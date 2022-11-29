Erster Lebensversicherer gibt Überschussbeteiligung für 2026 bekannt

14.11.2025 – Die Athora Lebensversicherungs-AG bietet ihren Kunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 3,5 (2025: 3,0) Prozent. Inklusive Schlussüberschussbeteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven liegt die gesamte Verzinsung bei 4,5 (4,0) Prozent.

Jahrelang kannte die Höhe der laufenden Verzinsung des Deckungskapitals der deutschen Lebensversicherer bei klassischen privaten Rentenversicherungen nur eine Richtung: rapide nach unten. Von 2009 bis 2022 hat sich der Wert nach Berechnungen der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH kontinuierlich vermindert, und zwar von 4,39 Prozent auf einen Tiefststand von 2,01 Prozent.

Bei den Neue-Klassik-Produkten, für die Assekurata seit 2015 ebenfalls Daten bereithält, zeigte die Kurve ebenfalls deutlich nach unten. So verminderte sich der Wert von 3,15 auf 2,05 Prozent im Jahr 2022. Lediglich 2019 ging es minimal nach oben (VersicherungsJournal 17.11.2022).

Überschussbeteiligung bis 2022 im Sinkflug

Waren es 2001 durchschnittlich noch über sieben Prozent Verzinsung für die Klassik, so wurde 2012 die Vier-Prozent-Marke und 2016 die Drei-Prozent-Marke unterschritten. Lediglich 2007 und 2008 ging es bergauf, ansonsten kontinuierlich bergab.

Für das Jahr 2023 zeigte sich dann infolge des gestiegenen Zinsniveaus eine vergleichsweise deutliche Erhöhung (24.2.2023, 7.3.2023). Noch kräftiger war der Anstieg im folgenden Jahr. So erhöhte sich der Wert für die Klassik laut Assekurata um 0,3 Prozentpunkte auf 2,42 Prozent, bei der Neuen Klassik sogar um fast 0,4 Prozentpunkte auf 2,58 Prozent (1.3.2024).

WERBUNG

2025: im Schnitt 2,53 Prozent (Klassik) und 2,58 Prozent (Neue Klassik)

Für 2024 hatten fast alle Marktteilnehmer die Überschussbeteiligung erhöht, in der Spitze um 1,1 Prozentpunkte (19.1.2024).

Im laufenden Jahr fielen immerhin noch etwa zwei Dutzend Deklarationen höher aus. An der Spitze des Marktes liegt mit 3,35 Prozent laufender Verzinsung die Entis Lebensversicherung AG (29.1.2025). Im Schnitt sind es laut Assekurata 2,53 Prozent in der Klassik und 2,58 Prozent in der Neuen Klassik.

Athora erhöht Verzinsung

Jetzt hat die Athora Lebensversicherung AG als erster Akteur die Überschussdeklaration für 2026 per Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach wird die laufende Verzinsung um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent angehoben. Die gesamte Verzinsung (inklusive Schlussüberschuss und Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungsreserven) steigt von 4,0 auf 4,5 Prozent.

Nach Unternehmensangaben führt das „erneut solide Kapitalanlageergebnis“ zu einem Anstieg der Versicherungsnehmerbeteiligung. Zuletzt hatte die laufende Verzinsung fünfmal in Folge bei 3,0 Prozent gelegen. Damit gehörte die Run-off-Gesellschaft zu den Marktteilnehmern mit den höchsten Verzinsungen.

Position 64 im Umsatz-Ranking

Die Athora ist mit 116,2 Millionen Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen an 64. Stelle im Marktvergleich. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ 0,13 Prozent Marktanteil.

Die SCR-Quote der Nürnberger (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2024 rund 117 Prozent. Laut der Rangliste im Map-Report Nummer 939 – „Solvabilität im Vergleich 2015 bis 2024“ wiesen nur acht Lebensversicherer einen niedrigeren Wert aus.