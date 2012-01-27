Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Auch die Inter erhöht die Überschussbeteiligung

18.11.2025 – Die Inter gewährt ihren Lebens- und Rentenversicherungskunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 3,4 (2025: 3,25) Prozent, wie der Lebensversicherer am Dienstag bekanntgab. Die gesamte Verzinsung liegt bei 3,84 Prozent.

Am Dienstag hat die Inter Lebensversicherung AG die Überschussdeklaration für 2026 per Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach wird die laufende Verzinsung von 3,25 auf 3,4 Prozent angehoben. Die laufende Gesamtverzinsung für „Inter MeinLeben Klassik“ wird mit durchschnittlich 3,84 Prozent angegeben.

Das Unternehmen ist der zweite Marktteilnehmer, der seine Deklaration für das kommende Jahr veröffentlicht hat. Den Anfang hatte die Athora Lebensversicherung AG gemacht. Auch die Run-off-Gesellschaft erhöht die laufende Verzinsung, und zwar von 3,0 auf 3,5 Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt 4,5 Prozent (VersicherungsJournal 14.11.2025).

Vierte Anhebung der laufenden Verzinsung in Folge

Die Inter hat bereits zum vierten Mal in Folge (18.1.2024, 6.12.2023, 23.12.2022) die Überschussbeteiligung angehoben. Für das laufende Jahr hatte das Unternehmen um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent erhöht (26.11.2024) und damit zu den Anbietern mit den höchsten Werten gehört (29.1.2025).

Die letzte Reduzierung (auf 2,0 Prozent laufende Verzinsung) gab es für das Jahr 2021 (7.1.2021), nachdem der Wert zuvor vier Mal in Folge bei 2,50 Prozent gelegen hatte. Höher als für 2026 lag der Wert zuletzt 2013 mit 3,6 Prozent. Ein und zwei Jahre davor wurden sogar 3,75 Prozent deklariert (23.12.2011).

Laufende Verzinsung (Bild: Wichert)
WERBUNG

Rang 66 nach Beitragseinnahmen

Die Inter belegt in der Rangliste nach verdienten Bruttoprämien laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ Platz 66. Der Umsatz stieg um 0,1 Prozent auf 81,9 Millionen Euro. Der Marktanteil beträgt 0,09 Prozent.

Beim Bestand ordnet sich das Unternehmen an 68. Stelle ein – mit zuletzt 89.440 Policen (minus 3,3 Prozent). Ein gutes Drittel entfällt auf den Bereich Rente, ein knappes Drittel auf Kollektivversicherungen und fast ein Viertel auf Kapitalversicherungen.

Im Neugeschäft (eingelöste Versicherungsscheine in der Hauptversicherung) bedeuteten 2.108 Stück (minus 0,02 Prozent) Position 63. Hier ist der Akteur hauptsächlich in den Segmenten „Sonstige“ (knapp 48 Prozent Anteil), „Kollektiv“ (ein gutes Viertel) sowie „Rente“ (etwa ein Fünftel Anteil) unterwegs.

Die SCR-Quote der Inter (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2024 303 Prozent. Damit landete das Unternehmen in der Rangliste im Map-Report Nummer 939 – „Solvabilität im Vergleich 2015 bis 2024“ im Mittelfeld. Im Schnitt sind es 309,6 Prozent (9.5.2025).

Die Inter im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Inter überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft in der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) mit fünf von fünf möglichen Sternen eine „ausgezeichnete“ Bewertung (14.10.2025).

Im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports sprang ein „mmm“ für „sehr gute Leistungen“, die zweitbeste Ratingklasse, heraus. Die Höchstnote wurde nur knapp verpasst (21.10.2025). In ihrem aktuellen LV-Unternehmensscoring vergab die Ascore Das Scoring GmbH fünf von sechs möglichen Kompassen (23.10.2025).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Lebensversicherung · Mapreport · Marktanteil · Rating · Rente · Runoff · Scoring · Solvabilität · Überschussbeteiligung · Zinsen
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Allianz gibt Überschussbeteiligung für 2025 bekannt
2.12.2024 – Am Montag hat sich der Marktführer aus der Deckung gewagt und die Überschussdeklaration für das kommende Jahr veröffentlicht. Anders als die meisten Wettbewerber nimmt der Lebensversicherer keine Erhöhung vor. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Inter erhöht Überschussbeteiligung auf neuen 2025er-Höchstwert
26.11.2024 – Immer mehr Lebensversicherer wagen sich aus der Deckung und geben bekannt, wie sie ihre Kunden im kommenden Jahr bedienen. Dabei überbieten sie sich regelrecht, was die Höhe der laufenden Verzinsung betrifft. (Bild: Wichert) mehr ...
 
R+V erhöht die Überschussbeteiligung
7.12.2022 – Nach Platzhirsch Allianz hat mit der Nummer zwei im Markt ein weiteres Branchenschwergewicht bekannt gegeben, wie die Kunden 2023 bedient werden. Je nach Produktgruppe fällt der Aufschlag unterschiedlich hoch aus. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Swiss Life deklariert Überschussbeteiligung
2.12.2022 – Mit der Nummer 19 im Markt hat der mittlerweile neunte Akteur bekannt gegeben, wie die Versicherungsnehmer im kommenden Jahr bedient werden. Der langjährige Markttrend nach unten scheint nicht nur gestoppt, sondern teilweise sogar umgekehrt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Paukenschlag bei der Überschussbeteiligung
29.11.2022 – Mit der Bayern-Versicherung hat eine zweite Branchengröße bekannt gegeben, wie die Kunden im kommenden Jahr bedient werden. Entgegen dem langjährigen Trend hat die Nummer fünf im Markt am Dienstag eine deutliche Erhöhung deklariert. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Lebensversicherer mit milliardenschweren Altlasten
27.1.2012 – Eine aktuelle Assekurata-Studie zeigt neben deutlich sinkenden Überschussbeteiligungen diverse weitere Problemfelder in der Lebensversicherung – und vermehrt Zweifel am Geschäftsmodell der konventionellen Policen. mehr ...
 
Nürnberger gibt Überschussbeteiligung für 2026 bekannt
19.11.2025 – Mit der Gesellschaft hat ein erster Platzhirsch seine Überschussdeklaration für 2026 veröffentlicht. Wie die Nummer sieben im Markt nach Umsatz ihre Kunden im kommenden Jahr bedient. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Erster Lebensversicherer gibt Überschussbeteiligung für 2026 bekannt
14.11.2025 – Mit der Athora hat sich Mitte November der erste Marktteilnehmer aus der Deckung gewagt und die Deklaration für das kommende Jahr veröffentlicht. Erstmals seit fünf Jahren wird die laufende Verzinsung wieder angehoben – und zwar deutlich und auf einen neuen Branchenhöchstwert. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Auch die Ergo-Lebensversicherer erhöhen die Überschussbeteiligung deutlich
22.11.2024 – Alle drei Lebensversicherungsgesellschaften bedienen ihre Kunden 2025 besser als im laufenden Jahr, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Bei der laufenden Verzinsung holen die Ergo Leben und die Victoria Leben immer weiter auf die Ergo Vorsorge auf. (Bild: Pixabay CC0/Hans) mehr ...
WERBUNG