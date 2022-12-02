Vier weitere Lebensversicherer geben Überschussbeteiligung bekannt

24.11.2025 – Die Alte Leipziger (jeweils plus 0,15 Basispunkte auf 2,4 in der Klassik beziehungsweise auf 2,5 Prozent in der „Modernen Klassik“), die Entis (plus 0,05 Punkte auf 3,4 Prozent) und die Proxalto (plus 0,1 Punkte auf 2,78 Prozent) erhöhen die laufende Verzinsung für 2026. Die VPV hält sie konstant bei 3,0 Prozent. Für die neue Tarifgeneration sind es sogar 3,25 Prozent. Dies teilten die Unternehmen am Montag mit.

Am Montag haben mit der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., der Entis Lebensversicherung AG, der Proxalto Lebensversicherung AG und der VPV Lebensversicherungs-AG vier weitere Lebensversicherer dargelegt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Kunden im kommenden Jahr gutschreiben.

VPV hält laufende Verzinsung konstant

Die VPV gab per Pressemitteilung bekannt, dass sie die laufende Verzinsung für den bestehenden Versicherungsbestand für 2026 bei 3,0 Prozent belässt. Zusammen mit einem Schlussüberschussanteil von weiterhin 0,75 Prozent liegt die gesamte Verzinsung erneut bei 3,75 Prozent. Für das laufende Jahr hatte das Unternehmen kräftig erhöht.

Wie die Gesellschaft weiter mitteilte, bleibt die laufende Verzinsung auf den Anteil des Guthabens im Sicherungsvermögen für die Kunden der dynamischen Hybridprodukte bei 3,65 Prozent (VersicherungsJournal 25.11.2024).

Die laufende Verzinsung für das im Oktober auf den Markt gebrachte Produkt „Flex Garant Invest“ beträgt den Angaben zufolge 3,25 Prozent. Inklusive Schlussüberschussanteil von 0,75 Prozent liegt die gesamte Verzinsung bei 4,0 Prozent.

„Wie im Markt üblich wird bei diesem modernen klassischen Produkt ein Zuschlag auf die laufende Verzinsung als Ausgleich für reduzierte Garantien während der Vertragslaufzeit gewährt“, so die VPV.

Entis und Proxalto erhöhen erneut

Mehr als im Jahr zuvor bieten die Proxalto und die Entis ihren Kunden. Dies ist bereits die jeweils dritte Erhöhung in Folge (10.12.2024, 20.11.2023).

Erstere hebt die laufende Verzinsung von 2,6 auf 2,7 an, Letztere von 3,35 auf 3,4. Die vorgenannten Werte verstehen sich „ohne Berücksichtigung etwaiger Schlussüberschusskomponenten“.

Wie die Viridium-Gruppe weiter mitteilte, bleibt die laufende Mindestverzinsung „für die hauptsächlich fondsgebundenen Lebensversicherungen“ Heidelberger Lebensversicherung AG und Skandia Lebensversicherung AG stabil.

Alte Leipziger: laufende Verzinsung bei 2,40 beziehungsweise 2,50 Prozent

Die Alte Leipziger hat am Montag ebenfalls ihre Überschussdeklaration für 2026 veröffentlicht. Sie bietet ihren Klassik-Kunden eine laufende Verzinsung von 2,4 (2025: 2,25) Prozent. Diese Tarife werden nur noch im Kollektivgeschäft (betriebliche Altersversorgung (bAV)) angeboten. Für Klienten mit „modernen“ Rentenversicherungen steigt die laufende Verzinsung von 2,35 auf 2,5 Prozent.

Hinzu kommt eine Schlussüberschussbeteiligung in Höhe von unverändert 0,2 Prozent in der Klassik und erneut 0,25 Prozent in der neuen Klassik. Die gesamte Verzinsung beträgt somit im kommenden Jahr 2,6 (2025: 2,45) Prozent in der Klassik und 2,75 (2,6) Prozent in der neuen Klassik. Zur Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven machte der Anbieter aktuell keine Angaben.

Bevor das Unternehmen die laufende Verzinsung für das laufende Jahr unverändert gelassen hatte (3.12.2024), wurde sie um 0,2 Prozentpunkte erhöht (27.11.2023). Die letzte Absenkung hatte die Gesellschaft für 2022 vorgenommen (29.11.2021).

Für 2016 – also im Jahr vor der Einführung der „modernen“ Klassik-Tarife – hatte die laufende Verzinsung letztmals über der Marke von drei Prozent gelegen (24.11.2015). 2011 und davor stand eine Vier vor dem Komma.

Zwischen Rang 70 und Platz zehn nach Beitragseinnahmen

Die VPV belegt in der Rangliste nach verdienten Bruttoprämien laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ Platz 42. Der Umsatz wuchs um fast ein Viertel auf 402 Millionen Euro, womit das Unternehmen zu den Wachstumssiegern der Branche gehörte (16.9.2025). Der Marktanteil erhöhte sich von 0,37 auf 0,45 Prozent.

Die Entis liegt mit knapp 47 Millionen Euro (minus 7,2 Prozent) an 70. Stelle, die Proxalto mit 1,93 Milliarden Euro (minus 7,1 Prozent) auf Position Nummer zehn. Wenig überraschend gehörten die beiden Run-off-Gesellschaften zu den Akteuren mit dem größten Beitragsschwund (8.9.2025). Die Marktanteile verminderten sich von 2,37 auf 2,14 Prozent (Proxalto) beziehungsweise von 0,06 auf 0,05 Prozent (Entis).

Die Alte Leipziger liegt mit 2,7 Milliarden Euro (minus 6,1 Prozent) und 3,0 (2023: 3,29) Prozent Marktanteil an fünfter Stelle im Umsatzranking. Ihre SCR-Quote (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2024 fast 350 Prozent, was für einen Platz im Mittelfeld reichte.

Im Schnitt sind es laut dem Map-Report Nummer 939 – „Solvabilität im Vergleich 2015 bis 2024“ 309,6 Prozent (9.5.2025). Die SCR-Quote der Proxalto (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2024 knapp 156 Prozent, diejenige der Entis knapp 254 Prozent und diejenige der VPV fast 227 Prozent.

Weitere Deklarationen für 2026

Seit Mitte November haben sechs weitere Lebensversicherer ihre Überschussdeklarationen für 2026 veröffentlicht. Die Nürnberger Lebensversicherung AG belässt die laufende Verzinsung bei unverändert 2,95 Prozent (19.11.2025), die Axa Lebensversicherung AG bei weiterhin 3,0 Prozent (20.11.2025).

Die Athora Lebensversicherung AG hebt die laufende Verzinsung von 3,0 auf 3,5 Prozent an (14.11.2025), die Inter Lebensversicherung AG von 3,25 auf 3,4 Prozent (18.11.2025). Erhöht haben auch die Ergo Lebensversicherung AG (von 2,7 auf 3,0 Prozent) und die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von 2,8 auf 2,9 Prozent) (21.11.2025).