Diese Tierkrankenversicherer regulieren besonders fair

17.2.2026 – Aus Kundensicht bieten Agila, Allianz, Figo, Hansemerkur, LVM und Uelzener eine „sehr gute“ Schadenregulierung in der Tierkrankenversicherung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor. Zum neunten Mal in Folge „sehr gut“ ist nur die Agila.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor acht Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehören unter anderem die Sparten

Kfz (8.1.2026),

Berufsunfähigkeit (BU) (12.1.2026),

Rechtsschutz (15.1.2026),

Wohngebäude (21.1.2026),

Privathaftpflicht (27.1.2026),

Bauleistung (29.1.2026),

PKV (4.2.2026) und

Hausrat (11.2.2026).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

WERBUNG

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Tierkrankenversicherung: die besten Regulierer

Wie im Vorjahr (25.2.2025) besteht die „sehr gute“ Spitzengruppe aus sechs Marktteilnehmern. Dazu gehören die

Dabei schaffte die Hansemerkur den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser verabschieden musste sich die Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV-Versicherung).

Letztere gehört mit 2,64 zur Riege der „guten“ Akteure. Dies gilt neuerdings auch für die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt; 2,61) sowie weiterhin für die DFV Deutsche Familienversicherung AG und die R+V Versicherungen.

Nur Agila zum neunten Mal in Folge „sehr gut“

Jedes Mal seit Beginn der Untersuchungsreihe schaffte es nur die Agila, eine Topwertung zu erhalten. In immerhin acht der neun Auflagen mit „sehr gut“ schnitt die Uelzener ab (nicht 2023).

Viermal gelang dies der GHV (von 2022 bis 2025), der Allianz (2021 und seit 2024) sowie je zweimal der Figo und dem LVM (jeweils seit 2025) sowie den Gothaer Versicherungen (2019 und 2022) und den Zurich Versicherungen (2018 und 2019).