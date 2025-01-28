Diese Wohngebäudeversicherer regulieren besonders fair

21.1.2026 – Aus Kundensicht bieten vor allem R+V, GEV und Cosmos, aber auch Generali, Allianz, Ergo, DEVK, SV, VGH, Provinzial, Württembergische und Interlloyd „sehr gute“ Schadenregulierung in der Wohngebäudeversicherung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor acht Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehört neben der Kfz- (8.1.2026). der Berufsunfähigkeits- (BU-) (12.1.2026) und der Rechtsschutz- (15.1.2026) unter anderem auch die Wohngebäudeversicherung.

Wie die Regulierungspraxis untersucht wurde

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Wohngebäudeversicherung: die besten Regulierer

In der Wohngebäudeversicherung erzielten zwölf (Vorjahr: 14) Anbieter ein „sehr gut“. Zu den am besten bewerteten Gesellschaften gehören:

Ein Auf- und drei Absteiger

Im Vergleich zum Vorjahr (14.1.2025) schaffte die Interlloyd den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser verabschieden mussten sich die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg Versicherungen und die VPV Versicherungen.

Jedes Mal seit Beginn der Untersuchungsreihe (22.2.2018) schafften es nur die Allianz, die Generali und die R+V in die Spitzengruppe. Siebenmal gelang dies der Cosmos (seit 2020).

Jeweils sechsmal unter den Topregulierern platzierten sich die Alte Leipziger (2018 bis 2023), die GEV (seit 2021) und die VGH (2020 bis 2023 und seit 2025). Fünfmal ein „sehr gut“ erzielten die DEVK und die Ergo (jeweils seit 2022), die Huk-Coburg (2021 bis 2025) sowie die Württembergische (2018 bis 202 und seit 2025).