hinsichtlich der Erreichbarkeit hatte die Würzburger die Nase vorn. Am schlechtesten aus dem Spitzentrio wurde hier die Allianz bewertet.

Den vierten Platz belegt die Barmenia (Mittelwert: 1,70). Sie ließ die drei vorgenannten Akteure zwar in Sachen Produktqualität hinter sich und konnte auch bei der Policierung mithalten. In Sachen Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit liegen die Wuppertaler allerdings 0,2 Notenpunkte hinter dem jeweils führenden Anbieter zurück.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Gründe für die Diskrepanz zwischen der Neugeschäfts- und der Qualitätsrangliste sind der Vema-Untersuchung nicht zu entnehmen.

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: