Zahlreiche Lebensversicherer erhöhen die Überschussbeteiligung

5.12.2024 – Die Mehrheit der bisher bekannten 23 Deklarationen für 2025 liegt über dem Niveau des laufenden Jahres. Den größten Aufschlag hat die Inter vorgenommen (plus 0,8 Prozentpunkte), die damit nach jetzigem Stand auch die höchste laufende Verzinsung bietet. (3,25 Prozent). Bei der gesamten Verzinsung liegt die Presseversorgung (für „Perspektive“-Kunden) mit 4,3 Prozent vorn. Dies zeigt ein Überblick des VersicherungsJournals.

Am Montag haben einige weitere Marktteilnehmer ihre Überschussdeklarationen für 2025 veröffentlicht. Die R+V Lebensversicherung AG, mit 7,8 Prozent Marktanteil die Nummer zwei der Branche, informiert per Pressemitteilung über „eine weiter attraktive Gesamtverzinsung“ für 2025.

R+V: Bis zu 3,05 Prozent

Das Unternehmen bietet 2025 im Neugeschäft für ihre „wichtigsten“ Produkte mit Garantiebestandteilen aus der „Safe+Smart“-Produktfamilie für das sichere Kapital eine laufende und gleichzeitig auch gesamte Verzinsung von bis zu 3,05 Prozent.

Dieser Wert (plus 0,05 Prozentpunkte) gilt für die „R+V-AnsparKombi Safe+Smart“. Bei der „R+V-AnlageKombi Safe+Smart“ sind es weiterhin 3,0 Prozent.

Condor erhöht und senkt

Die Condor Lebensversicherungs-AG erhöht die laufende Verzinsung für die fondsgebundenen Produkte mit Garantien aus der „Congenial garant“-Familie auf das Garantiekapital von 1,85 auf 1,95 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive nicht näher genannter sonstiger Bestandteile steigt von 2,45 auf 2,6 Prozent.

Bei der „Sofort-Rente“ wird die laufende, die gleichzeitig auch die gesamte Verzinsung ist, von 2,5 auf 2,2 Prozent abgesenkt. Für den klassischen Tarif in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bietet das Unternehmen im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 2,1 (2024: 2,0) Prozent. Die gesamte Verzinsung wächst von 2,6 auf 2,7 Prozent.

Swiss Life und die Bayerische halten Verzinsung konstant

Die Swiss Life Lebensversicherung SE teilte ebenfalls am Montag mit, dass sie die laufende Verzinsung von 2,5 Prozent auch für 2025 beibehält. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschussbeteiligung und Beteiligung an den Bewertungsreserven bleibt bei 2,8 Prozent.

Zuvor hatte das Unternehmen die Verzinsung acht Mal in Folge stabil gehalten. Die letzte Absenkung gab es für das Geschäftsjahr 2016. Seinerzeit wurde von 3,0 Prozent auf 2,25 reduziert (5.1.2016). Für 2010 lag der Wert letztmals über der Vier-Prozent-Marke.

Auch die Versicherungsgruppe die Bayerische behält die Verzinsung laut einer Pressemitteilung vom Montag aus dem laufenden Jahr bei für 2025. Bei der BL die Bayerische Lebensversicherung AG beträgt die laufende Verzinsung weiterhin 3,0 Prozent. Inklusive Schlussgewinnanteil von 0,45 bis 0,6 Prozent sind es bis zu 3,6 Prozent gesamte Verzinsung.

Bei der inzwischen ins Neugeschäft zurückgekehrten und in BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. umfirmierten, früheren Bayerischen Beamten Leben a.G. (5.6.2024) bleibt es auch 2025 bei 3,0 Prozent laufender Verzinsung. Zusammen mit einem Schlussgewinnanteil von 0,25 Prozent und einer Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,1 Prozent ergibt sich eine gesamte Verzinsung von 3,35 Prozent.

Wer am stärksten erhöht hat

Von den bisher vorliegenden 23 Deklarationen von 18 Produktgebern mit 42 Prozent Marktanteil bleibt mit insgesamt zehn knapp die Hälfte unverändert. Zu dieser Gruppe gehören neben Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG (2.12.2024) auch die Ideal Lebensversicherung a.G., die LVM Lebensversicherungs-AG und die Versorgungswerk der Presse GmbH (3.12.2024).

Die stärkste Erhöhung hat nach jetzigem Stand die VPV Lebensversicherungs-AG (plus 0,8 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent) (25.11.2024). Je 0,45 Prozentpunkte mehr bieten die Ergo Lebensversicherung AG und die Victoria Lebensversicherung AG (22.11.2024), 0,4 Prozentpunkte mehr die Axa Lebensversicherung AG (21.11.2024).

Inter ist vorläufiger Spitzenreiter

Die höchste laufende Verzinsung bietet die Inter mit 3,25 Prozent. Dahinter folgt die R+V mit 3,05 Prozent für die „R+V-AnsparKombi Safe+Smart“. Jeweils 3,0 Prozent laufende Verzinsung bieten die Axa, die beiden Lebensversicherer der Bayerischen, die Ideal, die Presseversorgung für „Perspektive“-Kunden und die VPV.

Bei der gesamten Verzinsung liegt die Presseversorgung mit 4,3 Prozent (für Perspektive“-Kunden) in Front. Bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG sind es „bis zu 4,2 Prozent“ (Stand: 4. Dezember 2024).

Übersicht Überschussdeklarationen (Stand: 4.12.2024) Anbieter Marktanteil Gesamte Verzinsung Laufende Verzinsung 2025 2024 Veränderung Allianz (Klassik) 24,37 3,50 2,70 2,70 - Allianz („Perspektive“) 3,80 2,80 2,80 - Alte Leipziger (Klassik) 3,29 2,45 2,25 2,25 - Alte Leipziger (Klassik modern) *2,55 *2,30 2,30 * Axa (auch DBV) 2,03 ** 3,00 2,60 +0,40 BL die Bayerische 0,70 bis zu 3,60 3,00 3,00 - BY die Bayerische 0,09 bis zu 3,35 3,00 3,00 - Condor („Sofort-Rente“) 0,32 2,20 2,20 2,50 -0,30 Condor (bAV-Klassik) 2,60 2,10 2,00 +0,10 Condor („Congenial garant“) 2,60 1,95 1,85 +0,10 Ergo Leben 1,75 2,95 2,70 2,25 +0,45 Ergo Vorsorge 1,34 bis zu 4,20 2,80 2,60 +0,20 Ideal 0,33 ***bis zu 3,70 3,00 3,00 - Inter 0,09 3,75 3,25 3,00 +0,25 LVM 1,00 3,10 2,40 2,40 - Nürnberger Lebensversicherung AG 2,47 „rund“ 3,37 2,95 2,75 +0,20 Presseversorgung (Klassik) 4,00 2,90 2,90 - Presseversorgung („Perspektive“) 4,30 3,00 3,00 - R+V AG („Safe+Smart“) 7,79 bis zu 3,05 bis zu 3,05 3,00 bis zu +0,05 SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG 1,59 3,25 2,25 2,00 +0,25 Swiss Life 1,59 2,80 2,50 2,50 - Victoria 0,54 2,95 2,70 2,25 +0,45 VPV 0,37 3,75 3,00 2,20 +0,80

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.