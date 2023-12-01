Allianz gibt Überschussbeteiligung für 2026 bekannt

1.12.2025 – Der Marktführer gewährt seinen Klassik- („Perspektive“-) Kunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von weiterhin 2,7 (2,8) Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt unverändert 3,5 (3,8) Prozent. Auch die Ideal lässt die laufende Verzinsung für 2026 unverändert – bei 3,0 Prozent.

Die Allianz Lebensversicherungs-AG bietet ihren Klassik-Kunden im kommenden Jahr weiterhin eine laufende Verzinsung von 2,7 Prozent. Für Kunden mit dem im Sommer vor zwölf Jahren eingeführten Vorsorgekonzept „Perspektive“ (VersicherungsJournal 8.7.2013, 25.7.2013) sind es unverändert 2,8 Prozent, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Der Marktführer (2.9.2025) teilte weiter mit, dass die gesamte Verzinsung aus ihrem Sicherungsvermögen erneut 3,50 Prozent (Klassik) beziehungsweise 3,8 Prozent („Perspektive“) betrage. Für die kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepte „KomfortDynamik“ und „InvestFlex“ bietet die Allianz für den Teil des Kapitals, der im Sicherungsvermögen angespart wird, ebenfalls eine Gesamtverzinsung von 3,8 Prozent.

Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma

Für das laufende Jahr hatte die Gesellschaft die Deklarationssätze ebenfalls nicht verändert, nachdem es zuvor zweimal nach oben gegangen war (4.12.2023, 5.12.2022). Im Jahr davor hatte der Anbieter die Überschussbeteiligung unverändert gelassen (6.12.2021).

In den beiden Jahren davor wurden Abschläge um jeweils 0,2 (3.12.2020) beziehungsweise jeweils 0,3 Prozentpunkte vorgenommen. 2016 lag die laufende Verzinsung noch über drei Prozent (10.12.2015). Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma (8.12.2011).

Ideal hält laufende Verzinsung konstant

Die Ideal Lebensversicherung a.G. teilte bereits am Freitag mit, dass sie die laufende Verzinsung konstant bei 3,0 Prozent hält. Damit gehörte sie in den Vorjahren immer zu den Akteuren mit den höchsten Werten (29.1.2025, 18.1.2024, 23.12.2022).

Für 2021 hatte der Versicherer letztmals abgesenkt, und zwar von 3,3 auf 3,0 Prozent (24.11.2020). Andererseits waren die Berliner mit einer Erhöhung für das Jahr 2019 eine Ausnahme unter ansonsten meist deutlichen Verminderungen (3.12.2018). Für 2015 und die Jahre zuvor lag der Wert noch jeweils bei 4,0 Prozent (19.11.2014).

Allianz: Rang eins nach Umsatz sowie Bestand

Die Allianz belegt in der Rangliste nach verdienten Bruttoprämien laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ den Spitzenplatz. Der Umsatz wuchs um fast ein Achtel auf annähernd 23,9 Milliarden Euro, womit das Unternehmen zu den Wachstumssiegern der Branche gehörte (16.9.2025). Der Marktanteil erhöhte sich von 24,37 auf 26,46 Prozent.

Beim Vertragsbestand war die Allianz der einzige Platzhirsch, der Ende 2024 mehr Kontrakte im Bestand hatte als ein Jahr zuvor. Mit fast 11,7 Millionen hatte das Unternehmen mehr Policen im Bestand als die beiden ärgsten Verfolger zusammen (23.10.2025).

Die Ideal findet sich mit 255 Millionen Euro (minus ein Neuntel) an 51. Stelle im Umsatzranking wieder. Der Marktanteil sank von 0,33 auf 0,28 Prozent. Beim Bestand bedeuten etwa 577.200 Verträge den 40. Platz.

Weitere Deklarationen für 2026

In den vergangenen Wochen hat etwa ein Dutzend weiterer Lebensversicherer die Überschussdeklarationen für 2026 veröffentlicht. Unveränderte laufende Verzinsungen bieten neben der Nürnberger Lebensversicherung AG (2,95 Prozent) (19.11.2025) auch die Axa Lebensversicherung AG (3,0 Prozent) (20.11.2025) und die VPV Lebensversicherungs-AG (3,0 Prozent).

Erhöht haben unter anderem die Entis Lebensversicherung AG (von 2,6 auf 2,7 Prozent), die Proxalto Lebensversicherung AG (von 3,35 auf 3,4 Prozent) sowie die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Letztere bietet ihren Klassik-Kunden eine laufende Verzinsung von 2,4 (2025: 2,25) Prozent. Für Klienten mit „modernen“ Rentenversicherungen steigt die laufende Verzinsung von 2,35 auf 2,5 Prozent (24.11.2025).

Die Athora Lebensversicherung AG hebt die laufende Verzinsung von 3,0 auf 3,5 Prozent an (14.11.2025), die Inter Lebensversicherung AG von 3,25 auf 3,4 Prozent (18.11.2025). Angehoben haben auch die Ergo Lebensversicherung AG (von 2,7 auf 3,0 Prozent) und die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von 2,8 auf 2,9 Prozent) (21.11.2025).