Pflegetagegeld: Die leistungsstärksten Produktgeber aus Sicht der Vema-Makler

30.9.2024 – Der Verbund hat gefragt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Service- und Leistungsaspekten am besten ist. Der eindeutige Neugeschäftssieger wurde in der Qualitätswertung von vielen Wettbewerbern abgehängt. Dort siegte ein vergleichsweise kleiner Akteur. (Bild: Wichert) Der Verbund hat gefragt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Service- und Leistungsaspekten am besten ist. Der eindeutige Neugeschäftssieger wurde in der Qualitätswertung von vielen Wettbewerbern abgehängt. Dort siegte ein vergleichsweise kleiner Akteur. (Bild: Wichert) mehr ...

16.9.2024 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Service- und Leistungsaspekten am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ergebnis: Das Neugeschäfts-Schwergewicht musste in Sachen Qualität mehreren kleineren Akteuren den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Service- und Leistungsaspekten am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ergebnis: Das Neugeschäfts-Schwergewicht musste in Sachen Qualität mehreren kleineren Akteuren den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...

2.9.2024 – Wer in den Segmenten Werkverkehr, Warentransport und Frachtführer am besten in Sachen Antrags- und Schadenbearbeitung, Produktqualität und Erreichbarkeit ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. Je dreimal Gold, Silber und Bronze machten sechs Akteure unter sich aus. (Bild: Wichert) Wer in den Segmenten Werkverkehr, Warentransport und Frachtführer am besten in Sachen Antrags- und Schadenbearbeitung, Produktqualität und Erreichbarkeit ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. Je dreimal Gold, Silber und Bronze machten sechs Akteure unter sich aus. (Bild: Wichert) mehr ...

26.8.2024 – Welche Produktgeber bei Neuabschlüssen in den Bereichen Werkverkehr, Warentransporte und Frachtführer die wichtigsten sind, wurde unter den Partnerbetrieben ermittelt. Sechs Akteure machten die neun Podiumsplätze unter sich aus. Ein Spitzenreiter musste seine Position abgeben. (Bild: Wichert) Welche Produktgeber bei Neuabschlüssen in den Bereichen Werkverkehr, Warentransporte und Frachtführer die wichtigsten sind, wurde unter den Partnerbetrieben ermittelt. Sechs Akteure machten die neun Podiumsplätze unter sich aus. Ein Spitzenreiter musste seine Position abgeben. (Bild: Wichert) mehr ...

15.11.2021 – Wer im Neugeschäft die bevorzugten Produktgeber sind und wer bei Produktqualität sowie Antrags- und Leistungsbearbeitung die beste Performance bietet, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Ein Neueinsteiger schaffte es gleich auf Rang zwei. (Bild: Wichert) Wer im Neugeschäft die bevorzugten Produktgeber sind und wer bei Produktqualität sowie Antrags- und Leistungsbearbeitung die beste Performance bietet, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Ein Neueinsteiger schaffte es gleich auf Rang zwei. (Bild: Wichert) mehr ...

12.10.2021 – Wer am besten bei Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung in der Fotovoltaik- oder Elektronikversicherung ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. In einem Segment gab es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze. (Bild: Wichert) Wer am besten bei Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung in der Fotovoltaik- oder Elektronikversicherung ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. In einem Segment gab es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze. (Bild: Wichert) mehr ...

13.10.2020 – Wer in diesem Segment am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung ist, hat die Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben erhoben. Besonders deutlich verbessert oder verschlechtert haben sich Axa, Basler und Gothaer. (Bild: Wichert) Wer in diesem Segment am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung ist, hat die Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben erhoben. Besonders deutlich verbessert oder verschlechtert haben sich Axa, Basler und Gothaer. (Bild: Wichert) mehr ...