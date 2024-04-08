Die leistungsstärksten Fondspolicen-Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

18.3.2026 – Die WWK liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste bei Fondspolicen mit Garantien. Bei den Lösungen ohne Garantien setzt sich die Continentale durch. Dahinter folgen jeweils der Volkswohl Bund und die Alte Leipziger (mit Garantien) beziehungsweise die Swiss Life (ohne Garantien). Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der privaten Rentenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen und deren Qualität in vier Serviceaspekten bewerten. Dabei wurden neben dem Segment (Neue) Klassik (4.3.2026) unter anderem auch die Produktkategorien fondsgebundene Rentenversicherungen (mit und ohne Garantien) abgefragt.

Im Rahmen der Erhebung gingen bei den Fondspolicen mit Garantien 541 und bei denen ohne Garantien 601 Nennungen ein.

Fondspolicen: Allianz in den Qualitätswertungen nur „unter ferner liefen“

In den beiden letztgenannten Segmenten hatte in Sachen Neugeschäft die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. die Nase vorn. Dahinter folgen die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) bei den Offerten mit Garantien sowie LV 1871 und Allianz bei den Angeboten ohne Garantien (10.3.2026).

Im Vergleich zur Neugeschäftsrangliste unterscheidet sich die Qualitätswertung deutlich. Zur Bewertung (Schulnotenskala) standen dafür die Produktqualität, die Antrags- und die Leistungsbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

So kam etwa die Allianz beide Male über den letzten Platz nicht hinaus. Besonders groß fallen die Rückstände zu den führenden Akteuren in der Kategorie ohne Garantien mit bis zu 0,5 Notenpunkten bei der Erreichbarkeit und beim Verhalten im Leistungsfall aus.

Bei den Lösungen mit Garantien ist der Spitzenreiter hinsichtlich der Erreichbarkeit sogar fast 0,6 Notenpunkte entfernt. Nur bei der Produktqualität ist die Allianz aus Sicht der befragten Vermittler beide Male nicht das Schlusslicht, landete aber auch nur im unteren Mittelfeld.

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Fondspolicen mit Garantien: WWK gewinnt Qualitätswertung

Auch die Alte Leipziger musste in der Qualitätswertung einigen Wettbewerbern den Vortritt lassen – und zwar gleich fünf davon bei den fondsgebundenen Lösungen ohne Garantien. Immerhin Dritter wurde das Unternehmen bei den Fondspolicen mit Garantien (Mittelwert: 1,71). Dort findet sich die Alte Leipziger auch bei der Produktqualität und bei der Leistungsabwicklung wieder. In den beiden anderen Aspekten reichte es nur zur jeweils vierten Position.

Den Platz an der Sonne sicherte sich die WWK Lebensversicherung a.G. (Mittelwert: 1,55), die damit neun Ränge besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie schaffte in drei der vier Kriterien die Topbewertung. Besonders groß war der Vorsprung in Sachen Produktqualität mit fast 0,3 Notenpunkten. Lediglich bei der Policierung musste sich die WWK hauchdünn geschlagen geben.

Dort schnitt die Neugeschäfts-Dritte, Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., um Nuancen besser ab. In den anderen drei Aspekten sowie insgesamt (1,64) sehen die Vema-Makler das Unternehmen an zweiter Stelle.

Continentale ist Qualitätssieger bei Fondspolicen ohne Garantien

Bei den fondsgebundenen Lösungen ohne Garantien ließ die im Neugeschäft an siebter Stelle rangierende Continentale Lebensversicherung AG alle Wettbewerber in Sachen Qualität hinter sich (Mittelwert: 1,45). Sie bekam in allen Aspekten die Topbewertung.

Richtig knapp ging es nur hinsichtlich der Erreichbarkeit zu, wo der Volkswohl Bund dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen ist. Die nur viertbeste Produktqualität mit über 0,2 Notenpunkten Rückstand sorgte allerdings dafür, dass der Neugeschäfts-Vierte nur Position zwei in der Qualitätsrangliste belegt (Mittelwert: 1,57).

Den Bronzerang in puncto Qualität sicherte sich die Swiss Life Lebensversicherung SE. Sie schnitt damit drei Ränge besser ab als beim Neugeschäft. Eine bessere Platzierung verhinderte vor allem die nur mittelmäßig beurteilte Antragsbearbeitung. Hier ist der führende Akteur fast 0,3 Notenpunkte entfernt.

Die vierte (Neugeschäft: fünfte) Position sicherte sich die Nürnberger Lebensversicherung AG (Mittelwert: 1,69). Am besten kam die Gesellschaft mit Platz drei und nur etwas über 0,1 Notenpunkten Rückstand bei der Leistungsabwicklung weg. Hinsichtlich der Erreichbarkeit wurden hingegen nur drei Wettbewerber schlechter bewertet.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten: