Diese Reiseversicherer regulieren besonders fair

24.2.2026 – Aus Kundensicht betrachtet bieten angeführt von der LTA 15 Anbieter von Reisepolicen eine „sehr gute“ Leistungsabwicklung. Dazu gehören auch BD24, ADAC, Travelsecure, Ergo, Onlinversicherung.de, Vigo, Cosmos, VKB, Arag, Nürnberger, Generali, Europa, Huk-Coburg und R+V. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor. Nur ADAC und LTA platzierten sich zum achten Mal in Folge in der Spitzengruppe.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor acht Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehören unter anderem die Sparten

Kfz (8.1.2026),

Berufsunfähigkeit (BU) (12.1.2026),

Rechtsschutz (15.1.2026),

Wohngebäude (21.1.2026),

Privathaftpflicht (27.1.2026),

Bauleistung (29.1.2026),

private Krankenversicherung (PKV) (4.2.2026),

Hausrat (11.2.2026) und

Tierkranken (17.2.2026).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Reiseversicherung: die besten Regulierer

Die Riege der „sehr guten“ Akteure in der Absicherung von Reiserisiken vergrößerte sich im Vergleich zum Vorjahr (3.3.2025) von elf auf 15 Produktgeber. Zu den Topregulierern gehören

Dabei schafften BD24, Huk-Coburg, Nürnberger, Onlineversicherung.de sowie VKB den Aufstieg und die Europa den direkten Wiederaufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser verabschieden mussten sich die LVM Versicherungen und die Envivas Krankenversicherung AG.

Mehrfach ausgezeichnet

Achtmal in Folge schafften es nur die ADAC Versicherungen und LTA in die Spitzengruppe. Je siebenmal gelang dies der Arag und der Ergo (jeweils seit 2020), je sechsmal der Axa (2019 bis 2024) und der Cosmos (nicht 2019, nicht 2023).

Jeweils fünfmal unter die Topregulierer kamen die Europa (2021 bis 2024 und 2026), die Generali (2021, 2022 und seit 2024) sowie die R+V (seit 2022). Viermal schaffte dies die Huk-Coburg (2020 bis 2022 und 2026).