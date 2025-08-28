Die leistungsstärksten Transportversicherer aus Sicht der Vema-Makler

16.2.2026 – Die Alte Leipziger liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste Transportversicherung im Bereich Werkverkehr. Dahinter folgen Ergo und Allianz. Bei den Frachtführern gewann die Alte Leipziger vor der Württembergischen und der Mannheimer. Bei den Warentransporten lautete die Reihenfolge Allianz vor Ergo vor Alte Leipziger. Dies zeigt eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben. Zur Bewertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Transportversicherung durchgeführt. Gefragt wurden die Vermittler ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025).

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Für das Segment Werkverkehr wurden 257 Stimmen abgegeben, für den Bereich Warentransport 187 und für das Feld Frachtführer 157.

Ergebnis: Die Alte Leipziger Versicherung AG liegt im Segment Werkverkehr an der Spitze, die R+V-Gruppe in Sachen Warentransport und bei den Frachtführern (9.2.2026).

Werkverkehr: Alte Leipziger gewinnt Qualitätswertung

Neben ihren bevorzugten Produktgebern sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählen die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

In den drei aus den Maklerurteilen gebildeten Ranglisten bestätigte die Alte Leipziger ihr gutes Standing. Während es bei den Warentransporten zum dritten Rang reichte, gewann der Versicherer bei den Frachtführern und im Segment Werkverkehr.

Zum Abschneiden in einzelnen Aspekten der Transportversicherung

In diesem Bereich kam die auch beim Neugeschäft an erster Stelle liegende Alte Leipziger auf einen Mittelwert von 1,67. Sie schnitt in den Aspekten Produktqualität und Erreichbarkeit am besten ab. Während sich die Gesellschaft in Sachen Schadenbearbeitung nur an fünfter Stelle wiederfindet, musste sie bei der Policierung nur einem Wettbewerber den Vortritt lassen.

Hier liegt die Neugeschäfts-Sechste Allianz Versicherungs-AG an der Spitze, die mit einem Mittelwert von 1,82 den Bronzerang in der Qualitätswertung belegt. Auch bei der Schadenbearbeitung (ebenfalls Platz eins) und bei der Produktqualität (Rang zwei) gehört das Unternehmen zu den Topakteuren. Eine bessere Platzierung verhinderte die lediglich siebtbeste Erreichbarkeit – mit 0,3 Notenpunkten Rückstand auf die Spitze.

Mit einem Mittelwert von 1,79 am zweitbesten in puncto Qualität bewertet wurde die Neugeschäfts-Siebte, die Ergo Versicherung AG. Sie liegt in allen Aspekten jeweils rund 0,1 Notenpunkte hinter dem Bereichssieger zurück. Das reichte für dritte Positionen bei der Schadenbearbeitung und der Erreichbarkeit. Hinzu kamen zwei vierte Plätze.

Frachtführer: Alte Leipziger vor Württembergischer

Auch bei den Frachtführern gewann die Alte Leipziger die Qualitätswertung (1,61). Das Unternehmen schnitt damit drei Positionen besser ab als beim Neugeschäft. Die Alte Leipziger wurde dabei in drei Aspekten am besten beurteilt. Besonders groß war der Vorsprung auf den ärgsten Konkurrenten mit 0,25 Notenpunkten bei der Antragsbearbeitung.

Nur bei der Produktqualität musste sie der Mannheimer Versicherung AG den Vortritt lassen. Die Neugeschäftszweite sicherte sich in Sachen Qualität den Bronzerang (1,77). Während sie bei der Schadenbearbeitung nur um Nuancen schlechter als die führende Gesellschaft abschnitt, betrug der Rückstand hinsichtlich der Erreichbarkeit 0,2 und in puncto Policierung sogar 0,55 Notenpunkte.

Etwas besser als die Mannheimer wurde die Württembergische Versicherung AG beurteilt (1,75). Schlechtestenfalls landete sie an fünfter Stelle, bestenfalls an zweiter Position (Policierung und Erreichbarkeit). Das Ergebnis für Letztere sollte wegen der geringen Zahl von nur vier Bewertungsstimmen nicht überbewertet werden.

Warentransporte: Allianz vor Ergo

Im Segment Warentransporte behielt die beim Neugeschäft an fünfter Stelle rangierende Allianz die Oberhand in der Qualitätsrangliste (Mittelwert: 1,66). Sie schaffte es zweimal auf den ersten Platz (Produktqualität und Policierung), einmal auf die zweite (Schadenbearbeitung) und einmal auf die vierte Position (Erreichbarkeit).

Knapp dahinter (1,69) platziert sich die Ergo, die um sechs Ränge besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie konnte vor allem mit der besten Schadenbearbeitung, aber auch mit der zweitbesten Erreichbarkeit punkten. In Sachen Produktqualität ist sie dem Bereichssieger dicht auf den Fersen. Bei der Policierung liegt sie zwar auf Rang drei, aber mit 0,25 Notenpunkten Rückstand.

An dritter (Neugeschäft: vierter) Stelle folgt die Alte Leipziger (1,76). Der besten Erreichbarkeit und der zweitbesten Policierung standen zwei dritte Plätze hinsichtlich Schadenbearbeitung und Produktqualität gegenüber. In letzterem ist die Spitze allerdings fast 0,3 Notenpunkte entfernt.

