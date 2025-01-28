Diese Privathaftpflichtversicherer regulieren besonders fair

27.1.2026 – Servicevalue und Focus Money wollten von Kunden von Privathaftpflichtversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Am besten (Note „sehr gut“) schnitten Ergo, Cosmos, R+V, GEV, Generali, Provinzial, GVO, Interlloyd, LVM, Huk-Coburg, ADAC Versicherungen, Uelzener, Concordia, Ammerländer, Huk24, Allianz und VPV ab. Nur die R+V schaffte zum neunten Mal in Folge ein „sehr gut“.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor acht Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehört neben der Kfz- (8.1.2026). der Berufsunfähigkeits- (BU-) (12.1.2026), der Rechtsschutz- (15.1.2026) und Wohngebäude- (21.1.2026) unter anderem auch die Privathaftpflichtversicherung.

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Privathaftpflichtversicherung: die besten Regulierer

In der Privathaftpflichtversicherung erzielten erneut 17 Anbieter ein „sehr gut“. Zu den am besten bewerteten Gesellschaften gehören:

Fünf Auf- und zwei Absteiger

Aus der Spitzengruppe herausgefallen sind die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, die Würzburger Versicherungs-AG und die Arag Versicherungen. Den Aufstieg in die Gruppe der Topanbieter schafften die Concordia, die Interlloyd und die VPV.

Jedes Mal seit Beginn der Untersuchung schaffte es nur die R+V unter die „sehr guten“ Regulierer. Jeweils achtmal gelang dies der Allianz (nicht 2019), der Cosmos, der Generali und der GVO (jeweils seit 2019) sowie der Huk24 (nicht 2024).

Siebenmal zur Spitzengruppe zählten die ADAC Versicherungen (seit 2020) und die Ergo (nicht 2020, nicht 2021), jeweils sechsmal die Ammerländer (seit 2021) sowie die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (2018 bis 2023).