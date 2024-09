Vema-Makler: Die leistungsstärksten Anbieter von Krankenvollpolicen für Angestellte

16.9.2024 – Die Hallesche ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der Favorit der Partnerbetriebe im Krankenvoll-Neugeschäft für Angestellte. Dahinter folgen Hansemerkur, Universa und Barmenia. Die Qualitätswertung, in der die Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung standen, gewann die Alte Oldenburger vor der Universa und der SDK.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Krankenvollversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen über 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 24.4.2024) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen für die Zielgruppe Angestellte insgesamt 693 Nennungen ein.

Hallesche verteidigt Spitzenrang

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter sicherte sich wie bei der vorangegangenen Befragung (2.8.2022) die Hallesche Krankenversicherung a.G. die Spitzenposition. Sie konnte mehr als jede sechste Favoritennennung auf sich vereinen.

In einem engen Rennen um den Silberrang behielt die Hansemerkur Krankenversicherung AG die Oberhand. Sie verbesserte sich um zwei Plätze. Von sieben auf drei nach oben kletterte die Universa Krankenversicherung a.G., während die Barmenia von der zweiten auf die vierte Position zurückfiel. Die drei vorgenannten Akteure konnten jeweils jede neunte bis zehnte Stimme auf sich vereinen.

Auf den weiteren Plätzen

An fünfter Stelle liegen gleichauf die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Arag Krankenversicherungs-AG. Erstere bestätigte ihre Platzierung aus der letzten Umfrage, für Letztere ging es zwei Plätze nach oben. Für beide Anbieter votierte jeweils jeder 13. Interviewte.

Dahinter folgen mit 6,6 bis 4,8 Prozent die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. (Neueinsteiger in die Top Ten), die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG (von fünf auf acht), die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK). Bei den beiden letztgenannten Anbietern gab es keine Positionsveränderungen.

Alte Oldenburger gewinnt Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Leistungsbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil erhebliche Unterschiede. So sicherte sich die Alte Oldenburger den Spitzenplatz (Mittelwert: 1,53). Sie schnitt damit ganze sieben Ränge besser ab als beim Neugeschäft.

Das Unternehmen bekam in allen Aspekten die beste Bewertung. Bei der Schadenbearbeitung lag die Alte Oldenburger sogar 0,2 Notenpunkte vor dem ärgsten Verfolger. Lediglich in Sachen Produktqualität reichte es nicht für die alleinige Führung.

Universa auf dem Silber-, SDK auf dem Bronzerang

Dort ist die Universa, die mit einem Mittelwert von 1,68 an zweiter Stelle der Qualitätswertung liegt, der Co-Spitzenreiter. Auch in den drei anderen Segmenten sehen die befragten Vermittler den Anbieter auf der zweiten Position.

Auf den Bronzerang in Sachen Qualität schaffte es die beim Neugeschäft nur auf Rang zehn liegende SDK. Bei der Produktqualität kam sie nur um Nuancen schlechter weg als die beiden führenden Gesellschaften. In den drei anderen Bereichen jedoch liegt sie zwischen gut 0,2 und fast 0,3 Notenpunkten hinter der Alten Oldenburger zurück.

Hallesche und Hansemerkur nur im Mittelfeld

Den Neugeschäftsspitzenreiter Hallesche sehen die interviewten Vermittler in Sachen Qualität erst auf Platz fünf (1,88). Bei der drittbesten Schadenbearbeitung verhinderten insbesondere die bestenfalls durchschnittlichen Beurteilungen der Produktqualität und der Policierung ein besseres Abschneiden.

Sogar nur an sechster Position in der Qualitätsrangliste findet sich die Hansemerkur wieder. Luft nach oben besteht insbesondere in Sachen Erreichbarkeit, bei der nur ein Wettbewerber noch schlechter abschnitt. Auch hinsichtlich der Schadenbearbeitung liegen die Hamburger über 0,4 Notenpunkte hinter dem Spitzenreiter zurück.

