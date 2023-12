Überschussbeteiligungen werden teils drastisch erhöht

6.12.2023 – Auch die Swiss Life und die Inter haben darüber informiert, dass sie die laufende Verzinsung erhöhen. Der Großteil der bisher bekannten zwei Dutzend Deklarationen für 2024 fällt höher aus als für das laufende Jahr, und zwar um bis zu 1,10 Prozentpunkte (Proxalto). Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis mit 3,25 Prozent. Bei der gesamten Verzinsung liegt die Presseversorgung mit 4,30 (für Kunden mit dem Vorsorgekonzept „Perspektive“) in Führung.

Am Dienstag haben sich zwei weitere Marktteilnehmer aus der Deckung gewagt und ihre Überschussdeklarationen für 2024 veröffentlicht. Beide folgen dem Branchentrend und nehmen jeweils Erhöhungen vor.

Swiss Life erhöht Überschussbeteiligung

Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland hebt die laufende Verzinsung von 2,25 auf 2,50 Prozent an. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung und Beteiligung an den Bewertungsreserven steigt von 2,55 auf 2,80 Prozent.

Zuvor hatte das Unternehmen die Verzinsung acht Mal in Folge stabil gehalten. Die letzte Absenkung gab es für das Geschäftsjahr 2016. Seinerzeit wurde von 3,00 Prozent auf den auch für das laufende Jahr gültigen Wert reduziert (VersicherungsJournal 5.1.2016). Für 2010 lag der Wert letztmals über der Vier-Prozent-Marke.

Die Swiss Life liegt mit verdienten Bruttobeitragseinnahmen von 1.326 Millionen Euro (minus 4,50 Prozent) an 18. Stelle im Marktvergleich. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ 1,45 Prozent Marktanteil.

Die aufsichtsrechtlich relevante SCR-Quote (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) beträgt 408,4 Prozent. Der Anbieter belegt damit nach Daten aus dem Map-Report Nummer 929 – „Solvabilität im Vergleich 2013 bis 2022“ Platz 20 im Markt. Im Schnitt sind es 317,4 Prozent (24.5.2023).

Inter hebt Verzinsung deutlich an

Die Inter Lebensversicherung AG nimmt für 2024 bei der laufenden Verzinsung einen Zuschlag von 0,75 Prozentpunkten auf 3,00 Prozent vor. Hinzu kommen den Angaben zufolge „Schlussüberschuss-Anteile sowie weitere laufende Überschussbeteiligungen“, so dass sich eine gesamte Verzinsung bei einem laufenden Beitrag von durchschnittlich 3,44 Prozent (2023: 2,73 Prozent) ergebe.

Damit nimmt die Inter zum zweiten Mal in Folge (23.12.2022) eine Erhöhung vor. Die letzte Reduzierung (auf 2,00 Prozent laufende Verzinsung) gab es für das Jahr 2021 (7.1.2021), nachdem der Wert zuvor vier Mal in Folge bei 2,50 Prozent gelegenen hatte. Letztmals 3,00 Prozent waren es 2015 (9.1.2015). Drei und vier Jahre davor wurden sogar 3,75 Prozent deklariert (23.12.2011).

Die Inter liegt mit verdienten Bruttobeitragseinnahmen von 83 Millionen Euro (minus vier Prozent) an 66. Stelle im Marktvergleich. Laut Map-Report Nummer 931 bedeutet das 0,09 Prozent Marktanteil. Die aufsichtsrechtlich relevante SCR-Quote beträgt unterdurchschnittliche 283,2 Prozent. Das entspricht laut Map-Report Nummer 929 Platz 43 im Markt.

Nur drei Mal keine Erhöhung

Insgesamt liegen mittlerweile zwei Dutzend Deklarationen von 21 Anbietern vor. Diese kommen zusammen auf etwa 44 Prozent Marktanteil (verdiente Bruttoprämien). Die riesige Mehrheit von 21 Deklarationen für 2024 fällt höher aus als im laufenden Jahr.

Im Vergleich zu diesem Jahr unveränderte Werte bieten mit 2,60 Prozent nur die Axa Lebensversicherung AG (23.11.2023) sowie mit jeweils 3,00 Prozent die Athora Lebensversicherung AG (20.11.2023) und die Ideal Lebensversicherung a.G. (20.11.2023).

Proxalto hebt am deutlichsten an

Die laufende Verzinsung am stärksten erhöht hat nach jetzigem Stand die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,10 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent). Dahinter folgen die Inter (plus 0,75 Prozentpunkte auf 3,00 Prozent) und die VPV Lebensversicherungs-AG (plus 0,60 Prozentpunkte auf 2,20 Prozent).

Um jeweils 0,50 Prozentpunkte nach oben angepasst haben die Nürnberger Lebensversicherung AG (auf 2,75 Prozent) (24.11.2023), die DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG (auf 2,40 Prozent) und die DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. (auf 3,00 Prozent) (1.12.2023).

Um jeweils 0,40 Punkte erhöht haben die drei Ergo-Lebensversicherer – auf 2,60 Prozent (Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG) beziehungsweise jeweils 2,25 Prozent (Ergo Lebensversicherung AG und Victoria Lebensversicherung AG) (27.11.2023). Nach einer Anhebung um 0,35 Prozentpunkte bietet die LVM Lebensversicherungs-AG nun 2,40 Prozent (30.11.2023).

Entis ist vorläufiger Spitzenreiter

Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis mit 3,25 Prozent. Dahinter folgen gleichauf mit jeweils drei Prozent die Athora, der DEVK-Verein, die beiden Lebensversicherer der Versicherungsgruppe die Bayerische (je plus 0,30 Prozentpunkte) (28.11.2023), die Ideal und die Versorgungswerk der Presse GmbH für Kunden mit dem Vorsorgekonzept „Perspektive“.

2,90 Prozent laufende Verzinsung bietet die Presseversorgung für ihre Klassik-Kunden, 2,80 Prozent die Allianz Lebensversicherungs-AG für ihre „Perspektive“-Kunden (4.12.2013).

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Die Akteure mit der höchsten gesamten Verzinsung

Mit 4,30 Prozent gesamter Verzinsung (plus 0,50 Prozentpunkte) hat sich die Presseversorgung („Perspektive“) nach jetzigem Stand an die Spitze des Marktes gesetzt.

Jeweils 4,10 Prozent sind es bei der DEVK a.G. und der Ergo Vorsorge, 4,00 Prozent bei der Athora und der Presseversorgung (Klassik).