Vema-Makler: Die leistungsstärksten Anbieter von Rürup-Renten

27.11.2024 – Der Volkswohl Bund liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste bei fondsgebundenen Basis-Renten, die Stuttgarter bei den indexgebundenen. Die Wertung bei den klassischen Angeboten gewann die Continentale. Das Neugeschäftsschwergewicht Allianz schaffte es bis auf einen Bronzerang nicht aufs Siegerpodest. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Abgegeben wurden bis zu 511 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern von Basis-Rentenversicherungen unter den Vermittlern ihrer inzwischen über 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 24.4.2024) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für die fondsgebundene Variante gingen im Rahmen der Befragung 511 Nennungen ein, für klassische und klassiknahe Offerten 286 sowie für indexgebundene Lösungen 149.

Ergebnis: Die Allianz Lebensversicherungs-AG setzte sich in den Segmenten Klassik und Index gegen die Wettbewerber durch. Bei den Fondspolicen musste sie der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. den Vortritt lassen (20.11.2024).

Qualitätswertung: Allianz nicht auf den vorderen Plätzen

In der Qualitätswertung zeigt sich eine völlig andere Reihenfolge. Bewertet wurden auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Bei den fondgebundenen Rürup-Rentenversicherungen etwa landete die Allianz nur an achter Stelle (Mittelwert: 1,81). In Sachen Produktqualität und Erreichbarkeit schnitt nur ein Testkandidat schlechter ab, in den anderen beiden Aspekten zwei Anbieter. Auch der Neugeschäftsspitzenreiter Alte Leipziger schaffte es nicht aufs Siegertreppchen, sondern nur auf den vierten Platz.

Fondspolicen: Volkswohl Bund gewinnt Qualitätswertung

Die Qualitätswertung bei den fondsgebundenen Rürup-Renten gewann wie bei der vorangegangenen Umfrage der Genossenschaft (22.12.2020) die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (Mittelwert 1,59), die beim Neugeschäft nur Position vier belegt.

Bei der Leistungsbearbeitung und der Erreichbarkeit reichte es für die Bestnote, wenn auch mit nur knappem Vorsprung. In Sachen Policierung sprang der zweite und bei der Produktqualität der dritte Platz heraus.

An zweiter (Neugeschäft: sechster) Stelle insgesamt (1,65) wie auch in Sachen Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit liegt die Swiss Life Lebensversicherung SE. In den beiden anderen Aspekten landete das Unternehmen mit nur leicht überdurchschnittlichen Beurteilungen jeweils auf Position vier.

Den Bronzerang sicherte sich knapp hinter der Swiss Life die Neugeschäfts-Achte Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (1,67). Dies verdankt sie hauptsächlich den Bestwerten bei Produktqualität und Antragsbearbeitung. Eine bessere Platzierung verhinderte vor allem die drittschlechteste Leistungsbearbeitung. Die Erreichbarkeit wird nur mittelmäßig bewertet.

Klassik: Continentale an der Spitze

Bei den klassischen Basis-Renten setzte sich die Continentale (Mittelwert: 1,69) gegen die Wettbewerber durch. Unter den Anbietern mit mindestens zehn Beurteilungen schnitt der Anbieter – beim Neugeschäft nur an fünfter Stelle – bezüglich der Leistungsbearbeitung und der Erreichbarkeit jeweils am besten ab. Hinzu kamen jeweils dritte Plätze in den beiden anderen Kriterien.

Den Silberrang teilen sich hauchdünn dahinter die Alte Leipziger und der Volkswohl Bund (jeweils 1,71). Sie belegen beim Neugeschäft die zweite und dritte Position. Die Alte Leipziger konnte insbesondere mit der besten Produktqualität punkten. Leistungs- und Antragsbearbeitung wurden jeweils am zweitbesten beurteilt.

Der Volkswohl Bund bietet aus Sicht der Vema-Partner die beste Policierung und die zweitbeste Erreichbarkeit. Platz drei sprang bei der Leistungsbearbeitung heraus, Position vier bei der Produktqualität.

Neugeschäfts-Spitzenreiter Allianz kam über Rang vier in der Qualitätswertung nicht hinaus. Lediglich mit Platz zwei in Sachen Produktqualität – nur um Nuancen hinter dem Bereichssieger – konnte das Unternehmen mit der Konkurrenz mithalten. In den anderen drei Aspekten ist der führende Anbieter bis über 0,3 Notenpunkte entfernt (Erreichbarkeit).

Indexpolicen: Volkswohl Bund vor Stuttgarter

Bei den Indexpolicen schnitt die Stuttgarter unter den Testkandidaten mit einer zweistelligen Bewertungsanzahl am besten ab (Mittelwert: 1,73) – nach Position drei beim Neugeschäft. Hauchdünn geschlagen geben musste sich der Neugeschäftszweite Volkswohl Bund (1,74).

Bei der Produktqualität und der Leistungsbearbeitung hatte die Stuttgarter die Nase vorn, in den beiden anderen Kriterien der Volkswohl Bund.

Neugeschäfts-Spitzenreiter Allianz liegt nur bei der Produktqualität auf Tuchfühlung mit den beiden vorgenannten Wettbewerbern. Diese sind in den anderen drei Aspekten zwischen 0,1 (Policierung) und fast 0,4 Notenpunkten (Erreichbarkeit) entfernt.

Gründe für die Diskrepanz zwischen der Neugeschäfts- und der Qualitätsrangliste sind der Vema-Untersuchung nicht zu entnehmen.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedenen Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: