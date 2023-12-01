Auch die Ergo hebt die laufende Verzinsung an

21.11.2025 – Die Ergo Vorsorge erhöht die laufende Verzinsung 2026 von 2,8 auf 2,9 Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt weiterhin bis zu 4,2 Prozent. Bei der Ergo Leben steigt die laufende Verzinsung von 2,7 auf 3,0 Prozent. Die gesamte Verzinsung liegt bei 3,25 (2025: 2,95) Prozent, wie die Düsseldorfer am Donnerstag bekannt gaben.

Am Donnerstag hat sich mit der Ergo Group AG ein weiterer Marktteilnehmer dargelegt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie den Kunden ihrer Lebensversicherungsgesellschaften im kommenden Jahr gutschreibt.

Ergo erhöht Überschussbeteiligung

Oliver Horn (Bild: Judith Wagner)

Die Düsseldorfer gaben per Pressemeldung bekannt, dass beide Lebensversicherer der Gruppe die Überschussbeteiligung für 2026 erhöhen. Laut Oliver Horn, Vorstandsmitglied der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, hat sich „die auf langfristige Erträge ausgerichtete Kapitalanlagestrategie […] im aktuellen, durchaus herausfordernden Marktumfeld erneut bewährt.

Die nachhaltige Steuerung unserer Kapitalanlagen in Kombination mit unserer ausgezeichneten Finanzkraft erlauben es uns, die laufende Verzinsung für unsere Kundinnen und Kunden abermals anzuheben“.

Bei der Ergo Vorsorge steigt die laufende Verzinsung von 2,8 Prozent im laufenden Jahr (VersicherungsJournal 22.11.2024) auf 2,9 Prozent im kommenden Jahr. Die Gesamtverzinsung wird mit unverändert „bis zu“ 4,2 Prozent angegeben.

Laufende Verzinsung bei Ergo höher als bei Ergo Vorsorge

Die Ergo Lebensversicherung AG hebt um 0,3 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent an. Die Gesamtverzinsung steigt von 2,95 auf 3,25 Prozent. Dies gilt auch für Kunden der ehemaligen, inzwischen auf die Ergo Leben verschmolzenen Victoria Lebensversicherung AG (28.8.2025).

Die Ergo-Lebensversicherer haben die laufende Verzinsung damit zum dritten Mal in Folge erhöht (27.11.2023). Davor hatten die seinerzeit noch drei Gesellschaften nach zuvor zwei Absenkungen (11.12.2020, 13.12.2021) die laufende Verzinsung konstant gehalten bei 2,20 (Ergo Vorsorge) beziehungsweise 1,85 Prozent (Ergo und Victoria) (15.12.2022).

Zwischen Platz 16 und Rang 20 nach Beiträgen

Die Ergo Vorsorge ist mit rund 1,27 Milliarden Euro (plus fast neun Prozent) verdienten Bruttobeitragseinnahmen an 20. Stelle im Marktvergleich. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“, einen Marktanteil von 1,41 Prozent.

Die Ergo findet sich mit knapp 1,46 Milliarden Euro (minus fünf Prozent) auf Platz 16 wieder (Marktanteil: 1,61 Prozent), die Victoria mit 436 Millionen Euro (minus sieben Prozent) auf Position 39. Zusammengerechnet erzielten die beiden inzwischen zusammengelegten Gesellschaften annähernd 1,9 Milliarden Euro Umsatz. Das würde Platz elf in der Rangliste bedeuten.

Die SCR-Quote der Ergo Vorsorge (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2024 625 Prozent. Damit landete das Unternehmen in der Rangliste im Map-Report Nummer 939 – „Solvabilität im Vergleich 2015 bis 2024“ auf Position acht. Im Schnitt sind es 309,6 Prozent (9.5.2025). Die Ergo liegt mit 115 Prozent an achtletzter Stelle. Sechs Positionen weiter oben sortiert sich die Victoria mit 140 Prozent ein.

Ergo Vorsorge im Urteil der Analysten

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Ergo Vorsorge überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft in der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) mit fünf von fünf möglichen Sternen eine „ausgezeichnete“ Bewertung (14.10.2025).

Im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports sprang ein „mmm+“ für „hervorragende Leistungen“ heraus. Nur fünf weitere Marktteilnehmer erhielten ebenfalls die Höchstnote (21.10.2025).

In ihrem aktuellen LV-Unternehmensscoring vergab die Ascore Das Scoring GmbH mit sechs von sechs möglichen Kompassen ebenfalls die Bestnote (23.10.2025). Die DFSI Ratings GmbH bescheinigte der Gesellschaft jüngst eine „sehr gute“ Unternehmensqualität. Nur ein Wettbewerber erreichte mit „exzellent“ die Höchstnote (11.11.2025).

Weitere Deklarationen der Lebensversicherer für 2026

Vor der Ergo haben vier weitere Lebensversicherer ihre Überschussdeklarationen für 2026 veröffentlicht. Die Athora Lebensversicherung AG hebt die laufende Verzinsung von 3,0 auf 3,5 Prozent an (14.11.2025), die Inter Lebensversicherung von 3,25 auf 3,4 Prozent (18.11.2025).

Die Nürnberger Lebensversicherung AG belässt die laufende Verzinsung bei unverändert 2,95 Prozent (19.11.2025), die Axa Lebensversicherung AG bei weiterhin 3,0 Prozent (20.11.2025).