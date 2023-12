Auch Allianz und Presseversorgung erhöhen Überschussbeteiligung deutlich

4.12.2023 – Der Marktführer gewährt seinen Klassik- („Perspektive“-) Kunden 2024 eine laufende Verzinsung von 2,7 (2,9) Prozent. Das sind jeweils 0,2 Prozentpunkte mehr als 2023. Die gesamte Verzinsung steigt um jeweils 0,3 Prozentpunkte – auf 3,8 Prozent („Perspektive“) beziehungswiese 3,5 Prozent (Klassik). Das Versorgungswerk der Presse gewährt seinen Klassik- beziehungsweise „Perspektive“-Kunden 2024 eine laufende Verzinsung von 2,9 (2023: 2,7) beziehungsweise 3,0 (2,8) Prozent. Die gesamte Verzinsung liegt den Angaben zufolge bei 4,0 (3,5) Prozent (Klassik) beziehungsweise 4,3 (3,8) Prozent („Perspektive“).

Am Montag haben mit der Allianz Lebensversicherungs-AG und der Versorgungswerk der Presse GmbH zwei weitere Marktteilnehmer ihre Überschussdeklarationen für 2024 veröffentlicht. Beide erhöhen die Verzinsung der Vertragsguthaben.

Allianz: Laufende Verzinsung steigt um 0,20 Prozentpunkte

Die Allianz teilte mit, dass sie die gesamte Verzinsung in ihrem Sicherungsvermögen „nochmals deutlich“ anhebt – und zwar um 0,30 Prozentpunkte. Sie beträgt damit für Klassik-Kunden 3,50 (2023: 3,20) Prozent und für Kunden mit dem im Sommer vor zehn Jahren eingeführten Vorsorgekonzept „Perspektive“ (VersicherungsJournal 8.7.2013, 25.7.2013) 3,80 (3,50) Prozent.

Für die Klassik-Kunden erhöht sich die laufende Verzinsung von 2,50 auf 2,70 Prozent, für „Perspektive“-Kunden von 2,60 auf 2,80 Prozent.

Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma

Auch für das laufende Jahr hatte die Gesellschaft die Deklarationssätze um 0,20 Prozentpunkte bei der laufenden und um 0,30 Prozentpunkte bei der gesamten Verzinsung angehoben. Im Jahr davor hatte der Anbieter die Überschussbeteiligung unverändert gelassen (6.12.2021).

In den beiden Jahren davor wurden Abschläge um jeweils 0,2 (3.12.2020) beziehungsweise jeweils 0,3 Prozentpunkte vorgenommen. 2016 lag die laufende Verzinsung noch über drei Prozent (10.12.2015). Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma (8.12.2011).

So kommentiert die Allianz ihre Überschussdeklaration

Der Marktführer (16.8.2023) erläuterte darüber hinaus, dass die immer stärker nachgefragten kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepte „KomfortDynamik“ und „InvestFlex“ das starke Sicherungsvermögen als stabilisierendes Fundament nutzten.

„Die Allianz bietet für den Teil des Kapitals, der im Sicherungsvermögen angespart wird, ebenfalls eine Gesamtverzinsung von 3,8 Prozent. Aktuell greifen fast zwei Drittel der Kundinnen und Kunden beim langfristigen Vorsorgesparen zu diesen kapitalmarktnahen Angeboten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In dieser lässt sich Vorstandschefin Katja de la Viña folgendermaßen zitieren: „Dieser Zins-Schritt ist ein deutliches Zeichen, ein starkes Argument für die Vorsorge und für die Lebensversicherung […]. Mit uns nutzen die Menschen im Kollektiv von Millionen Kundinnen und Kunden der Allianz Lebensversicherung die Vorteile eines weltweiten Anlegers für die eigene Vorsorge und bauen zugleich auf die Sicherheit und Stabilität von Deutschlands größtem Lebensversicherer.”

De la Viña hob hervor, dass von dem höheren Zins auch Millionen von Kunden profitierten, die heute schon mit der Allianz ihre Zukunftsvorsorge aufbauten. Sie kündigte an: „Und wir wollen noch mehr Menschen dafür gewinnen, denn: Wer jetzt mit der Lebensversicherung für die Zukunft vorsorgt, entscheidet sich richtig“.

Presseversorgung hebt laufende Verzinsung um 0,20 Prozentpunkte an

Die Presseversorgung erhöht laut einer Unternehmensmeldung vom Montag ebenfalls die laufende Verzinsung, und zwar von 2,80 auf 3,00 Prozent für Klassik-Kunden und von 2,70 auf 2,90 für „Perspektive“-Kunden. Durch Schlussüberschüsse erreichten Letztere eine gesamte Verzinsung von 4,30 (2023: 3,80). Für Klassik-Kunden sind es 4,00 (3,50) Prozent.

Dies ist bereits die zweite Erhöhung in Folge (5.12.2022). Zuvor hatte das Versorgungswerk die Deklaration stabil gehalten (7.12.2021), nachdem es zwei Mal Abschläge an der Verzinsung vorgenommen hatte. Zunächst bei beiden Konzepten jeweils 0,3 Prozentpunkte (3.12.2019), danach jeweils 0,2 Prozentpunkte (3.12.2020).

Hintergründe zur Presseversorgung

Die Produktkonzeption der Presseversorgung ist nach Angaben eines Unternehmenssprechers zu 100 Prozent an die Allianz-Welt angelehnt. Dabei sei das Versicherungsrisiko auf ein Konsortium ausgelagert, das von der Allianz Lebensversicherung angeführt wird.

Die Produkte seien mit einem eigenen Sicherungsvermögen hinterlegt, was eine unabhängige Überschussbeteiligung ermögliche, so der Sprecher weiter (12.12.2017). Damit sei zu erklären, dass die Deklarationssätze der Presseversorgung in den vergangenen Jahren bei der laufenden Verzinsung jeweils um 0,2 Prozentpunkte höher ausfielen als bei der Allianz selbst.

Die Akteure mit der höchsten laufenden (gesamten) Verzinsung

Mit 4,30 Prozent gesamter Verzinsung setzt sich die Presseversorgung („Perspektive“) nach jetzigem Stand an die Spitze des Marktes. 4,10 Prozent sind es ansonsten nur noch bei der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. (1.12.2023) und der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (27.11.2023), 4,00 Prozent bei der Athora Lebensversicherung AG und der Presseversorgung (Klassik).

Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis Lebensversicherung AG mit 3,25 Prozent (20.11.2023). Dahinter folgen gleichauf mit jeweils 3,00 Prozent neben der Presseversorgung (für „Perspektive“-Kunden), der Athora (unverändert) und der DEVK a.G. (plus 0,50 Prozentpunkte) auch die beiden Lebensversicherer der Versicherungsgruppe die Bayerische (je plus 0,30 Prozentpunkte) (28.11.2023) und die Ideal Lebensversicherung a.G. (unverändert) (27.11.2023).

Fast alle Akteure mit Erhöhung

Keine Erhöhung der laufenden Verzinsung gibt es nach jetzigem Stand neben der Athora und der Ideal nur noch bei der Axa Lebensversicherung AG (unverändert 2,60 Prozent) (23.11.2023). Alle anderen Anbieter, deren Deklarationen bis jetzt bekannt sind, haben die laufende Verzinsung angehoben.

Am stärksten erhöht hat die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,10 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent). Die Deklaration um 0,50 Prozent angehoben hat neben der DEVK a.G. auch die DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG. Bei der Nürnberger Lebensversicherung AG gibt es nach einer Erhöhung um ebenfalls 0,50 Prozentpunkte nur eine laufende Verzinsung in Höhe von 2,75 Prozent des Deckungskapitals (24.11.2023).

Um 0,40 Prozentpunkte angehoben haben neben der Ergo Vorsorge (auf 2,25 Prozent) auch die Ergo Leben und die Victoria (jeweils auf 2,25 Prozent). 2,40 Prozent sind es nach einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte bei der LVM Lebensversicherungs-AG (30.11.2023).

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.