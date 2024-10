Wieder ein Lebensversicherer weniger

21.10.2024 – Die Provinzial hat ihre beiden Lebensversicherer rückwirkend zum 1. Januar 2024 fusioniert. Der entsprechende Handelsregistereintrag soll in Kürze erfolgen. Die neue Provinzial Lebensversicherung AG ordnet sich nach Einnahmen auf Position sieben im Markt ein.

Die Konsolidierung in der Assekuranz schreitet immer weiter voran. Neben einem Autoversicherer (VersicherungsJournal 8.5.2024) und zwei privaten Krankenversicherern (22.8.2024, 28.3.2024) hat sich in diesem Jahr auch bereits ein Lebensversicherer vom Markt verabschiedet. Die Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG wurde auf die Nürnberger Lebensversicherung AG verschmolzen (28.8.2024).

Provinzial legt Lebensversicherer zusammen

Am Montag teilte der Provinzial-Konzern mit, dass rückwirkend zum 1. Januar 2024 die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG auf die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG verschmolzen wurde. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) habe der Verschmelzung schon zugestimmt. Der Handelsregistereintrag soll den Angaben zufolge in Kürze erfolgen.

Damit ist ein weiterer geplanter Schritt nach der Fusion der Konzerne Provinzial Nordwest und Provinzial Rheinland zur Provinzial Holding AG (5.10.2020) erfolgt. Vor rund drei Jahren wurden bereits die beiden Sachversicherer zur Provinzial Versicherung AG zusammengelegt (13.12.2021).

Keine Auswirkung auf Standorte und Mitarbeiter

Der juristische Sitz des neuen Lebensversicherers ist Kiel, die Betriebsstandorte Münster und Düsseldorf bleiben unverändert bestehen. An der Anzahl der Mitarbeiter der Lebensversicherer – nach Unternehmensangaben „knapp 2.000“ – ändere sich durch die Verschmelzung nichts, versicherte das Unternehmen auf Nachfrage.

Auf die Frage nach der personellen Zusammensetzung des Vorstands antwortete ein Unternehmenssprecher: „Die Holding-Vorstandsmitglieder, die bereits jetzt auch Vorstandsmitglieder der beiden Lebensversicherer sind, haben diese Ämter auch im neuen, fusionierten Lebensversicherer inne.“

Neue Produkte angekündigt

Wolfgang Breuer (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Von der Zusammenlegung der Lebensversicherer verspricht sich die Provinzial deutliche Vorteile für die Kunden und ein „modernes, attraktives Produktangebot“. „Direkt zum Start“ soll „eine neue Risikolebensversicherung sowie eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung auf den Markt“ gebracht werden – „beide mit attraktiven und innovativen Optionen“, wird mitgeteilt.

Die schlankeren Strukturen sollen laut Konzern-Vorstandschef Dr. Walter Breuer „weitere Spielräume für Investitionen, beispielsweise in die weitere Digitalisierung“ ermöglichen. Gefragt nach erwarteten Kosteneinsparungen durch die Verschmelzung antwortete die Provinzial: „Genau kann man das nicht beziffern.“

Zusammen über zwei Milliarden Euro Prämienaufkommen

Für die Provinzial Rheinland Leben werden in einer Übersicht in der Ausgabe 9/2024 der Zeitschrift für Versicherungswesen (18.9.2024, 11.9.2024) gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 796,2 Millionen Euro ausgewiesen. Die Provinzial Nordwest Leben kommt auf 1.257,1 Millionen Euro. Dies entspricht den Positionen 27 beziehungsweise 18 in der Rangliste.

Addiert man die Einnahmen zusammen, so stehen für die „neue“ Provinzial Lebensversicherung AG 2.053,36 Millionen Euro zu Buche. Das würde Platz zehn in der Rangliste bedeuten, hauchdünn hinter der Proxalto Lebensversicherung AG (4.9.2024).