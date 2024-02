Fonds- und Index-Policen: Die Favoriten der Vema-Makler

27.2.2024 – Bei Index- und Fondspolicen mit Garantie ist die Allianz der am häufigsten genutzte Anbieter der Vema-Partnermakler. Bei den Fondspolicen mit Garantie liegt die Alte Leipziger an der Spitze. Auf das Podium kamen Allianz und LV 1871 (fondsgebunden ohne Garantie), Alte Leipziger und Volkswohl Bund (Fondspolicen mit Garantie) sowie Volkswohl Bund und Stuttgarter (Index). Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der privaten Rentenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen rund 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 13.12.2023) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Dabei wurden unter anderem die Segmente indexgebundene sowie fondsgebundene Rentenversicherungen (mit und ohne Garantien) abgefragt.

Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Erhebung gingen für Indexpolicen 284 Nennungen ein. Bei den Fondspolicen waren es 574 (mit Garantien) beziehungsweise 641 Nennungen (ohne Garantien).

Indexpolicen: Allianz an der Spitze

Bei den indexgebundenen Rentenversicherungen setzte sich – wie auch schon im Segment „(Neue) Klassik“ (22.2.2024) – die Allianz Lebensversicherungs-AG durch. Der Marktführer in der Lebensversicherung (16.8.2023) konnte fast jede dritte Favoritennennung auf sich vereinen.

Den Silberrang sicherte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit einem Anteil von fast einem Fünftel vor der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Für Letztere votierte jeder achte Befragte.

An vierter und fünfter Stelle liegen nur zwei Stimmen auseinander die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Dahinter folgen mit knapp sechs bis knapp drei Prozent der Stimmen die Axa Lebensversicherung AG, die HDI Lebensversicherung AG und die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG.

Im Vergleich zur vorangegangenen Qualitätsumfrage, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht wurden, veränderten sich die Ränge nicht.

Fondsgebunden mit Garantie: Allianz knapp vor Alte Leipziger

In der Produktgruppe Fondspolicen mit Garantie ließ die Allianz ebenfalls alle Wettbewerber hinter sich. Allerdings ging es deutlich knapper zu als in Sachen Indexpolicen. Mit einem Anteil von einem knappen Fünftel hat die Allianz nur einen vergleichsweise kleinen Vorsprung auf die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. an zweiter Stelle, auf die gut jede sechste Stimme entfiel.

Die Positionen drei bis fünf belegen mit Anteilen zwischen einem guten Zehntel und einem Elftel der Volkswohl Bund, die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, und die LV 1871.

Dahinter folgen mit jeweils um die sechs Prozent die Continentale Lebensversicherung AG und die Nürnberger vor der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, und der Stuttgarter mit jeweils um die fünf Prozent. An zehnter Stelle liegt die WWK Lebensversicherung a.G.

Im Vergleich zur vorherigen Qualitätsumfrage fiel die LV 1871 hinter den Volkswohl Bund und die Canada Life zurück, die beide einen Platz gut machten. Um jeweils zwei Positionen nach unten ging es für die Continentale und die Nürnberger. Neu in die Top Ten zogen die Swiss Life und die WWK ein.

Fondspolicen Ohne Garantien: Alte Leipziger überholt Allianz

Bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen ohne Garantie musste die Allianz (ein gutes Achtel Anteil) die Alte Leipziger an sich vorbei auf den Spitzenrang ziehen lassen. Letztere konnte fast jede sechste Favoritennennung auf sich vereinen. In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die LV 1871 mit wenigen Stimmen Vorsprung gegen den Volkswohl Bund durch,

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen gut sechs und knapp drei Prozent die Nürnberger, die Swiss Life, die Continentale, die Stuttgarter, die Canada Life und die Barmenia Lebensversicherung a.G.

Neben dem Wechsel an der Spitze gab es zahlreiche weitere Rangveränderungen. So kletterte die LV 1871 um drei Plätze nach oben, während es für die Stuttgarter um drei Positionen nach unten ging. Jeweils einen Rang verschlechterten sich der Volkswohl Bund und die Nürnberger. Die übrigen genannten Akteure schafften den Einstieg in die Top Ten.

