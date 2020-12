Weitere Lebensversicherer geben Überschussbeteiligung bekannt

3.12.2020 – Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland bietet ihren Kunden 2021 eine laufende Verzinsung von unverändert 2,25 Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt weiterhin 2,55 Prozent. Das Versorgungswerk der Presse senkt die laufende Verzinsung um 0,2 Prozentpunkte ab – auf 2,60 („Perspektive“) und 2,50 Prozent (klassische Verträge). Die Gesamtverzinsung beläuft sich auf 3,50 („Perspektive“) und 3,20 Prozent (klassische Verträge). Die bislang bekannten Deklarationen liegen bei bis zu 3,0 Prozent (laufende Verzinsung) beziehungsweise bei bis zu vier Prozent (gesamte Verzinsung).

Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland hat sich am Mittwoch aus der Deckung gewagt und bekannt gegeben, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Lebensversicherungs-Kunden im kommenden Jahr gutschreibt.

Swiss Life mit unverändert 2,25 laufender Verzinsung

Das Unternehmen hält die laufende Verzinsung konstant bei 2,25 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung und Beteiligung an den Bewertungsreserven wird mit weiterhin 2,55 Prozent angegeben.

Damit nimmt die Gesellschaft zum fünften Mal in Folge keine Veränderung an der laufenden Verzinsung vor. Die letzte Absenkung gab es für das Geschäftsjahr 2016. Seinerzeit wurde von 3,00 Prozent auf den auch für das kommende Jahr gültigen Wert reduziert (VersicherungsJournal 5.1.2016). Für 2010 lag der Wert letztmals über der Vier-Prozent-Marke.

Generell gilt: Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (VersicherungsJournal 18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Die Swiss Life im Urteil der Analysehäuser

Die Swiss Life liegt mit rund 1,16 Milliarden Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen an 21. Stelle im Marktvergleich. Das zeigt die Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen 2019 (Tabellenteil) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Gesellschaft überdurchschnittlich bewertet. Im diesjährigen Unternehmensscoring vergaben die Analysten der Ascore Das Scoring GmbH fünf von sechs möglichen Bewertungskompassen („ausgezeichnet“, 27.10.2020).

Im „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) erhielt das Unternehmen vier von fünf möglichen Bewertungssternen („sehr gut“, 10.11.2020).

Im ergänzenden „M&M Belastungstest“ gab es die Höchstnote „ausgezeichnet“ (12.11.2020). Auch bei der Premiere des „Bilanzratings deutscher Lebensversicherer 2019“ vom Map-Report erzielte der Akteur mit „mmm“ die Bestnote (30.11.2020).

Presseversorgung senkt um 0,20 Prozentpunkte

Ebenfalls am Mittwoch hat die Versorgungswerk der Presse GmbH ihre Überschussdeklaration für 2021 veröffentlicht. Für das Vorsorgekonzept „Perspektive“ der Presseversorgung liegt die laufende Verzinsung im kommenden Jahr bei 2,60 Prozent. Bei klassischen Verträgen sind es künftig 2,50 Prozent. Dies sind jeweils 0,20 Prozentpunkte weniger als im laufenden Jahr (3.12.2019).

Die Produktkonzeption ist nach Angaben eines Unternehmenssprechers zu 100 Prozent an die Allianz-Welt („Perspektive“ und „Klassik“) angelehnt. Dabei sei das Versicherungsrisiko auf ein Konsortium ausgelagert, das von der Allianz Lebensversicherungs-AG angeführt wird. Die Produkte seien mit einem eigenen Sicherungsvermögen hinterlegt, was eine unabhängige Überschussbeteiligung ermögliche, so der Sprecher weiter (12.12.2017).

Die gesamte Performance bei „Perspektive“ wird inklusive unverändert 0,90 Prozent Schlusszahlung mit 3,50 Prozent angegeben. Bei den klassischen Policen sind es einschließlich Schlussüberschuss von 0,70 Prozent insgesamt 3,20 Prozent.

Auch der Marktführer Allianz hatte am Mittwoch eine Absenkung um jeweils 0,20 Prozentpunkte verkündet (3.12.2020).

Überschussbeteiligungen im Überblick

Zum Redaktionsschluss (2. Dezember, 17.00 Uhr) lagen die Deklarationen von etwa einem Dutzend Marktteilnehmern mit knapp 40 Prozent Marktanteil vor. Die höchste laufende Verzinsung bieten mit jeweils 3,00 Prozent die Ideal Lebensversicherung a.G. (24.11.2020) und die Athora Lebensversicherung AG (früher Delta Lloyd (4.3.2010), zwischenzeitlich Athene (19.1.2015)).

Letztere hat als bisher einziger Akteur erhöht – und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Die Athora gewährt zudem mit 4,00 Prozent die höchste gesamte Verzinsung (27.11.2020). Anders als im laufenden Jahr (9.1.2020), sind Absenkungen der laufenden Verzinsung eher die Ausnahme als die Regel.