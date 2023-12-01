Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Allianz gibt Überschussbeteiligung für 2026 bekannt

1.12.2025 – Der Marktführer gewährt seinen Klassik- („Perspektive“-) Kunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von weiterhin 2,7 (2,8) Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt unverändert 3,5 (3,8) Prozent. Auch die Ideal lässt die laufende Verzinsung für 2026 unverändert – bei 3,0 Prozent.

WERBUNG

Die Allianz Lebensversicherungs-AG bietet ihren Klassik-Kunden im kommenden Jahr weiterhin eine laufende Verzinsung von 2,7 Prozent. Für Kunden mit dem im Sommer vor zwölf Jahren eingeführten Vorsorgekonzept „Perspektive“ (VersicherungsJournal 8.7.2013, 25.7.2013) sind es unverändert 2,8 Prozent, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Der Marktführer (2.9.2025) teilte weiter mit, dass die gesamte Verzinsung aus ihrem Sicherungsvermögen erneut 3,50 Prozent (Klassik) beziehungsweise 3,8 Prozent („Perspektive“) betrage. Für die kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepte „KomfortDynamik“ und „InvestFlex“ bietet die Allianz für den Teil des Kapitals, der im Sicherungsvermögen angespart wird, ebenfalls eine Gesamtverzinsung von 3,8 Prozent.

Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma

Für das laufende Jahr hatte die Gesellschaft die Deklarationssätze ebenfalls nicht verändert, nachdem es zuvor zweimal nach oben gegangen war (4.12.2023, 5.12.2022). Im Jahr davor hatte der Anbieter die Überschussbeteiligung unverändert gelassen (6.12.2021).

In den beiden Jahren davor wurden Abschläge um jeweils 0,2 (3.12.2020) beziehungsweise jeweils 0,3 Prozentpunkte vorgenommen. 2016 lag die laufende Verzinsung noch über drei Prozent (10.12.2015). Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma (8.12.2011).

Allianz (Bild: Wichert)

Ideal hält laufende Verzinsung konstant

Die Ideal Lebensversicherung a.G. teilte bereits am Freitag mit, dass sie die laufende Verzinsung konstant bei 3,0 Prozent hält. Damit gehörte sie in den Vorjahren immer zu den Akteuren mit den höchsten Werten (29.1.2025, 18.1.2024, 23.12.2022).

Für 2021 hatte der Versicherer letztmals abgesenkt, und zwar von 3,3 auf 3,0 Prozent (24.11.2020). Andererseits waren die Berliner mit einer Erhöhung für das Jahr 2019 eine Ausnahme unter ansonsten meist deutlichen Verminderungen (3.12.2018). Für 2015 und die Jahre zuvor lag der Wert noch jeweils bei 4,0 Prozent (19.11.2014).

Ideal (Bild: Wichert)

Allianz: Rang eins nach Umsatz sowie Bestand

Die Allianz belegt in der Rangliste nach verdienten Bruttoprämien laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ den Spitzenplatz. Der Umsatz wuchs um fast ein Achtel auf annähernd 23,9 Milliarden Euro, womit das Unternehmen zu den Wachstumssiegern der Branche gehörte (16.9.2025). Der Marktanteil erhöhte sich von 24,37 auf 26,46 Prozent.

Beim Vertragsbestand war die Allianz der einzige Platzhirsch, der Ende 2024 mehr Kontrakte im Bestand hatte als ein Jahr zuvor. Mit fast 11,7 Millionen hatte das Unternehmen mehr Policen im Bestand als die beiden ärgsten Verfolger zusammen (23.10.2025).

Die Ideal findet sich mit 255 Millionen Euro (minus ein Neuntel) an 51. Stelle im Umsatzranking wieder. Der Marktanteil sank von 0,33 auf 0,28 Prozent. Beim Bestand bedeuten etwa 577.200 Verträge den 40. Platz.

Weitere Deklarationen für 2026

In den vergangenen Wochen hat etwa ein Dutzend weiterer Lebensversicherer die Überschussdeklarationen für 2026 veröffentlicht. Unveränderte laufende Verzinsungen bieten neben der Nürnberger Lebensversicherung AG (2,95 Prozent) (19.11.2025) auch die Axa Lebensversicherung AG (3,0 Prozent) (20.11.2025) und die VPV Lebensversicherungs-AG (3,0 Prozent).

Erhöht haben unter anderem die Entis Lebensversicherung AG (von 2,6 auf 2,7 Prozent), die Proxalto Lebensversicherung AG (von 3,35 auf 3,4 Prozent) sowie die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Letztere bietet ihren Klassik-Kunden eine laufende Verzinsung von 2,4 (2025: 2,25) Prozent. Für Klienten mit „modernen“ Rentenversicherungen steigt die laufende Verzinsung von 2,35 auf 2,5 Prozent (24.11.2025).

Die Athora Lebensversicherung AG hebt die laufende Verzinsung von 3,0 auf 3,5 Prozent an (14.11.2025), die Inter Lebensversicherung AG von 3,25 auf 3,4 Prozent (18.11.2025). Angehoben haben auch die Ergo Lebensversicherung AG (von 2,7 auf 3,0 Prozent) und die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von 2,8 auf 2,9 Prozent) (21.11.2025).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Lebensversicherung · Mapreport · Marktanteil · Rating · Überschussbeteiligung · Zinsen
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Auch die Ergo hebt die laufende Verzinsung an
21.11.2025 – Beide Lebensversicherer der Düsseldorfer bedienen ihre Kunden 2026 besser als im laufenden Jahr, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Dabei überholt die fürs Neugeschäft geschlossene Ergo Leben erstmals die Ergo Vorsorge. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Axa gibt Überschussbeteiligung bekannt
20.11.2025 – Nach der Nürnberger hat mit dem Kölner Versicherer jetzt eine weitere Marktgröße ihre Deklaration für 2026 veröffentlicht. Wie die Nummer elf im Markt nach Umsatz ihre Kunden im kommenden Jahr bedient. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Nürnberger gibt Überschussbeteiligung für 2026 bekannt
19.11.2025 – Mit der Gesellschaft hat ein erster Platzhirsch seine Überschussdeklaration für 2026 veröffentlicht. Wie die Nummer sieben im Markt nach Umsatz ihre Kunden im kommenden Jahr bedient. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Auch die Inter erhöht die Überschussbeteiligung
18.11.2025 – Der Versicherer aus Mannheim hat als zweiter Marktteilnehmer die laufende Verzinsung für 2026 deklariert. Lebens- und Rentenversicherungskunden werden zum vierten Mal in Folge besser bedient als ein Jahr zuvor. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Erster Lebensversicherer gibt Überschussbeteiligung für 2026 bekannt
14.11.2025 – Mit der Athora hat sich Mitte November der erste Marktteilnehmer aus der Deckung gewagt und die Deklaration für das kommende Jahr veröffentlicht. Erstmals seit fünf Jahren wird die laufende Verzinsung wieder angehoben – und zwar deutlich und auf einen neuen Branchenhöchstwert. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Allianz gibt Überschussbeteiligung für 2025 bekannt
2.12.2024 – Am Montag hat sich der Marktführer aus der Deckung gewagt und die Überschussdeklaration für das kommende Jahr veröffentlicht. Anders als die meisten Wettbewerber nimmt der Lebensversicherer keine Erhöhung vor. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Inter erhöht Überschussbeteiligung auf neuen 2025er-Höchstwert
26.11.2024 – Immer mehr Lebensversicherer wagen sich aus der Deckung und geben bekannt, wie sie ihre Kunden im kommenden Jahr bedienen. Dabei überbieten sie sich regelrecht, was die Höhe der laufenden Verzinsung betrifft. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Auch die Ergo-Lebensversicherer erhöhen die Überschussbeteiligung deutlich
22.11.2024 – Alle drei Lebensversicherungsgesellschaften bedienen ihre Kunden 2025 besser als im laufenden Jahr, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Bei der laufenden Verzinsung holen die Ergo Leben und die Victoria Leben immer weiter auf die Ergo Vorsorge auf. (Bild: Pixabay CC0/Hans) mehr ...
 
Nürnberger erhöht Überschussbeteiligung
20.11.2024 – Nach der SV hat mit der Nürnberger ein weiterer Platzhirsch seine Überschussdeklaration für 2025 veröffentlicht. Wie die Nummer acht im Markt ihre Kunden im kommenden Jahr bedient. (Bild: Wichert) mehr ...
 
DEVK hebt Überschussbeteiligung deutlich an
1.12.2023 – Die Kölner steigern bei ihren beiden Lebensversicherern die laufende Verzinsung deutlich, bedienen ihre Kunden jedoch weiterhin in unterschiedlicher Höhe. Eine der beiden Gesellschaften schiebt sich ganz weit nach oben in der Rangliste. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG