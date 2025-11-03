Fonds- und Index-Policen: Die Favoriten der Vema-Makler

10.3.2026 – Bei Indexpolicen ist die Allianz der am häufigsten genutzte Anbieter der Vema-Partnermakler. Bei Fondspolicen mit und ohne Garantien liegt die Alte Leipziger an der Spitze. Auf das Podium kamen ebenfalls LV 1871 und Allianz (fondsgebunden ohne Garantie), Allianz und LV 1871 (Fondspolicen mit Garantien) sowie Volkswohl Bund und Stuttgarter (Index). Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld private Rentenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen und deren Qualität in vier Serviceaspekten bewerten. Dabei wurden neben dem Segment (Neue) Klassik (4.3.2026) auch die Produktkategorien indexgebundene sowie fondsgebundene Rentenversicherungen (mit und ohne Garantien) abgefragt.

Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Erhebung gingen für Indexpolicen 129 Nennungen ein. Bei den Fondspolicen waren es 541 (mit Garantien) beziehungsweise 601 Nennungen (ohne Garantien).

Indexpolicen: Allianz an der Spitze

Bei den indexgebundenen Rentenversicherungen setzte sich erneut (27.2.2024) die Allianz Lebensversicherungs-AG durch. Sie konnte fast jede dritte Favoritennennung auf sich vereinen.

Dahinter folgen wie in der vorangegangenen Umfrage die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit einem Anteil von aktuell weit über einem Fünftel vor der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Für Letztere votierte gut jeder achte Befragte.

An vierter und fünfter Stelle liegen nur eine Stimme auseinander die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Nürnberger Lebensversicherung AG. Die beiden Akteure tauschten die Plätze. Die sechste Position teilen sich die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und die Axa Lebensversicherung AG. Die vier letztgenannten Anbieter kamen auf Anteile zwischen 8,5 und 4,7 Prozent.

WERBUNG

Fondsgebunden mit Garantie: Alte Leipziger überholt Allianz

In der Produktgruppe Fondspolicen mit Garantie verlor die Allianz den Spitzenplatz an die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Letztere steigerte ihren Anteil leicht auf annähernd ein Fünftel, Erstere verlor leicht auf ein gutes Sechstel.

Von fünf auf den Bronzerang aufwärts kletterte die LV 1871. Dadurch rutschten der Volkswohl Bund von drei auf vier und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland von vier auf fünf nach unten. Die drei vorgenannten Gesellschaften kamen auf Anteile zwischen knapp zwölf und gut neun Prozent.

Zwischen sieben Prozent und sechs Prozent der Favoritennennungen konnten die Stuttgarter (von neun auf sechs), die Swiss Life Lebensversicherung SE (von acht auf sieben) und die Continentale Lebensversicherung AG (von sechs auf acht) auf sich vereinen.

Fondspolicen ohne Garantien: Alte Leipziger überholt Allianz

Bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen ohne Garantie verteidigte die Alte Leipziger (rund ein Sechstel Anteil) die Spitzenposition, die sie bei der letzten Umfrage von der Allianz übernommen hatte. Letztere konnte nur noch jede achte Favoritennennung auf sich vereinen und fiel vom zweiten auf den dritten Platz zurück.

Vom Bronze- auf den Silberrang kletterte die LV 1871, für die aktuell jeder siebte Befragte votierte. Unverändert an vierter Stelle findet sich der Volkswohl Bund mit einem Anteil von fast einem Zehntel wieder.

Dahinter folgen mit jeweils um die fünf Prozent die Stuttgarter (von acht auf fünf), die Nürnberger (von fünf auf sechs) und gleichauf an siebter Stelle die Continentale und die Canada Life. Während Erstere ihre Platzierung aus der vorigen Umfrage bestätigte, schob sich Letztere um zwei Plätze nach oben.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: