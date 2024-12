Vier weitere Anbieter geben Überschussbeteiligung bekannt

3.12.2024 – Die Alte Leipziger bietet ihren Klassik- („Neue-Klassik“)-Kunden auch im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 2,25 (2,30) Prozent. Für die neue Tarifgeneration 2025 der „Neuen Klassik“ sind es 2,35 Prozent. Bei der Ideal bleibt es bei 3,0 Prozent, beim LVM bei 2,4 Prozent und bei der Presseversorgung bei 2,9 Prozent (Klassik) und 3,0 Prozent („Perspektive“). Dies teilten die Unternehmen in den letzten Tagen mit.

Zum Monatswechsel November/Dezember haben zahlreiche weitere Lebensversicherer ihre Überschussdeklaration für 2025 veröffentlicht. Während die Wettbewerber, die sich bisher an die Öffentlichkeit gewandt haben, allesamt erhöht haben, sucht man weitere Anhebungen vergeblich.

Wie die Marktführerin Allianz Lebensversicherungs-AG (VersicherungsJournal 2.12.2024) lassen auch die Versorgungswerk der Presse GmbH, die Ideal Lebensversicherung a.G., die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die LVM Lebensversicherungs-AG die laufende Verzinsung auf dem Niveau des laufenden Jahres.

Ideal hält laufende Verzinsung konstant

Die Ideal Lebensversicherung a.G. hält die laufende Verzinsung konstant bei 3,0 Prozent. Damit gehörte sie in den Vorjahren immer zu den Akteuren mit den höchsten Werten (VersicherungsJournal 18.1.2024, 23.12.2022).

Für 2021 hatte der Versicherer letztmals abgesenkt, und zwar von 3,3 auf 3,0 Prozent (24.11.2020). Andererseits waren die Berliner mit einer Erhöhung für das Jahr 2019 eine Ausnahme unter ansonsten meist deutlichen Verminderungen (3.12.2018). Für 2015 und die Jahre zuvor lag der Wert noch jeweils bei 4,0 Prozent (19.11.2014).

Ergänzend kommt bei den klassischen Produkten noch ein Schlussüberschussanteil beziehungsweise eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von bis zu 0,7 Prozent hinzu. Dadurch erreiche die gesamte Verzinsung – je nach Vertragskonstellation – bis zu 3,7 Prozent des Deckungskapitals.

3,0 Prozent auch für „Universal Life“

Für das vor gut neun Jahren auf den Markt gebrachte Produkt „Ideal Universal Life“ (22.7.2015, 23.11.2015) hat der Versicherer die laufende Verzinsung für 2025 ebenfalls auf 3,0 Prozent festgesetzt.

Bei diesem Produkt gibt es anstelle eines Schlussüberschusses einen sogenannten Treuebonus. Dieser wird aus Zinsen in Promille der Kontostände des individuellen Rentenkontos – der Deklarationssatz liegt für das kommende Jahr unverändert bei 0,3 Promille – berechnet. Dabei werden alle Kontostände zum Monatsende seit der letzten Gutschrift des Treuebonus aufsummiert.

Der angesammelte und verzinste Bonus wird den Kunden bis zum Rentenbeginn alle fünf Jahre (erstmalig nach zehn Jahren Laufzeit) im Überschusskonto gutgeschrieben, letztmalig nach 40 Jahren Laufzeit.

Die gesamte Verzinsung inklusive des jährlichen Schlussüberschusses beziehungsweise der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven betrage „je nach Vertragskonstellation“ bis zu 3,7 Prozent.

Alte Leipziger hält laufende Verzinsung auf 2024er-Niveau

Auch die Alte Leipziger hat am Montag ihre Überschussdeklaration für 2025 veröffentlicht. Sie bietet ihren Klassik-Kunden eine laufende Verzinsung von unverändert 2,25 Prozent. Diese Tarife werden nur noch im Kollektivgeschäft (betriebliche Altersversorgung (bAV)) angeboten. Für Klienten mit „modernen“ Rentenversicherungen bleibt die laufende Verzinsung bei unverändert 2,3 Prozent.

Hinzu kommt eine Schlussüberschussbeteiligung in Höhe von unverändert 0,2 Prozent in der Klassik und erneut 0,25 Prozent in der neuen Klassik. Die gesamte Verzinsung beträgt somit 2,45 Prozent in der Klassik und 2,55 Prozent in der neuen Klassik. Zur Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven machte der Anbieter aktuell keine Angaben.

Weiter teilte das Unternehmen mit: „Mit dem neuen Höchstrechnungszins ab 1. Januar 2025 wird die Gesamtverzinsung für moderne Rentenversicherungen der neuen Tarifgeneration um fünf Basispunkte auf 2,60 Prozent angehoben.“ Darin enthalten ist eine laufende Verzinsung von 2,35 Prozent.

Für das laufende Jahr hatte die Alte Leipziger die laufende Verzinsung um 0,2 Prozentpunkte erhöht (27.11.2023). Die letzte Absenkung hatte die Gesellschaft für 2022 vorgenommen (29.11.2021). Für 2016 – also im Jahr vor der Einführung der „modernen“ Klassik-Tarife – hatte die laufende Verzinsung letztmals über der Marke von drei Prozent gelegen (24.11.2015). 2011 und davor stand eine Vier vor dem Komma.

LVM bietet weiterhin 2,4 Prozent laufende Verzinsung

Der LVM hat ebenfalls am Montag mitgeteilt, dass die laufende Verzinsung im kommenden Jahr weiterhin 2,4 Prozent beträgt. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlusszahlung wird mit unverändert 3,1 Prozent angegeben.

Für das laufende Jahr und für 2023 hatten die Münsteraner jeweils Anhebungen vorgenommen (30.11.2023). Mit aktuell und künftig 2,4 Prozent liegt das Unternehmen nur knapp unter dem Wert von 2018 und 2019.

Presseversorgung mit konstanter laufender Verzinsung

Die Versorgungswerk der Presse GmbH bietet laut einer Unternehmensmeldung vom Montag für 2025 ebenfalls eine unveränderte laufende Verzinsung. Diese beträgt 3,0 Prozent für „Perspektive“-Kunden und 2,9 Prozent für Klassik-Kunden. Durch Schlussüberschüsse erreichten Erstere eine gesamte Verzinsung von erneut 4,3 Prozent. Für Klassik-Kunden bleibt es bei 4,0 Prozent.

Zuletzt hatte die Presseversorgung zweimal erhöht (4.12.2023, 5.12.2022). Davor hatte das Versorgungswerk die Deklaration stabil gehalten (7.12.2021), nachdem es zuvor zweimal Abschläge an der Verzinsung vorgenommen hatte (3.12.2020, 3.12.2019).

Zuvor durchweg Erhöhungen der laufenden Verzinsung

Bis Ende November hatten acht Marktteilnehmer über die Erhöhung der laufenden Verzinsung 2025 berichtet. Die Inter Lebensversicherung AG hebt um 0,25 Prozentpunkte auf den derzeitigen Branchenhöchstwert von 3,25 Prozent an (26.11.2024).

Die VPV Lebensversicherungs-AG hat nach jetzigem Stand am stärksten angehoben (plus 0,8 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent) (25.11.2024). Ebenfalls 3,0 Prozent bietet nach einer Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte die Axa Lebensversicherung AG (21.11.2024).

Die Nürnberger Lebensversicherung AG legt mit 2,95 Prozent 0,2 Prozentpunkte mehr auf als derzeit (20.11.2024). Auch die drei Lebensversicherer der Ergo-Gruppe heben die laufende Verzinsung an. Bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG steigt sie von 2,6 auf 2,8 Prozent, bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Victoria Lebensversicherung AG jeweils von 2,25 auf 2,7 Prozent (22.11.2024).

Die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG erhöht die laufende Verzinsung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent (3.5.2024). Bei der gesamten Verzinsung liegt die Presseversorgung mit 4,3 Prozent in Front. Bei der Ergo Vorsorge sind es „bis zu 4,2 Prozent“ (Stand: 2. Dezember 2024).