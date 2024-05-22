Photovoltaik und Elektronik: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

25.8.2025 – Die Oberösterreichische liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste in der Photovoltaikversicherung. Dahinter folgen Helvetia und Waldenburger. In der Elektronikversicherung teilen sich die Alte Leipziger und die Baloise die Spitzenposition. Platz drei belegen gleichauf die Gothaer und die AIG. Dies zeigt eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Photovoltaik- sowie Elektronikversicherung durchgeführt. Gefragt wurden die Vermittler ihrer inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 17.4.2025).

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 588 (Photovoltaik) beziehungsweise 409 Nennungen (Elektronik) ein.

In Sachen Photovoltaikversicherung setzten sich die Helvetia Versicherungen mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Wettbewerber durch. In der Elektronikversicherung hatte die Alte Leipziger Versicherung AG mit ihrer speziell für die Maklergenossenschaft entwickelten Lösung die Nase vorn (18.8.2025).

Vermittler bewerteten Serviceaspekte

Im Rahmen der Umfrage sollten die Vermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählen die Faktoren Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Sie gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung ergaben sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) im Segment Photovoltaik einige Unterschiede. So landete die Neugeschäftsfavoritin Helvetia aufgrund der lediglich viertbesten Erreichbarkeit nur an zweiter Stelle (Mittelwert: 1,82). Hinzu kamen ein dritter Platz bei der Schadenbearbeitung und zwei zweite Ränge.

Photovoltaik: Oberösterreichische gewinnt Qualitätswertung

Am besten (Neugeschäft: zweitbesten) schnitt die Oberösterreichische Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland mit ihrem Vema Deckungskonzept ab (1,66). Sie kam in allen vier Prüfpunkten auf die beste Bewertung.

Den Bronzerang hinsichtlich der Qualität belegte die Waldenburger Versicherung AG (1,88). Sie schnitt damit eine Position besser ab als beim Neugeschäft. Die beste Platzierung schaffte der Anbieter bei der Erreichbarkeit. Dort reichte es mit nur 0,02 Notenpunkten Rückstand für den zweiten Platz. Im schlechtesten Fall ist der Spitzenreiter 0,36 Notenpunkte entfernt (Schadenbearbeitung). Nur ein Wettbewerber erhielt eine noch schlechtere Note.

Elektronik: Alte Leipziger auch in Qualitätswertung an der Spitze

Im Segment Elektronik schaffte es die Neugeschäftsspitzenreiterin Alte Leipziger auch in der Qualitätsrangliste auf den Spitzenplatz, muss sich diesen aber mit der Baloise Sachversicherung AG Deutschland teilen (Mittelwert: je 1,69). Letztere, die in Sachen Neugeschäft an vierter Stelle rangiert, performt bei der Policierung am besten, Erstere bei Produktqualität und Erreichbarkeit.

Den Bronzerang teilen sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland (jeweils 1,85). Die Gothaer schnitt eine Position schlechter ab als beim Neugeschäft, die AIG vier Plätze besser.

Während beide bei Produktqualität und Antragsbearbeitung nur um Nuancen auseinanderliegen, macht die Baloise bei der Schadenbearbeitung und die AIG bei der Erreichbarkeit einen deutlich besseren Job als der jeweilige Wettbewerber.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: