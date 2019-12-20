Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Drei weitere Anbieter geben Überschussbeteiligung bekannt

5.12.2025 – Die Provinzial belässt die laufende Verzinsung für 2026 bei 3,25 Prozent, die Swiss Life bei 2,5 Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt weiterhin 2,8 Prozent (Swiss Life) beziehungsweise unverändert bis zu 4,05 Prozent (Provinzial). Das Versorgungswerk der Presse bietet erneut eine laufende Verzinsung von 2,9 (3,0) Prozent für Klassik- („Perspektive“-) Kunden. Die gesamte Verzinsung liegt weiterhin bei 4,0 (4,3) Prozent.

In den vergangenen Tagen haben mit der Provinzial Lebensversicherung AG, der Swiss Life Lebensversicherung SE und der Versorgungswerk der Presse GmbH drei weitere Marktteilnehmer dargelegt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Kunden im kommenden Jahr gutschreiben.

Provinzial mit weiterhin 3,25 Prozent laufender Verzinsung

Die aus Provinzial Nordwest und Provinzial Rheinland fusionierte Provinzial Lebensversicherung (VersicherungsJournal 21.10.2024) bietet im Neugeschäft gegen laufende Beitragszahlung weiterhin eine laufende Verzinsung von 3,25 Prozent.

Einschließlich endfälliger Überschussanteile ergibt sich für 2026 nach Unternehmensangaben je nach Tarif eine gesamte Verzinsung von unverändert bis zu 4,05 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Beide Gesellschaften hatten für 2024 die laufende Verzinsung für 2024 um 1,0 Prozentpunkte angehoben und damit seinerzeit zu den stärksten Erhöhern gehört (18.1.2024).

Die Provinzial findet sich mit annähernd 2,14 Milliarden Euro verdienten Bruttoprämien an neunter Stelle im Marktvergleich wieder. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ einen Marktanteil von 2,37 Prozent.

Swiss hält laufende Verzinsung konstant

Keine Veränderung an der Überschussbeteiligung im Vergleich zum laufenden Jahr (5.12.2024) nimmt auch die Swiss Life vor. Laut einer Unternehmensmitteilung vom Mittwoch „erhalten Versicherungen mit Kapitalanlage im Sicherungsvermögen eine laufende Verzinsung von 2,5 Prozent (Vorjahr 2025: 2,5 Prozent) oder den höheren vertraglich vereinbarten Garantiezins“.

Die letzte Erhöhung wurde für das Jahr 2024 vorgenommen (6.12.2023). Davor hatte das Unternehmen die Verzinsung acht Mal in Folge stabil gehalten. Die letzte Absenkung gab es für das Geschäftsjahr 2016. Seinerzeit wurde von 3,0 Prozent auf 2,25 reduziert (5.1.2016). Für 2010 lag der Wert letztmals über der Vier-Prozent-Marke.

Swiss Life (Bild: Wichert)

Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschussanteil beträgt weiterhin 2,8 Prozent. Ebenfalls stabil blieben die jeweiligen Überschussanteilsätze für Versicherungen im Rentenbezug, heißt es weiter.

Die Swiss Life liegt mit fast 1,42 Milliarden Euro (plus knapp zwei Prozent) verdienten Bruttobeitragseinnahmen an 17. Stelle im Marktvergleich. Das entspricht 1,57 Prozent Marktanteil.

Konstante Deklaration bei der Presseversorgung

Die Presseversorgung hält die laufende Verzinsung ebenfalls stabil. Wie im laufenden Jahr (3.12.2024) beträgt diese 3,0 Prozent für „Perspektive“-Kunden und 2,9 Prozent für Klassik-Kunden. Durch Schlussüberschüsse erreichen Erstere eine gesamte Verzinsung von erneut 4,3 Prozent. Für Klassik-Kunden bleibt es bei 4,0 Prozent.

Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, wird der sicherheitsorientierte Anteil bei „InvestFlex“-Produkten ebenfalls mit 4,3 Prozent verzinst. Hinzu komme die Wertentwicklung der Fondsanlagen, die auf Wunsch auch ETFs und nachhaltige Fonds einschlössen.

Damit hält die Presseversorgung die Überschussbeteiligung erneut konstant. Zuvor hatte die Gesellschaft zweimal erhöht (4.12.2023, 5.12.2022). Davor hatte das Versorgungswerk die Deklaration stabil gehalten (7.12.2021), nachdem es zuvor zweimal Abschläge an der Verzinsung vorgenommen hatte (3.12.2020, 3.12.2019).

Presseversorgung (Bild: Wichert)

Weitere Deklarationen für 2026

Seit Mitte November haben etwa ein Dutzend weitere Lebensversicherer ihre Überschussdeklarationen für 2026 veröffentlicht. Die Nürnberger Lebensversicherung AG belässt die laufende Verzinsung bei unverändert 2,95 Prozent (19.11.2025), die Axa Lebensversicherung AG bei weiterhin 3,0 Prozent (20.11.2025).

Auch die Allianz Lebensversicherungs-AG nimmt keine Veränderung vor und gewährt ihren Klassik- („Perspektive“-) Kunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von weiterhin 2,7 (2,8) Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt unverändert 3,5 (3,8) Prozent. Die Ideal Lebensversicherung a.G. bietet eine laufende Verzinsung von weiterhin 3,0 Prozent (1.12.2025).

Zahlreiche Erhöher

Während die VPV Lebensversicherungs-AG die laufende Verzinsung bei 3,0 Prozent belässt, erhöhten die Entis Lebensversicherung AG (von 3,35 auf 3,4 Prozent), die Proxalto Lebensversicherung AG (von 2,6 auf 2,7 Prozent) und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. ihre laufende Verzinsung für 2026. Letztere hebt um jeweils 0,15 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent (Klassik) beziehungsweise auf 2,5 Prozent („Moderne Klassik“) an (24.11.2025).

Die Athora Lebensversicherung AG erhöht die laufende Verzinsung von 3,0 auf 3,5 Prozent (14.11.2025) und die Inter Lebensversicherung AG von 3,25 auf 3,4 Prozent (18.11.2025). Ihren Satz angehoben haben auch die Ergo Lebensversicherung AG (von 2,7 auf 3,0 Prozent) und die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von 2,8 auf 2,9 Prozent) (21.11.2025).

Die höchste gesamte Verzinsung bietet nach jetzigem Stand die Athora mit 4,5 Prozent. Eine Vier vor dem Komma steht ansonsten nur noch, wie oben beschrieben, bei der Presseversorgung und der Provinzial sowie bei der Ergo Vorsorge.

Björn Wichert

