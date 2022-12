Ein weiterer Marktteilnehmer erhöht die Überschussbeteiligung

5.12.2022 – Das Versorgungswerk der Presse gewährt seinen Klassik- beziehungsweise „Perspektive“-Kunden 2023 eine laufende Verzinsung von 2,7 (2022: 2,5) beziehungsweise 2,8 (2,6) Prozent. Die gesamte Verzinsung liegt inklusive eines jeweils um 0,1 Punkte erhöhten Schlussüberschusses den Angaben zufolge bei 3,5 (3,2) Prozent (Klassik) beziehungsweise 3,8 (3,5) Prozent („Perspektive“).

Am Montag hat auch die Versorgungswerk der Presse GmbH bekannt gegeben, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Lebensversicherungs-Kunden im kommenden Jahr gutschreibt.

Presseversorgung erhöht laufende Verzinsung

„Die Vertreterversammlung der Versicherten der Presse-Versorgung hat beschlossen, die Gesamtverzinsung im kommenden Jahr um 0,3 Prozentpunkte anzuheben“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die Erhöhung betrifft den Angaben zufolge sowohl die laufende Verzinsung als auch den Schlussüberschuss.

Für das Vorsorgekonzept „Perspektive“ der Presseversorgung liegt die laufende Verzinsung im kommenden Jahr bei 2,8 (2023: 2,6) Prozent. Bei klassischen Verträgen sind es künftig 2,7 (2,5) Prozent.

Die gesamte Performance bei „Perspektive“ wird inklusive 1,0 (0,9) Prozent Schlusszahlung mit 3,8 (3,5) Prozent angegeben. Bei den klassischen Policen sind es einschließlich Schlussüberschuss von 0,8 (0,7) Prozent insgesamt 3,5 (3,2) Prozent.

Zuvor hatte das Versorgungswerk die Deklaration stabil gehalten (7.12.2021), nachdem sie zwei Mal Abschläge an der Verzinsung vorgenommen hatte. Zunächst bei beiden Konzepten jeweils 0,3 Prozentpunkte (3.12.2019), danach jeweils 0,2 Prozentpunkte (3.12.2020).

Hintergründe zur Presseversorgung

Die Produktkonzeption der Presseversorgung ist nach Angaben eines Unternehmenssprechers zu 100 Prozent an die Allianz-Welt („Klassik“ und das vor gut neun Jahren eingeführte Konzept „Perspektive“) (8.7.2013, 25.7.2013) angelehnt. Dabei sei das Versicherungsrisiko auf ein Konsortium ausgelagert, das von der Allianz Lebensversicherungs-AG angeführt wird.

Die Produkte seien mit einem eigenen Sicherungsvermögen hinterlegt, was eine unabhängige Überschussbeteiligung ermögliche, so der Sprecher weiter (12.12.2017). Damit sei zu erklären, dass die Deklarationssätze der Presseversorgung in den vergangenen Jahren bei der laufenden Verzinsung jeweils um 0,2 Prozentpunkte höher ausfielen als bei der Allianz selbst.

Wie sich dies im kommenden Jahr verhält, zeigt sich hier: Der Marktführer hat seine Deklaration für 2024 am Montagmittag veröffentlicht (5.12.2022).

So kommentiert die Presseversorgung die Erhöhung

Geschäftsführer Manfred Hoffmann zur Überschussdeklaration: „Gerade in Zeiten großer Unsicherheit und enormer Turbulenzen an den Kapitalmärkten zeigt sich die Stärke der Presse-Versorgung.

Wir sind auch in Zukunft in der Lage, verlässliche, renditestarke Produktkonzepte zur Sicherung des Lebensstandards anzubieten. Unsere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Kapitalanlagestrategie erlaubt es uns sogar, die Überschussbeteiligung im nächsten Jahr zu erhöhen.“

Dritte Erhöhung

Mit der Deklaration der Presseversorgung steigt die Zahl der Lebensversicherer, die ihre Kunden im kommenden Jahr besser bedienen als 2023, auf drei an. So hat auch die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG die laufende Verzinsung erhöht – und zwar um 0,75 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent (29.11.2022).

Auch die Versicherungsgruppe die Bayerische erhöht die laufende Verzinsung für 2023 bei ihren beiden Lebensversicherern von 2,5 auf 2,7 Prozent. Die BL die Bayerische Lebensversicherung gewährt zudem einen erhöhten Schlussgewinnanteil (0,35 bis 0,6 Prozent nach 0,25 bis 0,4 Prozent im Jahr 2022).

Zusammen mit der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,15 Prozent liegt die gesamte Verzinsung bei bis zu 3,45 (2022: bis zu 3,05) Prozent. Bei der Bayerischen Beamten Leben a.G. sind es bei unveränderten weiteren Komponenten neben der laufenden Verzinsung bis zu 3,25 (bis zu 3,05) Prozent (1.12.2022).

Andererseits hat die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) am Montag empfohlen, den Höchstrechnungszins auch im Jahr 2024 bei 0,25 Prozent zu belassen (5.12.2022).

Weitere Überschussdeklarationen für 2023

Alle anderen bisher bekannten Deklarationen blieben auf dem Niveau des laufenden Jahres. So bietet die Ideal Lebensversicherung a.G. für die Klassik unverändert eine laufende (gesamte) Verzinsung von 3,0 (3,7) Prozent (17.11.2022). Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland hat für 2023 unverändert 2,25 laufende Verzinsung und 2,55 gesamte Verzinsung deklariert (2.12.2022).

Bei der Axa Lebensversicherung AG (inklusive der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG) sind es weiterhin 2,6 Prozent laufende Verzinsung (24.11.2022).

Auch die Run-off-Gesellschaft Athora Lebensversicherung AG bietet ihren Kunden mit klassischen Policen wie auch 2022 eine laufende Verzinsung von 3,0 Prozent. Zusammen mit einem Schlussüberschussanteil von unverändert 1,0 Prozent liegt die gesamte Verzinsung weiterhin bei 4,0 Prozent. Beides stellte im laufenden Jahr den Höchstwert dar (28.11.2022).

Ihre laufende Verzinsung konstant halten auch die Nürnberger Lebensversicherung AG (2,25 Prozent) und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (Klassik: 2,05 Prozent, moderne Klassik: 2,10 Prozent). Die gesamte Verzinsung bei Letzterer beträgt 2,30 (2,40) Prozent für die (moderne) Klassik. Bei der Nürnberger sind es „rund 2,5 Prozent“ – zuzüglich Beteiligung an den Bewertungsreserven (28.11.2022).