Tierkrankenversicherung: Auf diese Anbieter vertrauen die Vema-Makler

3.11.2025 – Die Barmenia liegt mit ihrem Vema-Deckungskonzept an der Spitze der Neugeschäftsrangliste der Maklergenossenschaft. Dahinter folgen Hansemerkur und Uelzener. In der Qualitätswertung lautete die Reihenfolge Hansemerkur vor Allianz, Barmenia und Uelzener. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Tierkrankenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Dabei sollten die Interviewten unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Erhebung gingen 591 Nennungen ein.

Neugeschäft: Barmenia vor Hansemerkur vor Uelzener

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter setzte sich wie in der vorangegangenen Qualitätsumfrage (10.7.2023) die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Wettbewerber durch. Die Wuppertaler konnten fast jede dritte Stimme auf sich vereinen.

Den Silberrang sicherten sich die Hansemerkur Versicherungen mit einem Anteil von über einem Viertel vor der Uelzener Allgemeinen Versicherungs-Gesellschaft a.G. Für Letztere, die in der vorvergangenen Studienauflage noch von ganz oben gegrüßt hatte (10.3.2021), votierte mehr als jeder sechste Befragte. Die beiden Anbieter tauschten zuletzt die Plätze.

Bei der Tierkrankenversicherung auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen die unverändert viertplatzierten Helvetia Versicherungen vor den gleichauf an fünfter Stelle liegenden Akteuren Allianz Versicherungen sowie Agila Haustierversicherung AG.

Die Positionen sieben und acht belegen die Gothaer Versicherungen und die R+V Versicherungen. Für die fünf letztgenannten Marktteilnehmer stimmten zwischen fast sechs und knapp zwei Prozent der Interviewten.

Dabei verbesserten sich Allianz und Gothaer um jeweils zwei Positionen, während die Agila Rang fünf verteidigte. Die R+V rutschte vom sechsten auf den achten Platz nach unten.

Andere Reihenfolge in der Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenregulierung sowie die Erreichbarkeit.

Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein. Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige Unterschiede.

So schaffte es Neugeschäftsfavorit Barmenia hier nur auf die dritte Position (Gesamtnote: 1,95). Die gleiche Platzierung sprang bei der Antrags- und der Schadenbearbeitung heraus. In Sachen Erreichbarkeit reichte es nur zu Rang fünf – mit fast 0,3 Notenpunkten Rückstand auf die führende Gesellschaft.

Hansemerkur vor Allianz bei der Qualität in der Tierkrankenversicherung

Den Spitzenplatz in der Qualitätswertung sicherte sich die Hansemerkur (1,87). Sie punktete vor allem mit der mit Abstand besten Produktqualität und der besten Policierung. Hinzu kamen Rang zwei bei der Schadenbearbeitung, aber nur Position sieben bei der Erreichbarkeit.

Den Silberrang in Sachen Qualität belegt hauchdünn hinter den Hamburgern die Allianz (1,88). Sie ließ bei der Schadenbearbeitung und der Erreichbarkeit alle Wettbewerber hinter sich und liegt bei der Policierung an zweiter Stelle. Eine bessere Platzierung verhinderte die nur fünftbeste Produktqualität (rund 0,4 Notenpunkte Rückstand auf den Spitzenreiter).

Auf dem vierten Rang in der Qualitätswertung findet sich die Uelzener wieder (1,99). Dort landete sie auch in den Aspekten Produktqualität, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Bei der Antragsbearbeitung sprang Platz fünf heraus.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

