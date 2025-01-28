Diese Unfallversicherer regulieren besonders fair

3.3.2026 – Aus Kundensicht betrachtet bieten angeführt von der Cosmos 21 Unfallversicherer eine „sehr gute“ Leistungsabwicklung. Dazu gehören Generali, GVO, Provinzial, Ergo, Arag, DEVK, Allianz, SV, Janitos, HDI, Interlloyd, Huk-Coburg, Württembergische, VPV, Interrisk, Hansemerkur, Debeka, LVM, ADAC Versicherungen und Alte Leipziger. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor. Nur Allianz, Arag und Generali platzierten sich zum neunten Mal in Folge in der Spitzengruppe.

WERBUNG

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor neun Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehören unter anderem die Sparten

Kfz (8.1.2026),

Berufsunfähigkeit (BU) (12.1.2026),

Rechtsschutz (15.1.2026),

Wohngebäude (21.1.2026),

Privathaftpflicht (27.1.2026),

Bauleistung (29.1.2026),

private Krankenversicherung (PKV) (4.2.2026),

Hausrat (11.2.2026),

Tierkranken (17.2.2026) und

Reise (24.2.2026).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

WERBUNG

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Unfallversicherer: die besten Regulierer

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal (6.2.2025) vergrößerte sich die Riege der „sehr guten“ Topanbieter von 15 auf 21. Dazu gehören

Sechs Aufsteiger

Neben 15 „Wiederholungstätern“ schafften die fünf Marktteilnehmer Alte Leipziger, Interlloyd, Janitos, SV und VPV den Aufstieg sowie die Hansemerkur den direkten Wiederaufstieg in die Spitzengruppe.

Jedes Mal seit Beginn der Untersuchungsreihe unter die „sehr guten“ Unfallversicherer kamen nur die Allianz, die Arag und die Generali (früher als Aachenmünchener). Immerhin achtmal gelang dies der Cosmos (seit 2019).

Jeweils siebenmal unter die Topregulierer schafften es die GVO und die Provinzial (je seit 2020), jeweils sechsmal die ADAC Versicherungen (nicht 2022 bis 2024), die Hansemerkur (nicht 2018, nicht 2020, nicht 2025) und die WWK (2018 bis 2023). Fünfmal gelang dies der Interrisk (seit 2022) sowie der VGH (2020 bis 2024).