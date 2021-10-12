Privatrenten: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler in der (Neuen) Klassik

4.3.2026 – Die Allianz liegt an der Spitze der Neugeschäftsrangliste, wenn es um die Vermittlung von privaten Rentenversicherungen nach Bauart der (Neuen) Klassik geht. Dahinter folgen Alte Leipziger und Volkswohl Bund. In Sachen Qualität schaffte es die Allianz nur auf den viertletzten Platz. Hier gewann der Volkswohl Bund vor der Stuttgarter und der Alten Leipziger. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Policierung, Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld private Rentenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen für die Produktgruppe (Neue) Klassik 361 Nennungen ein.

Am häufigsten wird die neue Klassik an die Allianz vermittelt

In dem Geschäftsfeld ist und bleibt die Allianz Lebensversicherungs-AG der eindeutige Neugeschäftsfavorit der Partnermakler der Genossenschaft. Der Marktführer im Segment Leben (3.2.2026, 1.4.2025) konnte wie bereits bei der vorangegangenen Umfrage (22.4.2024) mehr als jede vierte Favoritennennung auf sich vereinen.

Den Silberrang sicherte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., für die gut jeder sechste Befragte votierte. Auf die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. an dritter Stelle entfiel gut jede siebte Stimme.

Die Lebensversicherer auf den weiteren Plätzen

Auf die vierte Position schaffte es die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Für sie stimmte gut jeder zehnte Interviewte. Knapp dahinter folgt mit einem Anteil von etwa einem Elftel die Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Die Continentale Lebensversicherung AG erreichte mit knapp sechs Prozent den sechsten Rang in der Neugeschäftswertung. Im Vergleich zur vorangegangenen Qualitätsumfrage gab es keine Rangveränderungen.

Große Unterschiede zur Qualitätsrangliste

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antrags- und die Leistungsbearbeitung sowie die Erreichbarkeit.

Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein. Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) riesige Unterschiede.

So landete Neugeschäfts-Spitzenreiter Allianz in Sachen Qualität nur an vierter Stelle unter den sechs vorgenannten Akteuren (Mittelwert 1,84). Punkten konnte das Unternehmen vor allem mit der besten Produktqualität (Teilnote: 1,66) und der zweitbesten Policierung (1,74).

Eine bessere Platzierung verhinderte neben der nur viertbesten Leistungsbearbeitung insbesondere die vergleichsweise schlechte Erreichbarkeit. Hier schnitt nur ein Anbieter schlechter ab als die Allianz, die fast 0,4 Notenpunkte Rückstand auf den Bereichsspitzenreiter hat.

Volkswohl Bund vor Stuttgarter und Alte Leipziger Lebensversicherung

In diesem Segment setzte sich der Volkswohl Bund gegen Wettbewerber durch. Hinzu kamen zwei zweite Plätze (Antragsbearbeitung und Verhalten im Leistungsfall) sowie Position drei hinsichtlich der Produktqualität. Unter dem Strich belegt die Gesellschaft mit 1,73 den Spitzenplatz in der Qualitätswertung.

Knapp dahinter, an zweiter Stelle folgt die Stuttgarter (1,75). Sie schnitt bei der Antragsbearbeitung und Erreichbarkeit um Nuancen besser und bei Leistungsfallbearbeitung minimal schlechter ab als der Volkswohl Bund.

Den Bronzerang in Sachen Qualität belegt die Alte Leipziger (1,80). Sie erzielte ihre beste Platzierung mit Position zwei bei der Produktqualität. Hinzu kamen ein dritter Platz hinsichtlich der Leistungsbearbeitung und zwei vierte Positionen. Während das Unternehmen bei der Policierung nur 0,02 Notenpunkte hinter dem Bereichssieger liegt, war der Abstand bei der Erreichbarkeit mit 0,25 Notenpunkten ungleich größer.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: