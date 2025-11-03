Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Fonds- und Index-Policen: Die Favoriten der Vema-Makler

10.3.2026 – Bei Indexpolicen ist die Allianz der am häufigsten genutzte Anbieter der Vema-Partnermakler. Bei Fondspolicen mit und ohne Garantien liegt die Alte Leipziger an der Spitze. Auf das Podium kamen ebenfalls LV 1871 und Allianz (fondsgebunden ohne Garantie), Allianz und LV 1871 (Fondspolicen mit Garantien) sowie Volkswohl Bund und Stuttgarter (Index). Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld private Rentenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen und deren Qualität in vier Serviceaspekten bewerten. Dabei wurden neben dem Segment (Neue) Klassik (4.3.2026) auch die Produktkategorien indexgebundene sowie fondsgebundene Rentenversicherungen (mit und ohne Garantien) abgefragt.

Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Erhebung gingen für Indexpolicen 129 Nennungen ein. Bei den Fondspolicen waren es 541 (mit Garantien) beziehungsweise 601 Nennungen (ohne Garantien).

Indexpolicen: Allianz an der Spitze

Bei den indexgebundenen Rentenversicherungen setzte sich erneut (27.2.2024) die Allianz Lebensversicherungs-AG durch. Sie konnte fast jede dritte Favoritennennung auf sich vereinen.

Dahinter folgen wie in der vorangegangenen Umfrage die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit einem Anteil von aktuell weit über einem Fünftel vor der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Für Letztere votierte gut jeder achte Befragte.

An vierter und fünfter Stelle liegen nur eine Stimme auseinander die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Nürnberger Lebensversicherung AG. Die beiden Akteure tauschten die Plätze. Die sechste Position teilen sich die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und die Axa Lebensversicherung AG. Die vier letztgenannten Anbieter kamen auf Anteile zwischen 8,5 und 4,7 Prozent.

Indexpolicen (Bild: Wichert)
WERBUNG

Fondsgebunden mit Garantie: Alte Leipziger überholt Allianz

In der Produktgruppe Fondspolicen mit Garantie verlor die Allianz den Spitzenplatz an die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Letztere steigerte ihren Anteil leicht auf annähernd ein Fünftel, Erstere verlor leicht auf ein gutes Sechstel.

Von fünf auf den Bronzerang aufwärts kletterte die LV 1871. Dadurch rutschten der Volkswohl Bund von drei auf vier und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland von vier auf fünf nach unten. Die drei vorgenannten Gesellschaften kamen auf Anteile zwischen knapp zwölf und gut neun Prozent.

Zwischen sieben Prozent und sechs Prozent der Favoritennennungen konnten die Stuttgarter (von neun auf sechs), die Swiss Life Lebensversicherung SE (von acht auf sieben) und die Continentale Lebensversicherung AG (von sechs auf acht) auf sich vereinen.

Fondspolicen mit Garantien (Bild: Wichert)

Fondspolicen ohne Garantien: Alte Leipziger überholt Allianz

Bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen ohne Garantie verteidigte die Alte Leipziger (rund ein Sechstel Anteil) die Spitzenposition, die sie bei der letzten Umfrage von der Allianz übernommen hatte. Letztere konnte nur noch jede achte Favoritennennung auf sich vereinen und fiel vom zweiten auf den dritten Platz zurück.

Vom Bronze- auf den Silberrang kletterte die LV 1871, für die aktuell jeder siebte Befragte votierte. Unverändert an vierter Stelle findet sich der Volkswohl Bund mit einem Anteil von fast einem Zehntel wieder.

Dahinter folgen mit jeweils um die fünf Prozent die Stuttgarter (von acht auf fünf), die Nürnberger (von fünf auf sechs) und gleichauf an siebter Stelle die Continentale und die Canada Life. Während Erstere ihre Platzierung aus der vorigen Umfrage bestätigte, schob sich Letztere um zwei Plätze nach oben.

Fondspolicen ohne Garantien (Bild: Wichert)

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten:

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Bauversicherungen · Berufsunfähigkeit · Betriebshaftpflicht · Dread Disease · erneuerbare Energien · Fondspolicen · Grundfähigkeitsversicherung · Krankentagegeld-Versicherung · Lebensversicherung · Managerhaftpflicht · Marketing · Marktforschung · Neue Klassik · Private Rentenversicherung · Privathaftpflicht · Rechtsschutz · Risiko-Lebensversicherung · Technische Versicherung · Versicherungsmakler · Versicherungsvermittler · Zahnzusatzversicherung
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Privatrenten: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler in der (Neuen) Klassik
4.3.2026 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten abschneidet. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter schaffte es in Sachen Qualität nicht aufs Siegerpodest. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die leistungsstärksten Transportversicherer aus Sicht der Vema-Makler
16.2.2026 – Wer in Sachen Werkverkehr, Warentransporte und Frachtführer am besten bei Antrags- und Schadenbearbeitung, Produktqualität und Erreichbarkeit ist, zeigt eine Umfrage der Genossenschaft. Die neun Podiumsplätze machten fünf Akteure unter sich aus. In jedem Segment gewann ein anderer. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die leistungsstärksten Cyberversicherer aus Sicht der Vema-Makler
8.1.2026 – In dem Segment gehen über 60 Prozent des Geschäfts an nur drei Gesellschaften. Der eindeutige Neugeschäftsspitzenreiter musste in Sachen Qualität zwei kleineren Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Transportversicherung: Die Neugeschäftsfavoriten der Vema-Makler
9.2.2026 – Welche Produktgeber bei Neuabschlüssen in den Bereichen Werkverkehr, Warentransporte und Frachtführer die wichtigsten sind, wurde unter den Partnerbetrieben ermittelt. Vier Akteure machten die neun Podiumsplätze unter sich aus. Einer davon liegt in zwei Segmenten an der Spitze. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Maschinenversicherung: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler
16.12.2025 – Wer bei der Absicherung von mobilem sowie stationärem Gerät am wichtigsten im Neugeschäft ist und wer am besten in vier Leistungsaspekten abschneidet, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Der eindeutige Spitzenreiter konnte sich noch weiter von den Wettbewerbern absetzen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die leistungsstärksten D&O-Versicherer aus Sicht der Vema-Makler
17.11.2025 – In dem Segment gehen über 60 Prozent des Geschäfts an nur drei Gesellschaften. Der eindeutige Neugeschäftsspitzenreiter musste in Sachen Qualität drei kleineren Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Tierkrankenversicherung: Auf diese Anbieter vertrauen die Vema-Makler
3.11.2025 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Leistungsaspekten am besten abliefert, zeigt eine Umfrage der Genossenschaft. Der alte und neue Neugeschäftsspitzenreiter musste in der Qualitätsrangliste zwei Wettbewerber an sich vorbeiziehen lassen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
WERBUNG