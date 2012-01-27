Auch die Inter erhöht die Überschussbeteiligung

18.11.2025 – Die Inter gewährt ihren Lebens- und Rentenversicherungskunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 3,4 (2025: 3,25) Prozent, wie der Lebensversicherer am Dienstag bekanntgab. Die gesamte Verzinsung liegt bei 3,84 Prozent.

Am Dienstag hat die Inter Lebensversicherung AG die Überschussdeklaration für 2026 per Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach wird die laufende Verzinsung von 3,25 auf 3,4 Prozent angehoben. Die laufende Gesamtverzinsung für „Inter MeinLeben Klassik“ wird mit durchschnittlich 3,84 Prozent angegeben.

Das Unternehmen ist der zweite Marktteilnehmer, der seine Deklaration für das kommende Jahr veröffentlicht hat. Den Anfang hatte die Athora Lebensversicherung AG gemacht. Auch die Run-off-Gesellschaft erhöht die laufende Verzinsung, und zwar von 3,0 auf 3,5 Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt 4,5 Prozent (VersicherungsJournal 14.11.2025).

Vierte Anhebung der laufenden Verzinsung in Folge

Die Inter hat bereits zum vierten Mal in Folge (18.1.2024, 6.12.2023, 23.12.2022) die Überschussbeteiligung angehoben. Für das laufende Jahr hatte das Unternehmen um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent erhöht (26.11.2024) und damit zu den Anbietern mit den höchsten Werten gehört (29.1.2025).

Die letzte Reduzierung (auf 2,0 Prozent laufende Verzinsung) gab es für das Jahr 2021 (7.1.2021), nachdem der Wert zuvor vier Mal in Folge bei 2,50 Prozent gelegen hatte. Höher als für 2026 lag der Wert zuletzt 2013 mit 3,6 Prozent. Ein und zwei Jahre davor wurden sogar 3,75 Prozent deklariert (23.12.2011).

WERBUNG

Rang 66 nach Beitragseinnahmen

Die Inter belegt in der Rangliste nach verdienten Bruttoprämien laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ Platz 66. Der Umsatz stieg um 0,1 Prozent auf 81,9 Millionen Euro. Der Marktanteil beträgt 0,09 Prozent.

Beim Bestand ordnet sich das Unternehmen an 68. Stelle ein – mit zuletzt 89.440 Policen (minus 3,3 Prozent). Ein gutes Drittel entfällt auf den Bereich Rente, ein knappes Drittel auf Kollektivversicherungen und fast ein Viertel auf Kapitalversicherungen.

Im Neugeschäft (eingelöste Versicherungsscheine in der Hauptversicherung) bedeuteten 2.108 Stück (minus 0,02 Prozent) Position 63. Hier ist der Akteur hauptsächlich in den Segmenten „Sonstige“ (knapp 48 Prozent Anteil), „Kollektiv“ (ein gutes Viertel) sowie „Rente“ (etwa ein Fünftel Anteil) unterwegs.

Die SCR-Quote der Inter (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2024 303 Prozent. Damit landete das Unternehmen in der Rangliste im Map-Report Nummer 939 – „Solvabilität im Vergleich 2015 bis 2024“ im Mittelfeld. Im Schnitt sind es 309,6 Prozent (9.5.2025).

Die Inter im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Inter überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft in der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) mit fünf von fünf möglichen Sternen eine „ausgezeichnete“ Bewertung (14.10.2025).

Im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports sprang ein „mmm“ für „sehr gute Leistungen“, die zweitbeste Ratingklasse, heraus. Die Höchstnote wurde nur knapp verpasst (21.10.2025). In ihrem aktuellen LV-Unternehmensscoring vergab die Ascore Das Scoring GmbH fünf von sechs möglichen Kompassen (23.10.2025).