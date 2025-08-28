Maschinenversicherung: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler

16.12.2025 – Die Alte Leipziger führt in der aktuellen Vema-Qualitätsumfrage mit ihrem Deckungskonzept für die Genossenschaft sowohl die Neugeschäfts- als auch die Qualitätswertung in der Maschinenversicherung (mobil wie auch stationär).

WERBUNG

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Maschinenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Vermittler unter anderem die jeweils drei im Neugeschäft meistgenutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 229 Nennungen in der Absicherung von stationärem Gerät und 267 Stimmen im Segment mobile Maschinen ein.

Alte Leipziger gewinnt beide Neugeschäftswertungen

In beiden Kategorien setzte sich die Alte Leipziger Versicherung AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Wettbewerber mit jeweils über einem Viertel Anteil an den Favoritennennungen durch. Auch bei den beiden vorangegangenen Umfragen hatte das Unternehmen jeweils mit Abstand an der Spitze gelegen (VersicherungsJournal 6.2.2023, 17.1.2022).

Dahinter folgen bei den mobilen Geräten die R+V-Gruppe (inklusive Kravag Versicherungen und Condor Allgemeine Versicherungs-AG) vor der Gothaer Allgemeinen Versicherung und der Allianz Versicherungs-AG. Bei den stationären Maschinen lautete die Reihenfolge Gothaer vor R+V und Allianz. Die vier vorgenannten Akteure kamen auf Anteile von jeweils um die zehn Prozent.

WERBUNG

Auch im Qualitätsurteil liegt die Alte Leipziger vorn

In der Qualitätswertung beider Segmente liegt ebenfalls die Alte Leipziger an der Spitze (stationär: 1,61; mobil: 1,65). Benotet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Die Alte Leipziger kam in allen Rubriken am besten weg. Bei der Erreichbarkeit in der Absicherung von stationären Gerätschaften (Mittelwert: 1,69) fiel der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger mit fast 0,3 Notenpunkten besonders groß aus.

Jeweils an zweiter Stelle in der Qualitätsrangliste landete die R+V. Dort findet sich die Versicherungsgruppe auch in den meisten Teilbereichen. Nur bei Produktqualität und Schadenbearbeitung (stationär) musste die Gruppe einem kleineren Wettbewerber den Vortritt lassen.

Mannheimer auf dem Bronzerang

Den Bronzerang unter den Neugeschäftsschwergewichten sicherte sich bei der Absicherung von stationären Maschinen die Mannheimer (Mittelwert 2,05). Punkten bei den Vermittlern konnte die Gesellschaft eigentlich nur mit der zweitbesten Erreichbarkeit. Besonders groß war der Abstand auf die Alte Leipziger bei der Policierung (0,7 Notenpunkte).

Qualitäts-Dritter bei der Absicherung von mobilem Gerät wurde von den Neugeschäftsgrößen die Allianz (1,86). Eine bessere Platzierung verhinderte vor allem die schlechteste Erreichbarkeit unter allen Testkandidaten (über 0,7 Notenpunkte Abstand zur Spitze).

[GRAFIK Qualität mobil]

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: