Transportversicherung: Die Neugeschäftsfavoriten der Vema-Makler

9.2.2026 – Am wichtigsten für das Neugeschäft in der Transportversicherung im Segment Werkverkehr ist den Vema-Partnern die Alte Leipziger. Dahinter folgen Helvetia und R+V. In Sachen Warentransport lautet die Reihenfolge R+V vor Helvetia und Mannheimer, bei den Frachtführern R+V vor Mannheimer und Helvetia. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat in den letzten Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Transportversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Für das Segment Werkverkehr wurden 257 Stimmen abgegeben, für den Bereich Warentransport 187 und für das Feld Frachtführer 157.

Werkverkehr: Alte Leipziger erneut Spitzenreiter

Im Bereich Werkverkehr verteidigte die Alte Leipziger Versicherung AG (aktueller Anteil: 19,0 Prozent) mit ihrem Vema-Deckungskonzept ihre Spitzenposition aus der vorangegangenen Umfrage (26.8.2024). Den Silberrang sicherten sich die zuvor zweimal drittplatzierten (19.8.2022) Helvetia Versicherungen. Sie konnte rund jede siebte Stimme auf sich vereinen.

Dahinter folgen mit ebenfalls zweistelligen Zustimmungswerten die R+V-Gruppe (von zwei auf drei) und die von der AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, für die Genossenschaft entwickelte Lösung (von drei auf vier). Drei Auflagen zuvor hatte es für die AIG noch zum Spitzenrang gereicht (13.11.2020).

Die Positionen fünf bis zehn belegen mit acht bis drei Prozent die Mannheimer Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG, die Ergo Versicherung AG, die Württembergische Versicherung AG, die Axa Versicherung AG und die Baloise Sachversicherung AG Deutschland.

Vema Qualitätsumfrage Transportversicherung Werkverkehr (Bild: Wichert)
Warentransport: R+V vor Helvetia

In Sachen Warentransport verteidigte die R+V die Führungsposition. Die Wiesbadener haben allerdings nur eine Stimme Vorsprung auf die Vorjahresdritte Helvetia. Für beide votierte in etwa jeder siebte Befragte.

Denn Bronzerang sicherte die Mannheimer, die bei der letzten Auflage noch gemeinsam mit der R+V und davor zweimal allein an der Spitze gelegen hatte. Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zur vorigen Auflage die Alte Leipziger (10,2 Prozent Anteil) und die Allianz (7,5 Prozent).

Unverändert an sechster und siebter Stelle liegen die AIG und die Ergo, gefolgt von der Württembergischen (von zehn auf acht).

Vema Qualitätsumfrage Warentransport (Bild: Wichert)

Frachtführer: R+V vor Mannheimer

Bei den Frachtführern lautet die Reihenfolge wie bei den beiden vorigen Qualitätsumfragen R+V (aktuell über ein Fünftel Anteil) vor Mannheimer (ein Siebtel). Hauchdünn dahinter belegt die Helvetia den Bronzerang. Sie schob sich um zwei Positionen nach oben.

Die Alte Leipziger sortiert sich weiterhin an vierter Stelle ein. Sie konnte mehr als jede neunte Favoritennennung auf sich vereinen. Dahinter folgen die Allianz (von drei auf fünf) und die erneut sechstplatzierte Ergo.

Vema Qualitätsumfrage Transportversicherung Frachtführer (Bild: Wichert)

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten:

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Bauversicherungen · Berufsunfähigkeit · Betriebshaftpflicht · Dread Disease · erneuerbare Energien · Grundfähigkeitsversicherung · Haftpflichtversicherung · Künstliche Intelligenz · Managerhaftpflicht · Marketing · Marktforschung · Rechtsschutz · Risiko-Lebensversicherung · Sachversicherung · Technische Versicherung · Tierhalterhaftpflicht · Transportversicherung · Versicherungsmakler · Zielgruppe
 
